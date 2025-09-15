Colombia

Benedetti salió en defensa de Juan Carlos Florián, cuyo nombramiento fue suspendido provisionalmente por el Tribunal de Cundinamarca: esto dijo

El ministro del Interior, en nombre del Gobierno del presidente Gustavo Petro, indicó que un reciente nombramiento en el gabinete del jefe de Estado habilitaría la presencia del cuestionado funcionario, que según la demanda admitida estaría violando la Ley de Cuotas

Mario Alejandro Rodríguez

Por Mario Alejandro Rodríguez

Guardar
La demanda principal sostiene que
La demanda principal sostiene que el gabinete de Petro supera el límite de hombres si Juan Carlos Florián es contado como tal - crédito @MinIgualdad_Col/X

La decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, anunciada el lunes 15 de septiembre de 2025, de admitir una demanda que busca anular el nombramiento de Juan Carlos Florián como ministro de Igualdad y, del mismo modo, suspender de forma provisional su designación, llevó al Gobierno nacional a pronunciarse frente a esta determinación judicial. Y lo hizo a través del ministro del Interior, Armando Benedetti, que salió en respaldo de esta designación.

El eje de la controversia por la determinación del alto tribunal radica en que no se estaría cumpliendo con la Ley de Cuotas, pues “las mujeres apenas representaban el 47% en el equipo central de Gustavo Petro, mientras que los hombres ocupaban cerca del 52%”. Con ello, se estaría vulnerando lo dispuesto en la Ley 581 de 2000, modificada por la Ley 2424 de 2024, en la que se establecen las directrices para la participación mínima del género femenino.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

DECRETAR la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos del Decreto 0892 del 11 de agosto de 2025 que nombró a Juan Carlos Florián Silva, identificado con la cédula de ciudadanía XXXX, en el empleo de ministro, Código 0005 del Ministerio de Igualdad y Equidad”, se leyó en la determinación que se tomó por parte de la Sección Primera Mixta del tribunal, con la que se dictaron medidas cautelares frente a la presencia el ministro en el Gobierno.

En efecto, la demanda sostiene que el ingreso de Florián al Ejecutivo vulneraría la exigencia legal de que al menos la mitad de los cargos ministeriales estén ocupados por mujeres; no obstante, frente a este argumento, la presidencia y el Ministerio de la Igualdad defendieron ante la justicia que Florián se identificó como persona “no binaria”, lo que, en su criterio, lo excluye de la clasificación tradicional de hombre o mujer, y por ende, no estaría violando esta normativa.

Armando Benedetti salió en respaldo de Juan Carlos Florián como ministro de Igualdad

En el mismo sentido, el ministro del Interior, Armando Benedetti, se pronunció en su cuenta de X mediante un video, en el que precisó que la reciente designación de Gloria Patricia Perdomo como ministra de las TIC modificaría el escenario legal. “Con la designación de la nueva ministra de las TIC, la demanda pierde sustento. El Gobierno cumple con la Ley de Cuotas”, expresó el jefe de la cartera política en su publicación en esta plataforma digital.

La inminente llegada de Perdomo al Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones se produjo tras el reajuste de alianzas en el Congreso, tras la salida de Julián Ruperto Molina, que representaba en el Gobierno al Partido de la U. Según la hoja de vida difundida por la Presidencia, Perdomo es ingeniera electrónica y posee una maestría en Gerencia Estratégica de Tecnologías de Información, y más de 13 años de experiencia.

En desarrollo...

Temas Relacionados

Juan Carlos FloriánMinistro de IgualdadGobierno PetroGustavo PetroTribunal Administrativo de CundinamarcaColombia-Noticias

Más Noticias

Reforma Pensional del Gobierno Petro suma una nueva traba por solicitud que hizo la Cámara de Representantes a la Corte

La revisión de las actas resulta fundamental para determinar si la corporación acató la instrucción de corregir el último debate, proceso que incidirá en el rumbo de la nueva ley

Reforma Pensional del Gobierno Petro

Así cayó estafador que sedujo a más de 40 víctimas por Grindr: se hacía pasar por gay para drogarlos y robarlos

Un ciudadano venezolano fue arrestado en Bogotá por encabezar una organización que utilizaba perfiles falsos en una aplicación de citas para robar a turistas extranjeros, logrando sustraer hasta $500 millones en un mes

Así cayó estafador que sedujo

Engativá, Kennedy y Bosa concentran el mayor número de fraudes de agua en Bogotá: más de $4.995 millones fueron recuperados

Un establecimiento fue intervenido por comercializar agua extraída ilegalmente, lo que derivó en la captura del propietario y la recuperación de miles de metros cúbicos del recurso vital

Engativá, Kennedy y Bosa concentran

Tiquetes aéreos en Colombia podrían bajar de precio dentro de muy poco: esto es lo que tendría que suceder

Una iniciativa del Centro Democrático busca impulsar la competitividad del sector turístico y generar empleo en medio de una alta inflación y altos costos para los viajeros

Tiquetes aéreos en Colombia podrían

María Fernanda Cabal empezó a sacudirse ante señalamientos de viuda de Miguel Uribe: la estrategia con la que espera contrarrestar las críticas

La senadora y precandidata presidencial por el Centro Democrático negó las acusaciones hechas por María Claudia Tarazona, esposa del asesinado congresista y aspirante al primer cargo de la nación, que la señaló de haberla amenazado en pleno Congreso de la República

María Fernanda Cabal empezó a
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Alias Mico, uno de los

Alias Mico, uno de los cabecillas del ELN en Arauca, fue abatido en combate por el Ejército Nacional

Cayó alias Bendecido, cabecilla del Clan del Golfo pedido en extradición por Estados Unidos por narcotráfico

Un futbolista aficionado, la víctima fatal que dejó violentos combates entre disidencias y el Ejército en Corinto, Cauca

Atacaron estación de Policía en zona rural de Cajibío, Cauca: habrían lanzado explosivos

Capturan a alias El Indio, cabecilla de las disidencias en la frontera entre Colombia y Ecuador: era la mano derecha de ‘Iván Márquez’

ENTRETENIMIENTO

Bad Bunny anunció el último

Bad Bunny anunció el último concierto de su residencia en Puerto Rico: así puede verlo en vivo desde Colombia

Jessica Cediel sorprendió a sus seguidores por imágenes de su hopsitalización: desató una ola de apoyo en redes sociales

Sofía Vergara explicó por qué no pudo brillar en la alfombra roja de los Emmy: una emergencia médica la dejó por fuera

Así fue el ‘coffee party’ de Feid en Chile: quebró estructura de la fachada, los fans se subieron a los techos y dejó cinco infracciones para el local

Abogado aseguró que Karina García confesó lavado de activos al aceptar que ha salido con “empresarios de alto riesgo”: “Les doy una sugerencia”

Deportes

Polémica por alinear cuatro extranjeros

Polémica por alinear cuatro extranjeros podría costarle el puesto a Javier Gandolfi en Nacional

Técnico de la selección Colombia sub-20 reveló el futuro de Neyser Villarreal de cara al mundial de la categoría: esto dijo

Hora y dónde ver los partidos de los jugadores colombianos en la fecha 1 de la Champions League

Futbolista profesional colombiano habría filtrado fotos íntimas de una mujer: fue demandado en la Fiscalía

Jhon Jader Durán se dejó ver sin muletas y ya tiene fecha de regreso a las canchas con Fenerbahce de Turquía