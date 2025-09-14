Video: Policías frustraron millonario fleteo de $10 millones a una mujer en Kennedy tras una persecución que duró 6 minutos

Video: Policías frustraron millonario hurto de $10 millones a una mujer en Kennedy tras una persecución que duró 6 minutos - crédito @SeguridadBOG/X

La rápida reacción de dos policías de la estación de Tunjuelito permitió frustrar un asalto millonario en el sur de Bogotá, tras una persecución que se extendió por varios kilómetros y culminó con la recuperación de 10 millones de pesos en efectivo y la detención de un presunto delincuente armado.

El incidente se desencadenó cuando una mujer, que acababa de retirar una suma considerable de dinero de una entidad bancaria, fue abordada por un hombre en una motocicleta de alto cilindraje, que le arrebató el bolso y huyó del lugar.

Mientras los uniformados realizaban labores de patrullaje, la víctima se acercó a ellos y les indicó a los responsables del hurto. Uno de los policías dijo que, en ese momento, “estábamos esperando el cambio de semáforo, cuando una señora se nos acerca y nos señala a unos sujetos de una motocicleta que le habían cometido un hurto. De inmediato activamos el plan candado y empezamos la persecución a los implicados”. La persecución se desarrolló a lo largo de aproximadamente tres kilómetros, hasta llegar a la localidad de Kennedy.

La secuencia de un robo frustrado

Durante la intervención, que se prolongó por cerca de seis minutos, los agentes enfrentaron una situación de alto riesgo. Según el testimonio de otro de los policías involucrados, “más o menos avanzamos tres kilómetros hacia la localidad de Kennedy, en donde los sujetos esgrimen un arma de fuego apuntando hacia nuestra integridad. Vi necesario el uso de mi arma de fuego para contrarrestar la amenaza”.

Ante la intimidación con arma de fuego por parte de uno de los sospechosos, uno de los uniformados utilizó su arma de dotación y logró neutralizarlo. El hombre herido fue trasladado bajo custodia policial a un centro asistencial para recibir atención médica y, posteriormente, fue judicializado. En el momento de la captura, las autoridades incautaron un arma de fuego, el bolso tipo morral con 10 millones de pesos en efectivo y la motocicleta utilizada en la huida.

La reacción de la fuerza pública fue destacada por César Restrepo, secretario de Seguridad, quien afirmó: “En Bogotá no hay espacio para los delincuentes: la reacción inmediata de nuestra Policía frustró un millonario fleteo, recuperó el dinero y sacó de circulación a un criminal armado. Seguiremos reforzando el control en las calles y persiguiendo a quienes amenazan la seguridad de los ciudadanos”.

En lo que va del año, la Policía Metropolitana de Bogotá ha capturado a más de 23.000 personas por diversos delitos y ha incautado 916 armas de fuego ilegales, lo que representa un incremento del 25% respecto a los datos del año anterior.

Robo fallido en el sur de Bogotá desencadenó en un sorprendente hallazgo

El hallazgo de material policial exclusivo en una vivienda del barrio Diana Turbay, al sur de la ciudad, marcó un giro inesperado en un caso que inicialmente se trató como un simple intento de robo. La intervención de la comunidad y la rápida respuesta de las autoridades permitieron descubrir elementos reservados para el uso de la fuerza pública, lo que amplió el alcance de la investigación.

El incidente comenzó cuando, según la Policía, dos individuos intentaron sustraer los teléfonos móviles de dos menores que transitaban por la zona. La reacción inmediata de los vecinos frustró el robo y obligó a los sospechosos a refugiarse en una vivienda cercana.

La situación escaló rápidamente, ya que cerca de cien personas se congregaron en el lugar con la intención de ejercer justicia por mano propia, lo que requirió la intervención tanto de la Policía como de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) para restablecer el orden y evitar que la violencia se intensificara.

Durante el operativo, los agentes ingresaron a la vivienda donde se ocultaban los presuntos responsables y encontraron un chaleco balístico con insignias oficiales, un carnet policial, tres chaquetas fluorescentes similares a las utilizadas por la Seccional de Investigación Judicial (Sijín) y un arma de fuego tipo revólver con tres cartuchos.

Este hallazgo llevó a las autoridades a interrogar a los sospechosos para determinar si alguno de ellos tenía vínculos con la fuerza pública, una posibilidad que ambos negaron. Ante la negativa y la evidencia encontrada, la Policía procedió a la captura de los individuos bajo los cargos de hurto y utilización ilegal de uniformes e insignias. Posteriormente, los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales para continuar con el proceso correspondiente.