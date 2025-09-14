Colombia

Autoridades encontraron con vida a reconocida líder trans caleña, llevaba varios días desaparecida en Medellín

La Defensoría del Pueblo advirtió sobre el aumento de la violencia contra personas trans en Colombia, especialmente contra personas cuya identidad de género es femenina y vive o se identifica como mujer

Luciano Niño

Por Luciano Niño

Guardar
La activista trans está siendo
La activista trans está siendo sometida a controles médicos para evaluar su estado de salud - crédito Personería de Cali

El hallazgo de María del Pilar Escobar, conocida como ‘Twiggy’, puso fin a varios días de incertidumbre en Medellín, tras su desaparición, un hecho que movilizó a entidades defensoras de derechos humanos y encendió las alarmas sobre la situación de la población trans en Colombia. La activista caleña fue localizada en la tarde del sábado 13 de septiembre de 2025 y actualmente recibe atención del equipo psicosocial de la Secretaría de Paz y Derechos Humanos de la capital antioqueña, que evalúa su estado de salud y le brinda el respaldo necesario.

La desaparición de Escobar se produjo durante su estadía en Medellín, a donde viajó para participar en el Encuentro Nacional Trans, evento que comenzó el domingo 7 de septiembre. La última vez que se la vio fue en la Plaza de Botero, el mismo día de inicio del encuentro. La preocupación creció cuando no abordó el vuelo de regreso a Cali según lo previsto, lo que llevó a la activación inmediata de rutas de búsqueda por parte de organismos defensores de derechos humanos.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Personería de Cali confirmó que
Personería de Cali confirmó que la activista trans está bajo el cuidado de las autoridades - crédito Personería de Cali

La respuesta institucional incluyó un operativo conjunto entre las personerías de Cali y Medellín, el Personero Delegado para los Derechos Humanos, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y el Gerente de Diversidades Sexuales y de Género de Medellín. Estas acciones coordinadas permitieron localizar a la activista y garantizar su seguridad. La Personería de Cali subrayó que este tipo de operativos forma parte de una estrategia para proteger a grupos históricamente estigmatizados y discriminados, como la población trans.

En un comunicado, la entidad expresó: “El compromiso de las personerías con la defensa irrestricta de los derechos humanos, en especial de la población trans y de los sectores históricamente discriminados, dejando claro que cualquier situación que atente contra su vida, dignidad o seguridad tendrá respuesta inmediata y coordinada”.

La respuesta institucional incluyó un
La respuesta institucional incluyó un operativo conjunto entre las personerías de Cali y Medellín, el Personero Delegado para los Derechos Humanos, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y el Gerente de Diversidades Sexuales y de Género de Medellín - crédito Personería de Cali

La Defensoría del Pueblo advirtió sobre el aumento de la violencia contra personas trans en Colombia, especialmente contra mujeres trans. Según el organismo, los departamentos con mayor número de agresiones son Norte de Santander, Antioquia, Santander, Valle del Cauca y Meta. Enfatizó que gran parte de las violencias sufridas por esta población corresponden al ámbito psicológico, físico y sexual.

La Personería de Cali destacó la importancia de la colaboración entre entidades para responder de manera rápida y efectiva ante situaciones que ponen en riesgo la vida y la integridad de las personas trans. “Este resultado confirma la relevancia de la articulación entre entidades defensoras de derechos humanos para responder de manera rápida y efectiva en situaciones que ponen en riesgo la vida y la integridad de las personas, especialmente de la población trans”, señaló la entidad.

Aprobaron la Ley Trans en la Comisión Primera de la Cámara

Ley Integral Trans: El proyecto
Ley Integral Trans: El proyecto de ley pretende garantizar equidad en acceso a servicios esenciales y sancionar la discriminación - crédito Colprensa

La aprobación en primer debate de la Ley Integral Trans por parte de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes provocó múltiples reacciones entre líderes políticos, que mostraron posturas tanto de respaldo como de rechazo frente al avance de esta iniciativa legislativa. La votación, realizada en bloques para agilizar su trámite antes del cierre del período legislativo, permitió completar el debate de los artículos restantes y garantizar que el proyecto continúe su curso hacia la plenaria de la Cámara.

El proyecto, que establece una reglamentación para asegurar el reconocimiento y protección de derechos fundamentales de personas trans y no binarias, contempla medidas relacionadas con acceso equitativo a la salud, educación, participación política, el reconocimiento de la identidad de género, y la protección especial a víctimas del conflicto armado con identidades de género diversas.

Uno de los elementos simbólicos que acompañó este proyecto es su asociación con el caso de Sara Millerey, una mujer trans asesinada en abril de 2025 en Bello, Antioquia.

Temas Relacionados

Líder transCaliPersonería de CaliDesaparecediaTwiggyMedellínColombia-Noticias

Más Noticias

Ejército hizo aclaración en medio de investigación al general Federico Mejía por presunto concierto para delinquir

El proceso disciplinario ante la Fiscalía General de la Nación se abrió tras la publicación de un medio de comunicación, y no por iniciativa del mayor general Erik Rodríguez Aparicio, segundo comandante del Ejército

Ejército hizo aclaración en medio

Persecución, que terminó en Balacera, en Usaquén, logró capturar a dos hombres, sus compinches huyeron

Según explicaron las autoridades, los sindicados llegaron a tapar las placas del vehículo en el que se movilizaban con adhesivos, con el fin de pasar inadvertidos frente a los uniformados

Persecución, que terminó en Balacera,

Celebraron el cumpleaños de Dayro Moreno en el Palogrande: estuvo junto a sus padres y con torta incluida

Este festejo no solo resaltó la dimensión profesional de Dayro Moreno, sino el aprecio de la institución por el aporte humano que representa

Celebraron el cumpleaños de Dayro

Conductor murió calcinado tras estrellarse violentamente contra un camión en la vía que conecta a Pereira con Quindío y Valle del Cauca

La intensidad del fuego impidió que quienes se encontraban en las inmediaciones pudieran acercarse para intentar un rescate

Conductor murió calcinado tras estrellarse

Millonarios y América de Cali comprometieron su clasificación en la Liga BetPlay: así están las cuentas

Los dos equipos perdieron en la jornada 11 del campeonato, con los rojos en la peor situación porque son últimos y los azules desperdiciaron la opción de entrar a los ocho primeros

Millonarios y América de Cali
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército entregó informe sobre el

Ejército entregó informe sobre el intento de asonada en Puerto Guzmán, Putumayo que dejó un civil herido: los pobladores actuaron bajo presión de estructuras armadas residuales

Fiscalía reveló el actuar criminal de exdirectores de la Dijín y del Inpec en el caso de la periodista Jineth Bedoya

La historia del Clan del Golfo, las disidencias de las AUC que Colombia reconoció como “Ejército Gaitanista”

General Triana compartió desde Washington detalles de la operación policial que dio con los coordinadores del ataque a helicóptero en Amalfi, Antioquia: ‘Román’ y ‘Guillermino’ al servicio de ‘Calarcá’

Estos serían los tres enlaces en Colombia de la Junta del Narcotráfico relacionados con el Clan del Golfo: ‘Chiquito Malo’, ‘Boyaco Sinaloa’ y ‘el Señor de la Silla’

ENTRETENIMIENTO

Celebraron el cumpleaños de Dayro

Celebraron el cumpleaños de Dayro Moreno en el Palogrande: estuvo junto a sus padres y con torta incluida

Paola Jara dedicó amorosas palabras a Jessi Uribe en el Baby Shower: “Llegaste a completar el amor más grande de nuestra vida”

El ranking de lo más visto en Disney+ Colombia para disfrutar acompañado

En imágenes: Karol G hizo historia al ser la primera colombiana que canta ante el papa en el Vaticano

Lil Pump, rapero estadounidense, se enamoró de una policía colombiana: ahora pide a sus seguidores encontrar su perfil en redes sociales

Deportes

Millonarios y América de Cali

Millonarios y América de Cali comprometieron su clasificación en la Liga BetPlay: así están las cuentas

Sorpresa en León con James Rodríguez: esto pasó con el volante para enfrentar a Tigres por el Torneo Apertura

La selección Colombia sub-20 termina su preparación antes del Mundial de Chile: estos serán sus últimos amistosos

Referente venezolano culpó a las nuevas generaciones de la derrota contra Colombia: “Creen que un iPhone los hace”

Tras póker con la selección Colombia, Luis Suárez volvió a anotar en el fútbol portugués