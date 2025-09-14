Autoridades encontraron con vida a reconocida líder trans caleña, llevaba varios días desaparecida en Medellín

La activista trans está siendo sometida a controles médicos para evaluar su estado de salud - crédito Personería de Cali

El hallazgo de María del Pilar Escobar, conocida como ‘Twiggy’, puso fin a varios días de incertidumbre en Medellín, tras su desaparición, un hecho que movilizó a entidades defensoras de derechos humanos y encendió las alarmas sobre la situación de la población trans en Colombia. La activista caleña fue localizada en la tarde del sábado 13 de septiembre de 2025 y actualmente recibe atención del equipo psicosocial de la Secretaría de Paz y Derechos Humanos de la capital antioqueña, que evalúa su estado de salud y le brinda el respaldo necesario.

La desaparición de Escobar se produjo durante su estadía en Medellín, a donde viajó para participar en el Encuentro Nacional Trans, evento que comenzó el domingo 7 de septiembre. La última vez que se la vio fue en la Plaza de Botero, el mismo día de inicio del encuentro. La preocupación creció cuando no abordó el vuelo de regreso a Cali según lo previsto, lo que llevó a la activación inmediata de rutas de búsqueda por parte de organismos defensores de derechos humanos.

La respuesta institucional incluyó un operativo conjunto entre las personerías de Cali y Medellín, el Personero Delegado para los Derechos Humanos, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y el Gerente de Diversidades Sexuales y de Género de Medellín. Estas acciones coordinadas permitieron localizar a la activista y garantizar su seguridad. La Personería de Cali subrayó que este tipo de operativos forma parte de una estrategia para proteger a grupos históricamente estigmatizados y discriminados, como la población trans.

En un comunicado, la entidad expresó: “El compromiso de las personerías con la defensa irrestricta de los derechos humanos, en especial de la población trans y de los sectores históricamente discriminados, dejando claro que cualquier situación que atente contra su vida, dignidad o seguridad tendrá respuesta inmediata y coordinada”.

La Defensoría del Pueblo advirtió sobre el aumento de la violencia contra personas trans en Colombia, especialmente contra mujeres trans. Según el organismo, los departamentos con mayor número de agresiones son Norte de Santander, Antioquia, Santander, Valle del Cauca y Meta. Enfatizó que gran parte de las violencias sufridas por esta población corresponden al ámbito psicológico, físico y sexual.

La Personería de Cali destacó la importancia de la colaboración entre entidades para responder de manera rápida y efectiva ante situaciones que ponen en riesgo la vida y la integridad de las personas trans. “Este resultado confirma la relevancia de la articulación entre entidades defensoras de derechos humanos para responder de manera rápida y efectiva en situaciones que ponen en riesgo la vida y la integridad de las personas, especialmente de la población trans”, señaló la entidad.

Aprobaron la Ley Trans en la Comisión Primera de la Cámara

Ley Integral Trans: El proyecto de ley pretende garantizar equidad en acceso a servicios esenciales y sancionar la discriminación - crédito Colprensa

La aprobación en primer debate de la Ley Integral Trans por parte de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes provocó múltiples reacciones entre líderes políticos, que mostraron posturas tanto de respaldo como de rechazo frente al avance de esta iniciativa legislativa. La votación, realizada en bloques para agilizar su trámite antes del cierre del período legislativo, permitió completar el debate de los artículos restantes y garantizar que el proyecto continúe su curso hacia la plenaria de la Cámara.

El proyecto, que establece una reglamentación para asegurar el reconocimiento y protección de derechos fundamentales de personas trans y no binarias, contempla medidas relacionadas con acceso equitativo a la salud, educación, participación política, el reconocimiento de la identidad de género, y la protección especial a víctimas del conflicto armado con identidades de género diversas.

Uno de los elementos simbólicos que acompañó este proyecto es su asociación con el caso de Sara Millerey, una mujer trans asesinada en abril de 2025 en Bello, Antioquia.