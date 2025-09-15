Benedetti salió en defensa de Juan Carlos Florián, cuyo nombramiento fue suspendido provisionalmente por el Tribunal de Cundinamarca: esto dijo

La demanda principal sostiene que el gabinete de Petro supera el límite de hombres si Juan Carlos Florián es contado como tal - crédito @MinIgualdad_Col/X

La decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, anunciada el lunes 15 de septiembre de 2025, de admitir una demanda que busca anular el nombramiento de Juan Carlos Florián como ministro de Igualdad y, del mismo modo, suspender de forma provisional su designación, llevó al Gobierno nacional a pronunciarse frente a esta determinación judicial. Y lo hizo a través del ministro del Interior, Armando Benedetti, que salió en respaldo de esta designación.

El eje de la controversia por la determinación del alto tribunal radica en que no se estaría cumpliendo con la Ley de Cuotas, pues “las mujeres apenas representaban el 47% en el equipo central de Gustavo Petro, mientras que los hombres ocupaban cerca del 52%”. Con ello, se estaría vulnerando lo dispuesto en la Ley 581 de 2000, modificada por la Ley 2424 de 2024, en la que se establecen las directrices para la participación mínima del género femenino.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“DECRETAR la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos del Decreto 0892 del 11 de agosto de 2025 que nombró a Juan Carlos Florián Silva, identificado con la cédula de ciudadanía XXXX, en el empleo de ministro, Código 0005 del Ministerio de Igualdad y Equidad”, se leyó en la determinación que se tomó por parte de la Sección Primera Mixta del tribunal, con la que se dictaron medidas cautelares frente a la presencia el ministro en el Gobierno.

En efecto, la demanda sostiene que el ingreso de Florián al Ejecutivo vulneraría la exigencia legal de que al menos la mitad de los cargos ministeriales estén ocupados por mujeres; no obstante, frente a este argumento, la presidencia y el Ministerio de la Igualdad defendieron ante la justicia que Florián se identificó como persona “no binaria”, lo que, en su criterio, lo excluye de la clasificación tradicional de hombre o mujer, y por ende, no estaría violando esta normativa.

Armando Benedetti salió en respaldo de Juan Carlos Florián como ministro de Igualdad

En el mismo sentido, el ministro del Interior, Armando Benedetti, se pronunció en su cuenta de X mediante un video, en el que precisó que la reciente designación de Gloria Patricia Perdomo como ministra de las TIC modificaría el escenario legal. “Con la designación de la nueva ministra de las TIC, la demanda pierde sustento. El Gobierno cumple con la Ley de Cuotas”, expresó el jefe de la cartera política en su publicación en esta plataforma digital.

La inminente llegada de Perdomo al Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones se produjo tras el reajuste de alianzas en el Congreso, tras la salida de Julián Ruperto Molina, que representaba en el Gobierno al Partido de la U. Según la hoja de vida difundida por la Presidencia, Perdomo es ingeniera electrónica y posee una maestría en Gerencia Estratégica de Tecnologías de Información, y más de 13 años de experiencia.

En desarrollo...