Colombia

Sofía Vergara estará de regreso en los Emmy Awards 2025: esta vez cumplirá un nuevo rol

La colombiana estará presente en la gala del 14 de septiembre en el Peacock Theatre de Los Ángeles

Daniel Ospina

Por Daniel Ospina

Guardar
Sofia Vergara estará presente en
Sofia Vergara estará presente en la edición 76 de los Emmy Awards en Los Ángeles, el próximo 14 de septiembre - crédito Mike Blake/REUTERS

Para Sofía Vergara, 2025 representó un año radicalmente distinto al anterior, marcado por el estreno en Netflix de su miniserie Griselda, en el que la “Toty” dio vida a la narcotraficante Griselda Blanco. Las actividades de promoción del proyecto consumieron buena parte de su momento, sumado a su rol de jurado en America’s Got Talent.

Eso no le impidió a la colombiana destacar durante su paso por la alfombra roja de los Emmy Awards 2024, que reconocen lo mejor de la producción televisiva en los Estados Unidos y a nivel internacional.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En esa ocasión (y por quinta vez, luego de sus candidaturas previas como Mejor actriz de reparto en serie de comedia durante su etapa en Modern Family), fue nominada a Mejor Actriz de Miniserie, una de las categorías más importantes de la gala. Sin embargo, tal y como sucedió en ocasiones previas, perdió el premio, esta vez a manos de Jodie Foster por su papel en True Detective: Night Country.

En esa ocasión, la barranquillera abandonó la gala luego de enterarse de que no había sido la ganadora de la categoría, como parte de una broma elaborada al verse privada del premio una vez más.

Sofía Vergara bromeó ante su derrota en los Premios Emmy 2024 donde por quinta vez el galardón le fue esquivo, esta vez estuvo nominada por su protagónico en Griselda de Netflix - crédito @sofiavergara/Instagram

Para la edición 77 de la gala de los Emmy que se celebrará el domingo 14 de septiembre de 2025 en el Peacock Theater de Los Ángeles, Sofía Vergara no competirá en ninguna de las categorías. Pero, eso no le impedirá estar presente en la gala, puesto que fue confirmada en la lista de 39 presentadores de los premios.

La lista, que contempla a figuras relevantes de la televisión y otras que contribuyeron significativamente con esta industria a lo largo de los años, se dio a conocer en las cuentas oficiales de los Emmy.

La colombiana fue confirmada como
La colombiana fue confirmada como uno de los 39 presentadores designados para revelar los ganadores de los Emmy Awards 2025 - crédito @televisionacad/Instagram

A continuación, la lista completa de presentadores para los Emmy Awards 2025:

  • Elizabeth Banks
  • Ike Barinholtz
  • Angela Bassett
  • Jason Bateman
  • Kathy Bates
  • Kristen Bell
  • Alexis Bledel
  • Sterling K. Brown
  • Stephen Colbert
  • Jennifer Coolidge
  • Alan Cumming
  • Eric Dane
  • Colman Domingo
  • Tina Fey
  • Walton Goggins
  • Tony Goldwyn
  • Lauren Graham
  • Kathryn Hahn
  • Mariska Hargitay
  • Justin Hartley
  • Charlie Hunnam
  • Jude Law
  • James Marsden
  • Christopher Meloni
  • Leanne Morgan
  • Julianne Nicholson
  • Jenna Ortega
  • Sarah Paulson
  • Evan Peters
  • Parker Posey
  • Jeff Probst
  • Phylicia Rashad
  • Hiroyuki Sanada
  • Anna Sawai
  • Michael Schur
  • Sydney Sweeney
  • Sofia Vergara
  • Jesse Williams
  • Catherine Zeta-Jones

Sofía Vergara no se perdió a Oasis en Los Ángeles y volvió a encender rumores de noviazgo

La actriz acompañó al empresario, con el que se especula que mantiene un romance, durante una de las dos presentaciones de los hermanos Gallagher en Rose Bowl - crédito @sofiavergara/Instagram

Mientras 2024 estuvo marcado por Griselda, 2025 lo estuvo por los rumores de noviazgo con el empresario Douglas Chabott, junto al que fue visto en mayo pasado en Cannes, y más tarde en un restaurante de Roma.

La actriz, que no confirma ni niega estas especulaciones, volvió a dejarse ver con Chabott en días recientes, pues estuvo entre los miles de espectadores que colmaron el Rose Bowl de Pasadena el pasado 7 de septiembre, para ver el segundo concierto en dicho recinto de Oasis, que cerró allí el paso de su gira de reunión luego de 16 años por los Estados Unidos.

En su cuenta de Instagram, la “Toty” compartió un corto reel en el que se le observa junto a Chabott mientras el grupo de Manchester interpreta Champagne Supernova, una de sus canciones más populares y con la que cierran sus conciertos. Llamativamente, el único que canta es el empresario, mientras la actriz le acompaña haciendo muecas a la cámara, pero sin saberse la letra.

Eso no impidió que la colombiana añadiera en la descripción “Noche perfecta de Cali (California) para Oasis”, dando a entender que pasó un buen momento junto a Chabott. De igual modo, los comentarios le reconocieron el gesto de acompañar al empresario pese a que no fuese realmente seguidora del grupo, algo que también se prestó para bromas.

Temas Relacionados

Sofía VergaraEmmy AwardsEmmy Awards 2025Presentadores Emmy Awards 2025Colombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Declaración de renta: la Dian aclaró si los menores de edad deben o no cumplir con la obligación y cuánto deben pagar

El trámite fiscal recae en los representantes legales cuando los montos superan los límites establecidos por la autoridad tributaria

Declaración de renta: la Dian

Luis “Chiqui” García volvería al fútbol colombiano: llegaría a un histórico equipo y con sorpresiva labor

El polémico entrenador, que fue campeón en cuatro ocasiones de la liga, estaría en proceso de arribar a un conjunto de la segunda división, que lleva más de una década buscando el ascenso

Luis “Chiqui” García volvería al

Murieron dos jóvenes durante un ‘pique’ ilegal de motos en Sucre: una adolescente terminó herida

El siniestro se registró en el sector conocido como Punta Seca, próximo a la rotonda que conecta con el balneario de Tolú, localizado en el golfo de Morrosquillo

Murieron dos jóvenes durante un

Gobernador de Cundinamarca alertó sobre riesgo en la vía al Llano: viviendas se verían comprometidas por los deslizamientos

Equipos técnicos y maquinaria pesada laboran día y noche en la adecuación de una variante provisional, mientras la inestabilidad del terreno obliga a evacuar viviendas y amenaza el suministro de alimentos hacia Bogotá

Gobernador de Cundinamarca alertó sobre

Sara Uribe se defendió de usuaria en redes sociales que le recriminó su defensa a Isabella Ladera: “Yo no apoyo ‘mozas’”

La modelo expuso los comentarios privados que recibió luego de brindar su apoyo a la creadora de contenido por la filtración de su video íntimo con Beéle

Sara Uribe se defendió de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

La historia del Clan del

La historia del Clan del Golfo, las disidencias de las AUC que Colombia reconoció como “Ejército Gaitanista”

General Triana compartió desde Washington detalles de la operación policial que dio con los coordinadores del ataque a helicóptero en Amalfi, Antioquia: ‘Román’ y ‘Guillermino’ al servicio de ‘Calarcá’

Estos serían los tres enlaces en Colombia de la Junta del Narcotráfico relacionados con el Clan del Golfo: ‘Chiquito Malo’, ‘Boyaco Sinaloa’ y ‘el Señor de la Silla’

Dinamitaron torre de energía en sector Loma del Indio en Medellín: esto se sabe

Emboscada del Clan del Golfo contra una patrulla de la Policía en Buriticá, Antioquia, dejó un uniformado herido

ENTRETENIMIENTO

Sara Uribe se defendió de

Sara Uribe se defendió de usuaria en redes sociales que le recriminó su defensa a Isabella Ladera: “Yo no apoyo ‘mozas’”

‘La casa de los famosos Colombia’ tendría perfilados los primeros creadores de contenido para su tercera temporada

Yina Calderón expuso una amenaza en su contra previo a la pelea en ‘Stream Fighters 4’: “Tenerte cerca pa´ meterte un pepaso”

Natanael Cano llegará por primera vez a Colombia en 2025: conozca fecha y precios de boletería

Claudia López dio ‘sopa y seco’ bailando salsa en plena campaña presidencial: “Me tocó salir a defendernos”

Deportes

Luis “Chiqui” García volvería al

Luis “Chiqui” García volvería al fútbol colombiano: llegaría a un histórico equipo y con sorpresiva labor

En 2020, cuando jugaba en la segunda división de España, Luis Suárez aseguró que triunfaría en la selección Colombia

Juan Carlos Osorio volvería a un mundial: sería buscado para clasificar a una selección en Centroamérica

Wilder Medina pensó en dispararle a una figura de la selección Colombia: “Yo no lo quería matar”

Barranquilla albergaría la final de uno de los certámenes más importantes del fútbol sudamericano: de cuál se trata