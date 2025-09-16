Luis Alfonso tuvo grave fractura previo a su esperado concierto en Estados Unidos: “Vamos para urgencias”

Horas antes de su show en Estados Unidos, Luis Alfonso reveló que sufrió una fractura en el pie, situación que lo llevó al hospital antes de subir al escenario - crédito @luisalfonso/ Instagram

El cantante colombiano de música popular Luis Alfonso vivió una situación inesperada horas antes de su esperado concierto en Charlotte, Estados Unidos, lo que generó inquietud entre sus seguidores y equipo de trabajo.

El artista compartió la noticia a través de sus historias en Instagram, donde tiene una comunidad numerosa que suele estar al tanto de su carrera y vida personal.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Luis Alfonso relató que, una vez aterrizó en Charlotte, “llegamos con un dedo quebrado, ya vamos para urgencias”. Según explicó, la fractura en uno de sus pies se produjo poco antes de abordar el avión hacia territorio estadounidense, por lo que el primer destino en la ciudad fue el hospital, acompañado de su equipo, para recibir la atención médica necesaria y evitar complicaciones antes del concierto.

El intérprete de Chismofilia mantuvo informados a sus seguidores en tiempo real sobre el proceso de valoración médica y su evolución.

Pese a la dificultad física, el artista mostró desde el principio una actitud positiva y compartió la incertidumbre sobre su participación en el evento.

El artista colombiano se mostró optimista luego de fracturarse un dedo antes de un espectáculo, y tras regresar a casa anunció nuevos proyectos y agradeció el respaldo de sus fans - crédito @luisalfonso / TikTok

Expresó que debía esperar la decisión de los médicos, pues no solo se trataba de cuidar de la fractura sino también de saber si podría presentarse con “botas de yeso”, como medida de protección durante la presentación programada para el pasado domingo 14 de septiembre.

A pesar del percance, Luis Alfonso fue dado de alta después de recibir indicaciones específicas sobre el cuidado del pie y logró cumplir con el compromiso profesional.

“Después de una gira hermosa, bendecida en la USA y en Canadá, ya hoy estoy en mi casita. Gracias a Dios ya las chingas están dormiditas y ya vengo a relajarme a mi camita, por aquí estoy con doña Luz”, compartió luego del concierto, resaltando la satisfacción de haber finalizado su gira y el valor de regresar al hogar para recuperarse.

La presentación en Charlotte se llevó a cabo con éxito y días después, el cantante pudo concluir su gira por Estados Unidos y Canadá sin contratiempos adicionales.

Ahora, recuperándose junto a su pareja sentimental, Luis Alfonso dio a conocer que planea dedicar tiempo al descanso, estar en familia y realizarse un nuevo tatuaje en la espalda en los próximos días.

El propio artista agradeció el apoyo de sus seguidores y la oportunidad de continuar con buena salud y nuevos proyectos.