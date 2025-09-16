Colombia

Jota Pe Hernández señaló que Petro deberá asumir las consecuencias judiciales en EE. UU. al final de su mandato: “Que el viaje no le afecte”

El congresista del partido Alianza Verde volvió a cuestionar la conducta del presidente y sus presuntas adicciones a sustancias que, según él, afectarían el correcto desarrollo de cada una de sus labores

Katerin Leguizamón Viasus

Por Katerin Leguizamón Viasus

Guardar
El senador insinuó que el
El senador insinuó que el mandatario está consumiendo algún tipo de sustancia ilegal - crédito Ovidio Gonzalez/Presidencia - @SenadoGovCo/X

La actitud del presidente Gustavo Petro durante el Consejo de Ministros televisado, el lunes 15 de septiembre de 2025, dio de qué hablar en redes sociales. Y todo porque sus contradictores aprovecharon el más mínimo descuido del jefe de Estado para lanzar duros cuestionamientos en su contra.

La nueva reunión del mandatario con su gabinete, que ocupó la programación de los canales públicos, incluyó el anuncio la descertificación del país por parte del Gobierno de los Estados Unidos en cuanto a la lucha contra las drogas y el narcotráfico se refiere. No obstante, más allá del tema que deja mal parada a Colombia en el plano internacional, en redes sociales aprovecharon la coyuntura para hablar de la relación del jefe de Estado con las sustancias ilícitas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Una de las figuras que sacó provecho de la situación fue el senador Jota Pe Hernández, de la Alianza Verde, que escribió en su cuenta en la red social X un duro mensaje contra el mandatario, por cuenta de su apariencia y lenguaje corporal durante la transmisión.

El congresista, que ejerce la oposición legislativa pese a que pertenece a una colectividad, de la que hacen parte algunos defensores de las políticas gubernamentales, utilizó una imagen del mandatario para insinuar lo que no ha ido más allá de rumores no confirmados. Y sugirió que el jefe de Estado consume habitualmente algún tipo de droga.

¿Qué dijo Jota Pe Hernández de Gustavo Petro tras su Consejo de Ministros?

En este sentido, el senador propuso que, luego de que termine el periodo de Petro, este sea internado en un centro especializado en donde traten sus presuntas adicciones. Dicha afirmación la hizo con el fin de que sea garantice, según él, que el jefe de Estado asuma las consecuencias de su mandato, alejándose de cualquier dependencia a las sustancias ilegales.

El senador aprovechó un descuido
El senador aprovechó un descuido del presidente durante un Consejo de Ministros - crédito @JotaPeHernandez/x

“De la presidencia debe salir a un lugar donde puedan ayudarle, tiene que recuperarse para que el viaje a Estados Unidos no le afecte“, escribió el parlamentario.

A su vez, el miembro del Legislativo aseveró que luego del 7 de agosto de 2026, cuando termine el Gobierno Petro, el hoy mandatario deberá asumir consecuencias judiciales ante la justicia del norte del continente.

Hernández sugirió que el Petro
Hernández sugirió que el Petro deberá asumir consecuencias judiciales al norte del continente - Crédito: RTVC Noticias / Youtube

Esta no es la primera vez que el senador Hernández lanza cuestionamientos al inquilino de la Casa de Nariño, sobre su presunta relación con las sustancias ilícitas. Durante el viaje de Petro a Brasil, el 9 de septiembre de 2025, el congresista criticó con vehemencia algunas palabras pronunciadas por el mandatario en su discurso en ese país.

En esa ocasión, el presidente afirmó que los actos “ilícitos” dejan de serlo con, simplemente, retirar la letra “i” de la palabra que los denomina. Por cuenta de dicha afirmación le llovieron críticas al gobernante, entre las que se destacó la del parlamentario que ha centrado su trabajo legislativo en aprovechar la conducta de Petro para salir en su contra.

En su momento, Hernández aseveró que el jefe de Estado ya “está muy mal”, por lo que le pidió que fuera honesto con los colombianos que aún creen en su proyecto y reconociera si está consumiendo algún tipo de sustancia, lo que calificó como “muy grave” para los destinos de la nación.

No es la primera vez
No es la primera vez que Hernández cuetiona la conducta del presidente - crédito Ovidio González/Presidencia - Catalina Olaya/Colprensa

“Yo creo que está muy mal. Gustavo Petro está muy mal y tiene que decirle la verdad al país. Si está consumiendo algo que no debe consumir, debe dejar de consumirlo porque esto es muy grave y ahora, entiendo por qué a los petristas les orinan la cara, les dicen que está lloviendo y ellos se la creen“, sentenció.

Temas Relacionados

Jota Pe HernándezPetroGobierno PetroDescertificación ColombiaJusticia Estados UnidosAdicciones PetroConsejo de MinistrosPetro drogasColombia-Noticias

Más Noticias

Santiago Botero y David Racero protagonizaron fuerte agarrón durante la jornada de protestas en Bogotá: “¡Oportunista!"

Al congresista le causó gracia la presencia del precandidato en uno de los puntos de concentración de los motociclistas. No obstante, el precandidato no se quedó con las ganas y respondió con contundencia

Santiago Botero y David Racero

Él es Jorge Glas, el hombre de confianza de Rafael Correa al que Colombia podría proteger a pesar de haber sido condenado

Ha generado reacciones divididas el anuncio del presidente Gustavo Petro sobre la nacionalidad del exvicepresidente de Ecuador

Él es Jorge Glas, el

Yina Calderón y Melissa Gate hablaron de ‘La casa de los famosos Colombia’ y los rumores para la tercera temporada: hay nombres nuevos

Las dos exparticipantes ya dejaron ver cuáles serían las celebridades que estarían en diálogos para sumarse al programa de telerrealidad en 2026

Yina Calderón y Melissa Gate

Malas noticias para quienes quieren comprar vivienda con intereses crediticios bajos por movida económica a finales de 2025

El consenso de expertos prevé estabilidad en la política monetaria hasta que se consolide una tendencia clara en el comportamiento de los precios

Malas noticias para quienes quieren

Carlos Antonio Vélez reveló la posible razón de la salida de Javier Gandolfi de Atlético Nacional: “Jugadores intocables”

El entrenador argentino no seguirá más con el cuadro verde por la derrota frente al Bucaramanga por 1-0 y un error de alineación, pero la situación iría más allá de eso

Carlos Antonio Vélez reveló la
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Por captura de ‘el Bendecido’,

Por captura de ‘el Bendecido’, uno de los miembros del Clan del Golfo, Gustavo Petro aseguró que “será extraditado” a EE. UU.

Director de la Policía visitó a los uniformados heridos luego de los atentados simultáneos en Cauca: esto dijo al salir del centro asistencial

Alias Mico, uno de los cabecillas del ELN en Arauca, fue abatido en combate por el Ejército Nacional

Cayó alias Bendecido, cabecilla del Clan del Golfo pedido en extradición por Estados Unidos por narcotráfico

Un futbolista aficionado, la víctima fatal que dejó violentos combates entre disidencias y el Ejército en Corinto, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón y Melissa Gate

Yina Calderón y Melissa Gate hablaron de ‘La casa de los famosos Colombia’ y los rumores para la tercera temporada: hay nombres nuevos

Así es la banda sonora de EA Sports FC 26: una agrupación colombiana se sumó a las elegidas por Latinoamérica

Cristina Hurtado celebró su cumpleaños con fotos que se robaron más de un suspiro

Española quedó impactada al saber que en Colombia “desde septiembre se siente que viene diciembre”

El exconcejal y limpiabotas Luis Eduardo Díaz, ‘Lucho’, pidió entrar a ‘La Casa de los Famosos’: “Toca cerrar con broche de oro”

Deportes

Carlos Antonio Vélez reveló la

Carlos Antonio Vélez reveló la posible razón de la salida de Javier Gandolfi de Atlético Nacional: “Jugadores intocables”

Dayro Moreno cumple 40 años: estos han sido algunos de los momentos más destacados en la carrera del delantero

Otro extécnico del fútbol colombiano suena para la selección de Venezuela: no es Rafael Dudamel

A la Dimayor se le caería una de sus propuestas: varios equipos le dirían no a los cambios para la Liga BetPlay 2026

Esta fue la última vez que América, Nacional y Millonarios se quedaron sin técnico en la misma temporada