Controversia de Juliana Guerrero: Armando Benedetti niega influencias políticas en su graduación: “Lo que hay es mucho tonto”

El ministro del Interior rechazó acusaciones que lo vinculan con la Universidad San José y el cuestionado título académico de la viceministra de Juventudes

Katherine Lancheros

Katherine Lancheros

El ministro del Interior, Armando
El ministro del Interior, Armando Benedetti, rechazó acusaciones que lo vinculan con la Universidad San José y el cuestionado título de Juliana Guerrero - crédito @juliguerreroa/Instagram

El ministro del Interior, Armando Benedetti, se pronunció sobre las acusaciones que surgieron en torno a Juliana Guerrero, la actual viceministra de Juventudes, y la Universidad San José de Bogotá, donde supuestamente la funcionaria se graduó en un tiempo sorprendentemente corto.

Las sospechas de irregularidades en su formación académica aumentaron una polémica que involucra, además, a Francisco Pareja, representante legal de dicha institución, que es señalado por algunos como socio político cercano al alto funcionario.

Las dudas sobre la idoneidad de Guerrero para el cargo surgieron principalmente por la duración atípica de sus estudios y la falta de algunos requisitos legales. La joven de 22 años se graduó como Contadora Pública en solo 18 meses, cuando el tiempo promedio para completar la carrera es de nueve semestres (54 meses).

La Universidad San José está
La Universidad San José está investigando la validez del título de Juliana Guerrero tras acusaciones de irregularidades - crédito Diego Cuevas/Colprensa

Polémica sobre los estudios de Juliana Guerrero

La Universidad San José, en respuesta, explicó que el proceso acelerado se debió a la convalidación de estudios previos que Guerrero había realizado en el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) y en otra universidad del departamento del Cesar; sin embargo, esta explicación no fue suficiente para calmar la controversia.

El cuestionamiento más fuerte provino de la representante a la Cámara Jennifer Pedraza, que señalaron la falta de las Pruebas Saber Pro, un requisito obligatorio para los estudiantes que se gradúan en Colombia. De acuerdo con la congresista, la ausencia del reporte de estos exámenes puso en entredicho la validez del título de Juliana Guerrero.

La universidad admitió que hubo un error en el proceso, y actualmente se encuentra investigando la situación, incluso considerando la posibilidad de anular el diploma si se determina que no cumple con los requisitos legales. En medio de esta controversia, la representante anunció que llevó el caso a la Fiscalía para presentar una denuncia penal, bajo el argumento de que el título de la alta funcionaria podría ser inválido y constituir un delito.

Juliana Andrea Guerrero Jiménez, de
Juliana Andrea Guerrero Jiménez, de 22 años, se convirtió en una figura con poder decisorio en el actual Gobierno - crédito @armandobenedetti/Instagram

A estos cuestionamientos se suma la ausencia de registros de los estudios de Guerrero en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (Snies), lo cual fue confirmado por el Ministerio de Educación. La institución aclaró que es responsabilidad de cada universidad reportar adecuadamente la información de sus egresados, por lo que este hecho alimentó la sospecha de que el proceso académico de Guerrero no siguió los procedimientos estándar establecidos por las autoridades educativas del país.

En este clima de incertidumbre, la figura de Francisco Pareja, representante legal de la Universidad San José, emergió como un punto clave. El economista y exedil Germán Ricaurte publicó en sus redes sociales una serie de imágenes de la campaña al Congreso de 2014, en las que se observa el rostro del líder académico en folletos y carteles en un lugar en donde Benedetti hacía política.

Ricaurte sugirió que la relación cercana entre el líder de la universidad y el ministro del Interior puso influir en el proceso académico de Guerrero, por lo que escribió en su cuenta de X: “Francisco Pareja, el dueño de la Universidad San José que graduó misteriosamente a Juliana Guerrero, ha sido socio político de Armando Benedetti desde hace más de una década. Estas son imágenes de la campaña al Congreso 2014. ¿Casualidad, Ministro @AABenedetti? (sic)”.

El economista Germán Ricaurte vinculó
El economista Germán Ricaurte vinculó a Francisco Pareja, rector de la Universidad San José, con el ministro Armando Benedetti - crédito @german_ricaurte/X

El ministro Benedetti no tardó en responder a las acusaciones y por medio de la misma plataforma digital rechazó de manera tajante cualquier insinuación sobre su relación con la Universidad San José en lo que respecta a la formación académica de Juliana Guerrero.

Benedetti afirmó: “Definitivamente en las redes lo que hay es mucho tonto y mucho fracasado en política. No tengo un concepto desfavorable de Francisco Pareja, pero realmente no lo veo desde hace 10 años. En esta insinuación solo puede haber mala fe”.

El ministro del Interior también aclaró que las acusaciones carecen de fundamento y que no se debe mezclar la política con ataques infundados.

Armando Benedetti negó haber tenido
Armando Benedetti negó haber tenido contacto con Francisco Pareja, rector de la universidad, en más de 10 años, y calificó las acusaciones como infundadas - crédito @AABenedetti/X

