María Fernanda Carrascal cuestiona a Seguros Sura por negativa de cobertura médica: “Completamente absurdo”

La representante a la Cámara María Fernanda Carrascal denunció públicamente un caso que la afecta directamente, tras haber sido sometida a una cirugía de emergencia. Según relató en su cuenta de X, la aseguradora Seguros Sura se negó a cubrir los gastos del procedimiento con el argumento de que existía una “preexistencia médica” registrada desde 2019.

Carrascal explicó que en ese año ya había tenido una póliza con la misma aseguradora, la cual canceló en 2020 y retomó en 2021 con una nueva afiliación. En ese periodo fue tratada por un quiste complejo en un ovario, condición que, de acuerdo con la congresista, se resolvió en pocos meses y nunca volvió a presentarse. Incluso, mencionó que posteriormente pudo llevar a término un embarazo sin complicaciones.

El procedimiento de urgencia por el que fue intervenida recientemente se debió a un absceso tuboovárico. Aunque compromete el mismo órgano, la representante sostiene que se trata de una condición distinta y sin relación con el antecedente de 2019, algo que también habría sido confirmado por los especialistas que la atendieron.

“La tal “preexistencia” no tiene que ver en lo absoluto con la razón de la cirugía y así lo dijeron los especialistas que me atendieron. Tuve un quiste complejo en un ovario que terminó absorbiéndose en cuestión de meses, que no reapareció nunca más y tuve hasta una bebé hace un poco más de 1 año. Lo que tengo hoy es un absceso tuboovárico, que sí compromete al mismo ovario, pero por azar", escribió la congresista del Pacto Histórco.

La parlamentaria cuestionó además que, pese a tratarse de un antecedente conocido por la propia aseguradora, Seguros Sura le haya vendido de nuevo la póliza en 2021 y ahora argumente la existencia de una preexistencia para no asumir los costos de la cirugía. Criticó igualmente el hecho de que la comunicación de la negativa no le fuera entregada directamente por la compañía, sino a través de la institución prestadora de salud, la cual le informó que sería trasladada a otro lugar.

" ¿Si tenía una preexistencia, que me atendí con ustedes mismos, cómo es que me venden la póliza nuevamente, Seguros Sura?, pero lo más lamentable, deciden no pagar y ni siquiera tienen la gentileza de comunicarse directamente a transmitir la decisión, lo hace el prestador de salud diciendo que me van a trasladar a otra parte. Qué barbaridad", agregó.

Carrascal calificó como un hecho preocupante que, en plena recuperación y convalecencia, haya tenido que enfrentar las gestiones administrativas para intentar resolver la situación. Finalmente, pidió la intervención de las autoridades competentes, incluyendo a la Superintendencia Nacional de Salud y al Ministerio de Salud, para que se revisen estas prácticas y se garantice la atención de los pacientes en condiciones de urgencia.

“Completamente absurdo, que convaleciente, con dolor, sin poderme mover, tenga que estar tratando de resolver esta situación”, concluyó su mensaje la representante por Bogotá, promotora en el Congreso de las reformas del Gobierno Petro.

El descontento de Carrascal con el Metro de Bogotá

La llegada de los primeros vagones del metro de Bogotá al patio-taller de Bosa provocó intensas reacciones políticas y mediáticas, según reflejó la reciente crítica de María Fernanda Carrascal, representante a la Cámara por el Pacto Histórico. A través de su perfil oficial en la red social X, la congresista puso en duda la relevancia que, desde su perspectiva, los medios de comunicación otorgaron al acontecimiento, resaltando: “¡Pero qué nivel de pleitesía mediática!”.

Carrascal cuestionó abiertamente la atención puesta en el traslado de las estructuras desde el puerto de Cartagena, señalando que durante ese periodo la capital afrontaba, simultáneamente, problemáticas urgentes de inseguridad y manejo de basuras. “Mientras la ciudad enfrenta serios problemas de inseguridad y de basuras, la agenda informativa se centró en hacer un seguimiento minuto a minuto del traslado de los vagones”, expresó la congresista, insistiendo en que existe una falta de equilibrio periodístico cuando se evalúan los retos y progresos del gobierno distrital.

La parlamentaria dirigió sus críticas directamente al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, a quien acusó de beneficiarse de una narrativa mediática que, en su opinión, prioriza la promoción de sus acciones y minimiza el cuestionamiento sobre el modelo de movilidad que hoy tiene la ciudad. Para Carrascal, la cobertura periodística se centró más en amplificar los anuncios del mandatario que en “contrastar sus decisiones con las necesidades reales de la ciudadanía”.

En relación con el modelo de movilidad de Bogotá, la representante analizó el diseño del proyecto del metro, sosteniendo que no se aleja del esquema tradicional que privilegia el sistema de buses de TransMilenio. Según su declaración, el metro ha sido: “desafortunadamente diseñado para alimentar el oligopolio privado” de TransMilenio, en lugar de promover un cambio hacia una red de transporte más pública e integrada.