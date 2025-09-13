Estos son los consejos de Mario Hernández para conseguir empleo sin experiencia en Colombia, tome nota

Mario Hernández comparte cinco claves para conseguir empleo sin experiencia previa - crédito Mario Hernández/TikTok

El debate sobre el costo de la educación superior en Colombia sigue siendo un obstáculo para miles de jóvenes. Muchos, ante la imposibilidad de acceder a estudios universitarios, buscan abrirse camino en el mundo laboral sin experiencia previa ni títulos que respalden su hoja de vida. En medio de ese panorama, la voz de un empresario consolidado como Mario Hernández aporta una perspectiva distinta y cargada de práctica.

El fundador de la marca que lleva su nombre compartió recientemente un video en TikTok, de apenas 30 segundos, en el que condensó lo que considera las claves para conseguir un empleo sin haber trabajado antes. Su mensaje, directo y sin rodeos, estuvo dirigido a quienes se sienten desorientados en ese primer paso.

Hernández propuso cinco pautas esenciales, ser muy profesional; hacer lo que realmente le guste porque “verá que será bueno”; no pensar en el dinero; demostrar entusiasmo en la entrevista —“Que usted quiere hacerlo, que no tiene pereza, que no le importa trabajar de extras, que realmente muestra hambre y esa es la manera de salir adelante”, afirmó—; y, por último, cultivar la humildad.

El empresario, hoy octogenario, no profundizó demasiado en cada punto, pero sí dejó claro que estas ideas nacen de su propia trayectoria. Desde que inició con un pequeño taller de marroquinería hasta liderar una compañía reconocida dentro y fuera del país, ha sido testigo de cómo la actitud puede abrir puertas incluso cuando faltan credenciales académicas.

Además de compartir consejos, Hernández mostró interés en el futuro del empleo en Colombia. Sus intervenciones públicas coinciden con el debate sobre la reforma laboral, un escenario en el que busca posicionarse como voz autorizada. Con ello pretende no solo hablar desde la experiencia empresarial, también aportar reflexiones sobre cómo enfrentar los cambios en el mercado de trabajo.

En un contexto donde los jóvenes se ven presionados por el alto costo de la educación y la dificultad de acceder a oportunidades, su mensaje resuena como un recordatorio sencillo, más allá de la experiencia formal, la pasión, la disciplina y la disposición siguen siendo factores determinantes para abrirse camino.

Hoja de vida y entrevistas

Buscar el primer empleo puede parecer un reto enorme cuando aún no cuenta con experiencia previa. Sin embargo, ese no es un obstáculo definitivo, lo importante es cómo presenta sus habilidades, su disposición y su interés genuino por aprender. Una hoja de vida bien organizada y una actitud proactiva pueden abrirle más puertas de las que imagina.

En primer lugar, su hoja de vida debe ser clara y breve. No es necesario llenarla de información irrelevante; basta con resaltar lo que realmente le representa. Incluya sus estudios, cursos, prácticas, voluntariados o proyectos personales que muestren responsabilidad y compromiso. Aunque no haya trabajado formalmente, puede destacar habilidades adquiridas en actividades académicas, deportivas o comunitarias. Eso demuestra que sabe trabajar en equipo, organizar su tiempo y cumplir objetivos.

Otro aspecto clave es personalizar cada hoja de vida. Evite usar un mismo modelo para todas las vacantes. Si está aplicando a un empleo en servicio al cliente, señale su capacidad para comunicarse con claridad y su disposición a resolver problemas. Si busca un puesto en el área administrativa, resalte su orden, puntualidad y manejo de herramientas básicas de oficina.

Además, prepare una carta de presentación corta en la que explique por qué quiere el empleo y cómo puede aportar, incluso si es su primera experiencia. La honestidad y la motivación son cualidades que los empleadores valoran mucho.

No olvide prepararse para la entrevista. Ensaye respuestas, muestre entusiasmo y sea puntual. Recuerde que más allá de lo que diga en su hoja de vida, la actitud que proyecte será determinante. Empezar sin experiencia no significa estar en desventaja. Con una hoja de vida clara, personalización en sus aplicaciones y una actitud humilde y proactiva, usted puede dar ese primer paso hacia el mundo laboral.