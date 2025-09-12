Sofía Vergara estará de regreso en los Emmy Awards 2025: esta vez cumplirá un nuevo rol

Para Sofía Vergara, 2025 representó un año radicalmente distinto al anterior, marcado por el estreno en Netflix de su miniserie Griselda, en el que la “Toty” dio vida a la narcotraficante Griselda Blanco. Las actividades de promoción del proyecto consumieron buena parte de su momento, sumado a su rol de jurado en America’s Got Talent.
Eso no le impidió a la colombiana destacar durante su paso por la alfombra roja de los Emmy Awards 2024, que reconocen lo mejor de la producción televisiva en los Estados Unidos y a nivel internacional.
En esa ocasión (y por quinta vez, luego de sus candidaturas previas como Mejor actriz de reparto en serie de comedia durante su etapa en Modern Family), fue nominada a Mejor Actriz de Miniserie, una de las categorías más importantes de la gala. Sin embargo, tal y como sucedió en ocasiones previas, perdió el premio, esta vez a manos de Jodie Foster por su papel en True Detective: Night Country.
En esa ocasión, la barranquillera abandonó la gala luego de enterarse de que no había sido la ganadora de la categoría, como parte de una broma elaborada al verse privada del premio una vez más.
Para la edición 77 de la gala de los Emmy que se celebrará el domingo 14 de septiembre de 2025 en el Peacock Theater de Los Ángeles, Sofía Vergara no competirá en ninguna de las categorías. Pero, eso no le impedirá estar presente en la gala, puesto que fue confirmada en la lista de 39 presentadores de los premios.
La lista, que contempla a figuras relevantes de la televisión y otras que contribuyeron significativamente con esta industria a lo largo de los años, se dio a conocer en las cuentas oficiales de los Emmy.
A continuación, la lista completa de presentadores para los Emmy Awards 2025:
- Elizabeth Banks
- Ike Barinholtz
- Angela Bassett
- Jason Bateman
- Kathy Bates
- Kristen Bell
- Alexis Bledel
- Sterling K. Brown
- Stephen Colbert
- Jennifer Coolidge
- Alan Cumming
- Eric Dane
- Colman Domingo
- Tina Fey
- Walton Goggins
- Tony Goldwyn
- Lauren Graham
- Kathryn Hahn
- Mariska Hargitay
- Justin Hartley
- Charlie Hunnam
- Jude Law
- James Marsden
- Christopher Meloni
- Leanne Morgan
- Julianne Nicholson
- Jenna Ortega
- Sarah Paulson
- Evan Peters
- Parker Posey
- Jeff Probst
- Phylicia Rashad
- Hiroyuki Sanada
- Anna Sawai
- Michael Schur
- Sydney Sweeney
- Sofia Vergara
- Jesse Williams
- Catherine Zeta-Jones
Sofía Vergara no se perdió a Oasis en Los Ángeles y volvió a encender rumores de noviazgo
Mientras 2024 estuvo marcado por Griselda, 2025 lo estuvo por los rumores de noviazgo con el empresario Douglas Chabott, junto al que fue visto en mayo pasado en Cannes, y más tarde en un restaurante de Roma.
La actriz, que no confirma ni niega estas especulaciones, volvió a dejarse ver con Chabott en días recientes, pues estuvo entre los miles de espectadores que colmaron el Rose Bowl de Pasadena el pasado 7 de septiembre, para ver el segundo concierto en dicho recinto de Oasis, que cerró allí el paso de su gira de reunión luego de 16 años por los Estados Unidos.
En su cuenta de Instagram, la “Toty” compartió un corto reel en el que se le observa junto a Chabott mientras el grupo de Manchester interpreta Champagne Supernova, una de sus canciones más populares y con la que cierran sus conciertos. Llamativamente, el único que canta es el empresario, mientras la actriz le acompaña haciendo muecas a la cámara, pero sin saberse la letra.
Eso no impidió que la colombiana añadiera en la descripción “Noche perfecta de Cali (California) para Oasis”, dando a entender que pasó un buen momento junto a Chabott. De igual modo, los comentarios le reconocieron el gesto de acompañar al empresario pese a que no fuese realmente seguidora del grupo, algo que también se prestó para bromas.