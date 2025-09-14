Colombia

María Fernanda Carrascal cuestiona a Seguros Sura por negativa de cobertura médica: “Completamente absurdo”

La parlamentaria cuestionó además que, pese a tratarse de un antecedente conocido por la propia aseguradora, Seguros Sura le haya vendido de nuevo la póliza en 2021 y ahora argumente la existencia de una preexistencia para no asumir los costos de la cirugía

Juan Romero

Por Juan Romero

Guardar
La representante a la Cámara
La representante a la Cámara María Fernanda Carrascal utilizó su cuenta de X para compartir un video detallando su trabajo legislativo durante el último año - crédito Colprensa

La representante a la Cámara María Fernanda Carrascal denunció públicamente un caso que la afecta directamente, tras haber sido sometida a una cirugía de emergencia. Según relató en su cuenta de X, la aseguradora Seguros Sura se negó a cubrir los gastos del procedimiento con el argumento de que existía una “preexistencia médica” registrada desde 2019.

Carrascal explicó que en ese año ya había tenido una póliza con la misma aseguradora, la cual canceló en 2020 y retomó en 2021 con una nueva afiliación. En ese periodo fue tratada por un quiste complejo en un ovario, condición que, de acuerdo con la congresista, se resolvió en pocos meses y nunca volvió a presentarse. Incluso, mencionó que posteriormente pudo llevar a término un embarazo sin complicaciones.

El procedimiento de urgencia por el que fue intervenida recientemente se debió a un absceso tuboovárico. Aunque compromete el mismo órgano, la representante sostiene que se trata de una condición distinta y sin relación con el antecedente de 2019, algo que también habría sido confirmado por los especialistas que la atendieron.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

“La tal “preexistencia” no tiene que ver en lo absoluto con la razón de la cirugía y así lo dijeron los especialistas que me atendieron. Tuve un quiste complejo en un ovario que terminó absorbiéndose en cuestión de meses, que no reapareció nunca más y tuve hasta una bebé hace un poco más de 1 año. Lo que tengo hoy es un absceso tuboovárico, que sí compromete al mismo ovario, pero por azar", escribió la congresista del Pacto Histórco.

Carrascal se refirió a un
Carrascal se refirió a un problema de salud que tuvo y criticó a Seguros Sura - crédito X

La parlamentaria cuestionó además que, pese a tratarse de un antecedente conocido por la propia aseguradora, Seguros Sura le haya vendido de nuevo la póliza en 2021 y ahora argumente la existencia de una preexistencia para no asumir los costos de la cirugía. Criticó igualmente el hecho de que la comunicación de la negativa no le fuera entregada directamente por la compañía, sino a través de la institución prestadora de salud, la cual le informó que sería trasladada a otro lugar.

" ¿Si tenía una preexistencia, que me atendí con ustedes mismos, cómo es que me venden la póliza nuevamente, Seguros Sura?, pero lo más lamentable, deciden no pagar y ni siquiera tienen la gentileza de comunicarse directamente a transmitir la decisión, lo hace el prestador de salud diciendo que me van a trasladar a otra parte. Qué barbaridad", agregó.

Carrascal explicó que en ese
Carrascal explicó que en ese año ya había tenido una póliza con la misma aseguradora, la cual canceló en 2020 y retomó en 2021 con una nueva afiliación - crédito Colprensa

Carrascal calificó como un hecho preocupante que, en plena recuperación y convalecencia, haya tenido que enfrentar las gestiones administrativas para intentar resolver la situación. Finalmente, pidió la intervención de las autoridades competentes, incluyendo a la Superintendencia Nacional de Salud y al Ministerio de Salud, para que se revisen estas prácticas y se garantice la atención de los pacientes en condiciones de urgencia.

“Completamente absurdo, que convaleciente, con dolor, sin poderme mover, tenga que estar tratando de resolver esta situación”, concluyó su mensaje la representante por Bogotá, promotora en el Congreso de las reformas del Gobierno Petro.

El descontento de Carrascal con el Metro de Bogotá

La llegada de los primeros vagones del metro de Bogotá al patio-taller de Bosa provocó intensas reacciones políticas y mediáticas, según reflejó la reciente crítica de María Fernanda Carrascal, representante a la Cámara por el Pacto Histórico. A través de su perfil oficial en la red social X, la congresista puso en duda la relevancia que, desde su perspectiva, los medios de comunicación otorgaron al acontecimiento, resaltando: “¡Pero qué nivel de pleitesía mediática!”.

Carrascal cuestionó abiertamente la atención puesta en el traslado de las estructuras desde el puerto de Cartagena, señalando que durante ese periodo la capital afrontaba, simultáneamente, problemáticas urgentes de inseguridad y manejo de basuras. “Mientras la ciudad enfrenta serios problemas de inseguridad y de basuras, la agenda informativa se centró en hacer un seguimiento minuto a minuto del traslado de los vagones”, expresó la congresista, insistiendo en que existe una falta de equilibrio periodístico cuando se evalúan los retos y progresos del gobierno distrital.

Mafe Carrascal arremetió contra Galán
Mafe Carrascal arremetió contra Galán tras llegada de los vagones del Metro de Bogotá- crédito @MafeCarrascal/X

La parlamentaria dirigió sus críticas directamente al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, a quien acusó de beneficiarse de una narrativa mediática que, en su opinión, prioriza la promoción de sus acciones y minimiza el cuestionamiento sobre el modelo de movilidad que hoy tiene la ciudad. Para Carrascal, la cobertura periodística se centró más en amplificar los anuncios del mandatario que en “contrastar sus decisiones con las necesidades reales de la ciudadanía”.

En relación con el modelo de movilidad de Bogotá, la representante analizó el diseño del proyecto del metro, sosteniendo que no se aleja del esquema tradicional que privilegia el sistema de buses de TransMilenio. Según su declaración, el metro ha sido: “desafortunadamente diseñado para alimentar el oligopolio privado” de TransMilenio, en lugar de promover un cambio hacia una red de transporte más pública e integrada.

Temas Relacionados

María Fernanda CarrascalMafe CarrascalSeguros SuraEPSReforma a la saludColombia-Noticias

Más Noticias

Santa Fe vs. Deportivo Cali - EN VIVO hoy: siga aquí la final de ida de la Liga BetPlay Femenina 2025

El cuadro Azucarero sabe lo que es ser campeón en el estadio Nemesio Camacho El Campín; mientras que las Leonas quiere agrandar su dominio en la Liga Femenina

Santa Fe vs. Deportivo Cali

Asesinato subintendente de la Policía Nacional en Arauca: momento exacto del crimen quedó registrado por cámara de seguridad

Jorge Tapias estaba departiendo en un club nocturno cuando dos hombres armados lo atacaron en varias oportunidades, generándole la muerte inmediata

Asesinato subintendente de la Policía

Etapa 21 de la Vuelta a España 2025: Las manifestaciones generan caos en el último día y no permiten las premiaciones

Harold Tejada terminó como el mejor colombiano de la clasificación general; mientras que Egan Bernal fue el único cafetero que celebró victoria de etapa

Etapa 21 de la Vuelta

Hora y dónde ver a Emiliana Arango en la final de la WTA 500 de Guadalajara: la colombiana jugará su segunda final del 2025

La antioqueña pasará a ser la raqueta #1 de Colombia, luego de que Camila Osorio no pudiera defender las semifinales alcanzadas en este mismo torneo durante el 2024

Hora y dónde ver a

Pareja de comerciantes cafeteros fueron liberados en Caquetá

Benjamín Salcedo y Lourdes Pacinga estuvieron secuestrados por más de 40 horas en una zona rural entre el municipio de Garzón

Pareja de comerciantes cafeteros fueron
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Atacaron estación de Policía en

Atacaron estación de Policía en zona rural de Cajibío, Cauca: habrían lanzado explosivos

Capturan a alias El Indio, cabecilla de las disidencias en la frontera entre Colombia y Ecuador: era la mano derecha de ‘Iván Márquez’

Ejército entregó informe sobre el intento de asonada en Puerto Guzmán, Putumayo que dejó un civil herido: los pobladores actuaron bajo presión de estructuras armadas residuales

Fiscalía reveló el actuar criminal de exdirectores de la Dijín y del Inpec en el caso de la periodista Jineth Bedoya

La historia del Clan del Golfo, las disidencias de las AUC que Colombia reconoció como “Ejército Gaitanista”

ENTRETENIMIENTO

Silvestre Dangond respaldó a Abelardo

Silvestre Dangond respaldó a Abelardo de la Espriella en su campaña a la Presidencia: “Llegó el poder”

Festival Cordillera 2025: los artistas que no se puede perder el segundo día

Los podcasts más sonados hoy en Spotify Colombia

¿Cuáles son las nuevas tendencias en YouTube en Colombia?

Jorge Celedón tiene su doble perfecto de ‘Yo Me Llamo’ en Paraguay: “Es algo único lo que pasó”

Deportes

Santa Fe vs. Deportivo Cali

Santa Fe vs. Deportivo Cali - EN VIVO hoy: siga aquí la final de ida de la Liga BetPlay Femenina 2025

Etapa 21 de la Vuelta a España 2025: Las manifestaciones generan caos en el último día y no permiten las premiaciones

Hora y dónde ver a Emiliana Arango en la final de la WTA 500 de Guadalajara: la colombiana jugará su segunda final del 2025

Natalia Linares ganó la medalla de bronce en la prueba de Salto Largo en el Mundial de Atletismo Tokio 2025

Jugadores de Millonarios vivieron hostil momento con hinchas en el aeropuerto de Valledupar