El activista uribista Argiro Castaño se le fue encima a María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay: “Le clavó un puñal en el pecho a la oposición”

El pronunciamiento de Argiro Castaño, activista cercano al uribismo, profundizó la controversia generada por los comentarios de María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, contra la senadora María Fernanda Cabal en una entrevista a Noticias RCN.

Castaño, mediante su cuenta oficial de X, criticó las afirmaciones dirigidas a la congresista y advirtió sobre las consecuencias que, a su juicio, tienen sobre la oposición y la imagen de la derecha en Colombia.

Según expresó Castaño, el impacto de las declaraciones no afecta solamente a Cabal.

“El daño no solo se lo hizo a la Dra María Fernanda Cabal con o sin razón …se lo hizo al Centro Democrático y a la derecha de este país. Grave.”

A juicio del activista, este tipo de controversias debilita a los sectores opositores al actual Gobierno y beneficia, aunque sea indirectamente, a actores de la izquierda.

“¿Será que le está haciendo un favor a la izquierda? Nada raro, porque ese libreto no se lo cree nadie”, manifestó en su pronunciamiento.

El también defensor de la gestión del expresidente Álvaro Uribe Vélez señaló que la polarización interna genera desconfianza y pesimismo hacia el futuro del panorama político.

“En este país del sagrado corazón políticamente todo puede pasar. La política es una mierda con distinto olor en cada elección presidencial… que miedo”, señaló Castaño.

Sus palabras reflejan el desacuerdo de sectores del uribismo ante la escalada de tensiones y la exposición pública de divisiones internas a pocos meses de definirse el panorama electoral próximo.

Refiriéndose a la interacción pública entre Tarazona y Cabal, Castaño lamentó la instrumentalización de diferencias personales con fines estratégicos.

“Ese abrazo grande y largo que se dieron no era precisamente de una amenazando a la otra”. Además, cuestionó el efecto sobre la reputación de figuras del partido: “Qué tristeza tan infinita ver cómo, por cálculos políticos, se mancilla el nombre de las personas”.

Para finalizar, Argiro Castaño expresó que el ataque proveniente de Tarazona “le clavó un puñal en el pecho a la oposición de este país”, insistiendo en el daño causado al bloque opositor. El episodio reavivó el debate sobre unidad y estrategia dentro del espectro de derecha en Colombia.

¿Qué fue lo que dijo María Claudia Tarazona de María Fernanda Cabal? Así le respondió la senadora

La senadora María Fernanda Cabal reaccionó a las declaraciones emitidas por María Claudia Tarazona, viuda del senador Miguel Uribe Turbay, en una reciente entrevista que generó controversia política.

La polémica surgió tras una denuncia de Tarazona sobre la supuesta presencia de un micrófono oculto durante la cámara ardiente de Uribe Turbay en el Congreso de la República.

En la entrevista, Tarazona relató que la congresista se le acercó con un micrófono encendido y le pidió retirarse, luego de que alguien la alertara sobre una posible grabación accidental de la conversación.

Tarazona afirmó que, al reclamarle a Cabal, esta negó en un principio llevar el dispositivo, para después indicar que no se había dado cuenta de que lo tenía puesto.

La viuda de Miguel Uribe aseguró además que luego del episodio del micrófono, la precandidata se le volvió a acercar para “amenazarla” con el fin de que “no se metiera en política” luego de la muerte de su esposo producto de un magnicidio por razón de su actividad.

En un comunicado emitido por la senadora Cabal reconoció que sí llevaba un micrófono adherido a su camisa durante el evento, aunque argumentó que se trataba de una herramienta habitual utilizada en sus labores legislativas.

“En efecto, cuando me acerqué a saludarla llevaba un micrófono adherido a mi camisa como siempre lo hago para atender a los medios que están en Comisión y Plenaria, pues había realizado una grabación previamente”, precisó Cabal.

En su pronunciamiento, la senadora explicó que su acercamiento a Tarazona ocurrió por motivos de respeto y solidaridad, rechazando las afirmaciones relacionadas con presuntas amenazas. Además, manifestó que lamenta la muerte de Uribe Turbay y resaltó afinidades políticas y personales con el difunto senador.

“En medio del dolor por la partida de Miguel Uribe, asistí al Capitolio por consideración y respeto. Estoy muy extrañada porque ella fue muy amable conmigo por estar atenta a la situación de Miguel. Quiero reiterar con total transparencia que ningún comentario que haya sido transmitido por la señora María Claudia provino de mí”, sostuvo en un video publicado en su cuenta en X.