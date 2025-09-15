Colombia

Julián Forero denunció intimidación del distrito tras señalamientos que lo implican en un presunto atentando contra el alcalde Galán

El concejal responsabilizó al secretario de Seguridad de intimidarlo y relacionarlo con amenazas, tras la convocatoria a movilizaciones de transportadores y la polémica generada en redes sociales por parte del precandidato Santiago Botero

Johan Manuel Largo

Por Johan Manuel Largo

Guardar
Forero traslada su denuncia al Concejo y responsabiliza a Galán y Restrepo por su seguridad y la de su familia - crédito Julián Forero/Instagram

En la noche del domingo 14 de septiembre, el cabildante Julián Forero —líder de los conductores en el Concejo de Bogotá— realizó, desde su cuenta de Instagram, una denuncia sobre una presunta persecución e intimidación por parte de la Administración distrital, tras los señalamientos de ser el promotor de un posible atentando contra la vida del alcalde de la ciudad Carlos Fernando Galán.

La polémica y presunta implicación directa de Forero se debe a los mensajes publicados por el precandidato presidencial Santiago Botero Jaramillo, que desde sus redes des sociales confirmó su participación en las manifestaciones convocadas por los conductores de Bogotá, y que tendrán lugar el marte 16 de septiembre. Sin embargo, la forma en cómo lo anunció y los señalamientos a la administración de Galán fue el punto de inflexión que las autoridades consideraron como un posible atentado contra el mandatario mayor de la capital.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Denuncia de Forero contra la administración de Galán

Desde su cuenta de Instagram, Forero publicó un video en el que denunció públicamente que autoridades del distrito lo señalaron como instigador de un atentado contra la integridad del alcalde Carlos Fernando Galán durante las protestas previstas para el martes. Forero atribuyó estos señalamientos tanto al propio alcalde como al secretario de Seguridad, César Restrepo, asegurando que fue contactado directamente desde sus teléfonos para advertirle sobre dichas sospechas.

El secretario de Seguridad, César Restrepo, es señalado por Forero de intimidación y de insinuar vínculos criminales - crédito Julián Forero/Instagram

Según el concejal, la comunicación del secretario de Seguridad fue “desafiante e intimidante”, insinuando su vinculación a organizaciones criminales por su promoción de la movilización, algo que Forero negó tajantemente. “Hago responsable al alcalde Galán y a su secretario de Seguridad si algo me pasa a mí o a mi familia”, indicó en su video, remarcando que “jamás en ningún discurso, video o debate” ha amenazado a funcionarios de la administración y reiterando su compromiso con una protesta “pacífica”.

De acuerdo con Forero, el conflicto escaló después de que figuras de amplia visibilidad anunciaran en redes sociales su participación en las marchas, intensificando la atención sobre el concejal. En particular, mencionó que tras la difusión de un video de apoyo a la movilización por parte de Santiago Botero Jaramillo, recibió la llamada y mensajes referidos. Forero consideró el trato recibido como intento de intimidarlo y desmotivarlo de asistir a la protesta convocada junto a otros conductores y motociclistas de la ciudad.

El concejal Forero rechaza acusaciones
El concejal Forero rechaza acusaciones de instigación y exige respeto a su labor en defensa de los conductores - crédito Montaje Johan Largo/Infobae/X

Durante la mañana del lunes 15 de septiembre, Forero trasladó su denuncia a la plenaria del Concejo de Bogotá, donde intervino públicamente ante la asistencia de César Restrepo. En su intervención ante el pleno, Forero solicitó a Restrepo que reiterara en el recinto los señalamientos que, asegura, le hizo en una comunicación privada: “Quiero que me diga aquí de frente, de mis compañeros, lo que me dijo por teléfono”, exigió Forero, enfatizando que nunca ha cometido amenazas y reclamando respeto a su labor como cabildante que defiende “los derechos de los conductores”.

Este fue el video que publicó Botero

El episodio tuvo su origen en un video publicado en redes sociales por Santiago Botero, que manifestó su apoyo a la manifestación de conductores. Botero, desde su cuenta de X, aseguró: “Alcalde Carlos Fernando Galán, me uno a la marcha por conductores en Bogotá este 16 de septiembre. Su alcaldía ataca a todas las personas honestas que quieren trabajar: los motociclistas, los taxistas, los de las aplicaciones, los de las grúas. Y eso sí, beneficia a los que son unos bandidosy añadió expresiones como “balín para los bandidos”.

Santiago Botero impulsa la marcha de conductores y genera controversia con mensajes críticos hacia la alcaldía - crédito Santiago Botero Jaramillo/X

Las declaraciones recibieron críticas inmediatas por parte de funcionarios distritales. Entre ellas, Lucía Bastidas escribió en la misma red: “Qué vergüenza un candidato amenazando a la ciudad, a la institucionalidad”. El secretario General de la alcaldía, Miguel Silva, reposteo el video y solicitó a Forero que rechazara “este tipo de amenazas”, invitando a la Fiscalía General de la Nación a investigar el caso.

La postura de Botero continuó en respuesta a las críticas y al comunicado de rechazo emitido por el partido Nuevo Liberalismo sobre presuntas amenazas contra autoridades de Bogotá. En un segundo mensaje en X, Botero sostuvo que “los políticos ya están sintiendo el rigor” y cuestionó si no podía marchar “como ciudadano libre”. Afirmó: “Por más que quieran, no nos van a intimidar ni chantajear los políticos, me ratifico, apoyaré la manifestación de los conductores”.

Temas Relacionados

Julián ForeroCarlos Fernando GalánSantiago Botero JaramilloCésar RestrepoBogotáProtestasIntimidaciónNuevo LiberalismoParo BogotáParo conductoresColombia-Noticias

Más Noticias

Mujer que habría sido abusada por un contratista de Vanti denunció que su caso lleva sin avances desde 2019: “Me han cambiado 5 veces de fiscal”

La víctima, que se desempeñaba como coordinadora comercial en Instargas, aseguró que desde el momento en el que el contratista trató de besarla sin consentimiento “comenzó una terapia inadecuada” para ella

Mujer que habría sido abusada

Concejales piden que el nuevo director de la Uaesp atienda con urgencia la crisis de basuras en Bogotá: “Va más allá de nombrar un funcionario”

Al distrito se le agota el tiempo para la presentación de un nuevo esquema de basuras que entrará a operar en febrero de 2026

Concejales piden que el nuevo

Valor de cierre del dólar en Colombia este 15 de septiembre de USD a COP

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Valor de cierre del dólar

Pedro Sánchez advirtió sobre el impacto de una posible descertificación de EE. UU.: “No vamos a tener la capacidad de contener la producción de cocaína”

El titular de Defensa señaló que la falta de respaldo estadounidense pondría en riesgo la erradicación de cultivos y la lucha contra grupos armados, afectando la seguridad y la cooperación internacional

Pedro Sánchez advirtió sobre el

Euro: cotización de cierre hoy 15 de septiembre en Colombia

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

Euro: cotización de cierre hoy
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó alias Bendecido, cabecilla del

Cayó alias Bendecido, cabecilla del Clan del Golfo pedido en extradición por Estados Unidos por narcotráfico

Un futbolista aficionado, la víctima fatal que dejó violentos combates entre disidencias y el Ejército en Corinto, Cauca

Atacaron estación de Policía en zona rural de Cajibío, Cauca: habrían lanzado explosivos

Capturan a alias El Indio, cabecilla de las disidencias en la frontera entre Colombia y Ecuador: era la mano derecha de ‘Iván Márquez’

Ejército entregó informe sobre el intento de asonada en Puerto Guzmán, Putumayo que dejó un civil herido: los pobladores actuaron bajo presión de estructuras armadas residuales

ENTRETENIMIENTO

Bad Bunny anunció el último

Bad Bunny anunció el último concierto de su residencia en Puerto Rico: así puede verlo en vivo desde Colombia

Jessica Cediel sorprendió a sus seguidores por imágenes de su hopsitalización: desató una ola de apoyo en redes sociales

Sofía Vergara explicó por qué no pudo brillar en la alfombra roja de los Emmy: una emergencia médica la dejó por fuera

Así fue el ‘coffee party’ de Feid en Chile: quebró estructura de la fachada, los fans se subieron a los techos y dejó cinco infracciones para el local

Abogado aseguró que Karina García confesó lavado de activos al aceptar que ha salido con “empresarios de alto riesgo”: “Les doy una sugerencia”

Deportes

Técnico de la selección Colombia

Técnico de la selección Colombia sub-20 reveló el futuro de Neyser Villarreal de cara al mundial de la categoría: esto dijo

Hora y dónde ver los partidos de los jugadores colombianos en la fecha 1 de la Champions League

Futbolista profesional colombiano habría filtrado fotos íntimas de una mujer: fue demandado en la Fiscalía

Jhon Jader Durán se dejó ver sin muletas y ya tiene fecha de regreso a las canchas con Fenerbahce de Turquía

Estos serán los rivales de la selección Colombia en la primera Copa Mundial de Futsal Femenina de la FIFA