Conductores y Gobierno de Bogotá pactan reunión clave para finalizar el paro: estos serán los puntos clave del encuentro

Las partes pactaron reunirse el 25 de septiembre a las 4:00 p. m., en un lugar aún por definir, para continuar las negociaciones - crédito X

Tras un acuerdo alcanzado entre la Secretaría de Gobierno de Bogotá y los conductores en paro, se estableció la apertura de un canal de diálogo para evaluar las peticiones de los manifestantes. Ambas partes pactaron reunirse el 25 de septiembre a las 4:00 p. m., en un lugar aún por definir, según informaron representantes de la entidad en un mensaje dirigido a los asistentes y a la ciudadanía.

Entre tanto, los gremios y asociaciones que conforman el paro han decidido permanecer en asamblea permanente hasta la fecha de la próxima reunión. Voceros de la Veeduría de Motociclistas destacaron que el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo y la Personería Distrital ha sido fundamental durante las jornadas de manifestación, remarcando además la trascendencia del carácter pacífico de las protestas.

Uno de los representantes señaló: “Gracias a los buenos oficios de las entidades de control, defensoría, personería y al diálogo hemos demostrado que estas manifestaciones pacíficas son necesarias para construir entre todos un día sostenible y, sobre todo, salvar vidas entre todos”, según se manifestó en el encuentro.

La Secretaría de Gobierno, por su parte, reiteró la disposición institucional para mantener las comunicaciones abiertas y agradeció el acompañamiento de los participantes. De igual forma, se comprometió a informar con antelación el lugar exacto del encuentro programado para el 25 de septiembre a los voceros de los gremios.

Fruto del acercamiento con la Alcaldía de Bogotá, se procedió a levantar la manifestación de motociclistas que tenía lugar en las inmediaciones de la Plaza de Bolívar y se restableció el tránsito en la calle 12 con carrera octava. Sin embargo, persisten bloqueos en otros cuatro puntos de la ciudad.

El encuentro abordará la mala gestión del tráfico, contratos irregulares y procedimientos indebidos de agentes de tránsito - crédito EFE/Colprensa

Puntos claves de discusión

Estos son algunos de los puntos claves que se discutirán en el encuentro que sostendrán las autoridades distritales con los representantes de los conductores:

Mala gestión: trancones permanentes, buses de TransMilenio varados y sin planes de contingencia, mala planeación de obras como calle 13 y carrera 50, cero estrategias de gestión del tráfico de la ciudad, malla vial en pésimo estado.

Irregularidades: abusos en el contrato de grúas y patios, cámaras de foto detección sin autorización, trámites de atención al ciudadano que afectan procesos como impugnaciones sin respuesta, violación del debido proceso, no entrega de grabaciones de las bodycam .

Malos procedimientos en vía: agentes de tránsito que exceden sus funciones, retienen documentos, llaves o maltratan a conductores, se llevan los elementos del servicio para sus casas lo que genera desconfianza frente a las instituciones.

En desarrollo …