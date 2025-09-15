Colombia y Venezuela preparan reunión clave para avanzar en la creación de la zona binacional, pese a presiones externas

Colombia y Venezuela preparan reunión clave para crear una zona económica binacional - crédito AFP

El Gobierno colombiano prepara una nueva reunión con el régimen de Nicolás Maduro para avanzar en la creación de una zona económica binacional, según lo confirmó el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a Blu Radio.

La iniciativa se desarrolla mientras Estados Unidos intensifica las presiones contra el mandatario venezolano y Colombia enfrenta el riesgo de perder su certificación en la lucha antidrogas.

De acuerdo con el medio citado, representantes del Ministerio de Comercio se encuentran coordinando internamente una hoja de ruta para definir “los temas de interés” que se abordarán en la próxima reunión.

“Actualmente, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo como entidad competente en los temas objeto del memorando, se encuentra adelantando las coordinaciones internas para proponer una hoja de ruta con los temas de interés y posteriormente realizar la primera reunión técnica bilateral”, manifestó la entidad, citada por el mismo medio.

El Gobierno colombiano coordina hoja de ruta para impulsar integración comercial con Venezuela - crédito X

Según la información recogida, este primer encuentro técnico podría desarrollarse durante la primera mitad de octubre y se considera un paso clave tras la reanudación de las relaciones comerciales y diplomáticas entre Colombia y Venezuela en 2022.

El contexto regional añade complejidad al proceso. El Gobierno de Estados Unidos mantiene su línea de presión contra Maduro, al que señala como líder del llamado Cartel de los Soles y etiqueta como “narcoterrorista”, por quien ofrece una recompensa de 50 millones de dólares.

Al mismo tiempo, Colombia se encuentra “en la cuerda floja”, ante la posibilidad de perder la certificación otorgada por Estados Unidos como aliado en la lucha global contra el narcotráfico.

El proyecto de zona económica binacional anunciado por ambos gobiernos en julio busca consolidar un corredor inicial que abarque los departamentos y estados de Norte de Santander, Táchira y Zulia.

Según planteó el Ministerio de Comercio, la iniciativa apunta a que ambos países puedan desarrollar proyectos conjuntos sin necesidad de aprobar nuevas leyes ni regulaciones adicionales.

Estados Unidos intensifica presión sobre Maduro mientras Colombia busca fortalecer exportaciones - crédito Leonardo Fernandez Viloria/Reuters

“Para Colombia, inicialmente los trabajos se enfocarán en impulsar acciones desde el lado colombiano en las zonas que se definan dentro del territorio de Norte de Santander para fortalecer el comercio, la industria y el turismo, y se considerarán los beneficios tributarios, aduaneros y de otra índole que ofrecen los diversos instrumentos existentes en Colombia, incluyendo Zonas Francas, Plan Vallejo, Zona de Integración Fronteriza, ZEE, Zomac, Vuce, entre otros”, explicó el Ministerio, en información recogida por Blu Radio.

Los representantes colombianos recalcaron que, por el momento, no existe un cronograma definido ni programas específicos asociados al despliegue de la zona. Desde la reapertura de las relaciones en 2022, el objetivo principal del Gobierno ha sido fortalecer las exportaciones hacia el mercado venezolano.

Con base en cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), las ventas de productos colombianos a Venezuela alcanzaron unos 600 millones de dólares a julio de 2025.

Mientras avanzan las gestiones, persisten los retos para la implementación efectiva de la zona económica binacional y la materialización de proyectos conjuntos que permitan consolidar la integración comercial entre Colombia y Venezuela bajo una dinámica regulatoria flexible.

Colombia enfoca esfuerzos en fortalecer comercio, industria y turismo en la frontera - crédito Presidencia de la República

Es de mencionar que el acuerdo contempla el desarrollo económico conjunto y la integración social y cultural, con el objetivo de reducir el contrabando y la presencia de grupos ilegales en la frontera, y mejorar la calidad de vida de los habitantes de la zona. Además, busca armonizar regulaciones para facilitar inversiones y generación de empleo.

Sin embargo, la firma del memorando generó cuestionamientos. Sectores sociales y empresariales de la región advirtieron sobre la falta de participación de actores locales en el diseño del proyecto, lo que podría afectar su legitimidad y sostenibilidad.

Por su parte, la oposición en Colombia expresa preocupación por una eventual cesión de soberanía y por los desafíos de seguridad en una región todavía marcada por la presencia de grupos armados ilegales.