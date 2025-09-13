Colombia

Mateo Carvajal compartió la conversación que tuvo una fan con su abuela, presentándolo a él como su novio: así fue su reacción

Una seguidora usó inteligencia artificial para simular una relación con Mateo Carvajal y la reacción de su abuela, llena de ocurrencias, desató carcajadas y comentarios en redes sociales por lo inesperado del momento

Natalia Perilla

Por Natalia Perilla

Mateo Carvajal se ríe de
Mateo Carvajal se ríe de un montaje viral con inteligencia artificial que lo convierte en el “novio” de una fan - @mateoc17

La difusión de imágenes generadas por inteligencia artificial ha dado lugar a situaciones inesperadas en el mundo digital, como la reciente interacción entre el deportista y empresario Mateo Carvajal y una seguidora que simuló una relación sentimental con él.

En un contexto donde las redes sociales potencian la creatividad de los usuarios, la joven utilizó herramientas tecnológicas para crear un montaje fotográfico en el que aparecía abrazada al reconocido influenciador y usarlo para contarle a su abuela que ese era su nuevo novio, o que desencadenó una ola de reacciones en línea porque la joven compartió toda la situación en un video publicado en las redes sociales.

El episodio comenzó cuando la seguidora, aprovechando la popularidad de los montajes con esas herramientas decidió hacerle una broma a su abuela y para ello, generó una imagen en la que posaba junto a Mateo Carvajal, siguiendo una tendencia actual en plataformas como TikTok, donde los usuarios emplean la inteligencia artificial para simular encuentros con sus ídolos.

Esa fotografía se la envió a la señora presentándole a su nueva pareja sentimental y luego la joven decidió grabar la pantalla de la conversación para hacer pública la reacción que tenía la abuela.

El divertido cruce entre Mateo
El divertido cruce entre Mateo Carvajal y una seguidora que fingió ser su novia con ayuda de la inteligencia artificial - crédito @mateoc17/IG

La publicación llevaba la descripción: “Le dije a mi abuela que Mateo era mi novio y así reaccionó”.

La respuesta de la abuela no tardó en llamar la atención porque al observar la fotografía, la mujer expresó sus dudas sobre los tatuajes que el deportista luce en los brazos y cuestionó la veracidad de la supuesta relación, al igual que la presencia que tiene el influenciador.

Durante el intercambio, la joven mencionó que Mateo Carvajal, quien participa en competencias de atletismo en distintos países, la invitaría a trotar y deseaba probar sus arepas, pero la señora, con humor, se demostró en desacuerdo a llevar a cabo esa acción.

“No me parece, tendría que conocer fuera de mi casa primero”, y añadió una advertencia sobre la cocina: “no le hago arepa a todo el mundo, así que dígale que se recoja”, dice la señora en las notas de voz que compartió su nieta.

Mateo Carvajal reacciona a broma viral con inteligencia artificial - crédito @mateoc17/IG

Estas respuestas, cargadas de espontaneidad, provocaron risas entre quienes siguieron la conversación y entre el propio Mateo, el cual compartió la publicación en sus historias de Instagram con risas y emoticones de humor.

El video, inicialmente publicado en la cuenta de TikTok de la joven, fue el que reposteó Mateo Carvajal en su perfil donde cuenta con una amplia base de seguidores y aunque el creador de contenido fitness no profundizó en su opinión sobre la broma, sí manifestó que le resultó divertida, gesto que fue interpretado por muchos como una muestra de que se lo tomó con gracia y le pareció una situación llamativa.

La interacción entre Mateo Carvajal y la seguidora, así como la reacción de la abuela, se convirtieron en tema de conversación en redes sociales, generando comentarios y compartidos que evidencian el alcance de las tendencias digitales y el impacto de la inteligencia artificial en la creación de contenidos virales.

El creador de contenido se ha caracterizado por compartir este tipo de situaciones en sus redes sociales, pues en otras oportunidades ha publicado las conversaciones que él mismo tiene con otras fanáticas en las que habla sobre el aspecto físico, el cual no ha sido bien recibido por todas las mujeres adultas.

Montaje con inteligencia artificial y
Montaje con inteligencia artificial y Mateo Carvajal causa furor en redes - crédito @mateoc17/IG

Según los pantallazos que ha dejado ver Carvajal, en algunos momentos le han dicho que deje de realizarse tatuajes o que no les gusta como se ve actualmente, algo que él toma con humor y les sigue la corriente hasta que les envía mensajes de cariño y respeto o en el caso de que sean insultos y decide bloquear el contenido y las personas que le hacen llegar esa clase de sentimientos.

