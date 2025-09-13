Colombia

Créditos de vivienda para reportados: estas son las entidades que prestan y los requisitos clave

Estar reportado no significa renunciar al sueño de la casa propia. Algunos bancos en Colombia prestan bajo condiciones especiales. Conozca los requisitos y los pasos para aplicar con éxito

Daniella Mazo González

Por Daniella Mazo González

Comprar vivienda en Colombia es
Comprar vivienda en Colombia es posible para quienes estuvieron reportados en centrales de riesgo, pero exige cumplir requisitos estrictos - crédito Infobae

Comprar vivienda en Colombia no siempre es un camino despejado, sobre todo para quienes arrastran un historial negativo en las centrales de riesgo. Sin embargo, estar reportado en Datacrédito o en la Cifin no significa que la puerta esté cerrada para siempre. Hay alternativas, aunque requieren organización, paciencia y cumplir ciertos requisitos que los bancos miran con lupa antes de aprobar un crédito hipotecario.

El punto de partida es entender qué exigen las entidades financieras cuando el solicitante tiene reportes por mora. Lo primero es demostrar que las deudas que causaron el problema ya fueron pagadas y que existe un paz y salvo que lo respalde. Sin ese soporte, es prácticamente imposible avanzar. También es clave probar que se cuenta con ingresos estables y un manejo responsable de otras obligaciones, porque los bancos evalúan la capacidad de pago antes de conceder un préstamo de largo plazo.

Las entidades financieras requieren paz
Las entidades financieras requieren paz y salvo, ingresos estables y manejo responsable de obligaciones para aprobar créditos hipotecarios a exreportados - crédito Johan Largo/Infobae

Algunos actores del sistema diseñaron productos pensados para quienes, tras ponerse al día, buscan reencauzar su vida financiera. El Fondo Nacional del Ahorro, por ejemplo, permite créditos de vivienda VIS (Vivienda de Interés Social) y VIP (Vivienda de Interés Prioritario) a personas que estuvieron reportadas, siempre que ya hayan saldado sus obligaciones y puedan presentar el certificado que lo acredite. Es indispensable, además, estar afiliado o cumplir con los requisitos de ahorro que la entidad solicita.

Credifamilia es otra opción. Esta firma presta a clientes que en el pasado figuraron en listas de morosos, pero exige que el reporte esté cancelado y acompañado del paz y salvo correspondiente. Hay matices, para asalariados interesados en vivienda VIS se pide que haya pasado al menos un año desde la cancelación del reporte, mientras que para independientes o quienes busquen inmuebles No VIS, el plazo mínimo suele ser de dos años.

No todas las instituciones tienen la misma disposición. Algunas son más estrictas y ni siquiera analizan solicitudes si el historial no está completamente saneado. En general, la recomendación es regularizar cualquier obligación pendiente antes de iniciar trámites, pues los reportes activos casi siempre implican un rechazo inmediato.

El Fondo Nacional del Ahorro
El Fondo Nacional del Ahorro y Credifamilia ofrecen alternativas de crédito para personas que regularizaron su historial en Datacrédito o Cifin - crédito FNA

Además del historial, los bancos fijan condiciones sobre el inmueble y el financiamiento. El valor, la ubicación y el estado de la vivienda deben ajustarse a los parámetros de cada entidad, en especial si se trata de proyectos VIS o VIP. También es común que pidan un anticipo cercano al 10% del precio, destinado a cubrir parte del riesgo y garantizar el compromiso del comprador. En algunos casos, esta cuota inicial puede variar según el tipo de vivienda, el perfil del solicitante o las políticas específicas de cada banco.

Quienes decidan dar el paso deben considerar que, aunque sea posible acceder a un crédito después de haber sido reportados, las condiciones no siempre son idénticas a las de alguien con puntaje impecable. Las tasas de interés pueden ser más altas y los plazos, más cortos. Incluso podrían exigir seguros adicionales o mayores garantías, según el perfil del solicitante, lo que incrementa la carga financiera a largo plazo.

La limpieza del historial tampoco ocurre de inmediato. El tiempo que tarda una central en actualizar la información varía dependiendo del monto adeudado, la rapidez con la que se pagó y los procesos internos de cada entidad. Por eso es aconsejable planear con anticipación y no dejar para última hora la recopilación de documentos, ya que una simple demora administrativa puede aplazar la aprobación del crédito.

Las condiciones de los créditos
Las condiciones de los créditos hipotecarios para exreportados pueden incluir tasas de interés más altas, plazos más cortos y mayores garantías - crédito Infobae

Para quienes todavía tienen obligaciones pendientes, el camino pasa por negociar acuerdos de pago con el acreedor, cumplirlos y, una vez cancelada la deuda, solicitar el paz y salvo. Solo entonces procede esperar a que Datacrédito o la Cifin reflejen el nuevo estado, un paso esencial antes de volver a acercarse a un banco.

