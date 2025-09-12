Estudiar inglés, francés o chino ahora es más accesible con el Icetex: estos son los requisitos para solicitar el crédito

El Icetex ofrece alternativas de financiación para estudios de inglés, francés, alemán, italiano, portugués y chino mandarín - crédito Johan Largo/Infobae

La capacitación en idiomas en Colombia se fortalece con alternativas de financiación diseñadas para facilitar el acceso de estudiantes y profesionales a programas de lenguas extranjeras ofrecidos en el país.

Una de las opciones destacadas para el segundo semestre de 2025 es el crédito educativo especializado bajo la modalidad “Plan Segundo Idioma”, orientado a quienes desean cursar estudios de idiomas en instituciones reconocidas y con convenios activos con el Icetex.

El esquema de financiación presentado permite a técnicos, tecnólogos, profesionales y estudiantes universitarios (con al menos cinco semestres aprobados en una Institución de Educación Superior -IES- avalada por el Ministerio de Educación Nacional) financiar hasta el 100% del valor de la matrícula de su curso de idiomas, por un monto de hasta 25 salarios mínimos mensuales legales vigentes (smmlv) por programa.

El crédito cubre hasta 25 salarios mínimos y se paga en dos periodos: estudios y amortización - crédito Colprensa

Tasa y condiciones financieras

El crédito opera con una tasa ajustada: IPC + 8%, lo cual equivale al 1,07% mensual vencido o 13,62% efectivo anual, y una tasa nominal anual mes vencido del 12,83%. Estos intereses se calculan sobre el monto adeudado durante los dos periodos que compone la modalidad de crédito. El primer periodo corresponde a la etapa de estudios, mientras el segundo es el de amortización tras culminar el curso.

Por ejemplo, si un estudiante se matricula a un programa de idiomas con duración de un año, pagará de la siguiente forma:

Durante el periodo de estudios, cubre el 30% del valor financiado junto con los intereses y un aporte del 2% del valor de cada desembolso al fondo de invalidez y muerte que cubre riesgos del beneficiario.

Posteriormente, dispone de hasta 24 meses para pagar el 70% restante del crédito más intereses. El estudiante puede realizar pagos extraordinarios o anticipados en cualquier momento, lo que brinda flexibilidad para saldar anticipadamente el préstamo.

Idiomas y cobertura del programa

Los aspirantes pueden seleccionar libremente el idioma de su preferencia, de acuerdo con la oferta de su universidad o centro de idiomas en convenio, entre los que se encuentran inglés, francés, alemán, italiano, portugués y chino mandarín. Es fundamental consultar cuáles instituciones educativas ofrecen cada una de estas lenguas y verificar su reconocimiento y convenio activo con el Icetex para ser beneficiario del crédito.

Requisitos y proceso de solicitud

Para acceder al crédito educativo de idiomas del segundo semestre de 2025, los interesados deben cumplir con una serie de requisitos:

Ser colombiano y estar admitido en un centro de idiomas en convenio con el Icetex.

Demostrar avance académico: técnicos, tecnólogos, profesionales, o estudiantes con al menos cinco semestres aprobados en una IES reconocida.

No registrar más de dos obligaciones de crédito vigentes con el Icetex, ya sea como beneficiario o deudor solidario.

Estar al día en pagos con el Icetex si ha tenido créditos previos y haber cubierto al menos el 50% de cualquier obligación académica anterior.

Contar con un instrumento de garantía aceptado por la entidad.

No figurar en listas de control nacionales o internacionales, tanto el solicitante como su deudor solidario o apoderado, y cumplir con los parámetros de análisis de riesgo y política de crédito de la convocatoria.

Cumplir con los requisitos y condiciones específicas de la línea de idiomas a la que se aplique.

La tasa de interés es IPC + 8%, con opciones de pago anticipado y flexibilidad en la amortización - crédito Johan Largo/Infobae

El proceso de solicitud es digital y se inicia al completar el formulario de registro; el Icetex envía luego los datos de acceso para cargar los documentos del solicitante y su deudor solidario. Es indispensable que los datos suministrados coincidan con la documentación presentada, para evitar rechazos o anulaciones. El trámite puede cerrar antes de las fechas previstas, según la disponibilidad de recursos.

Desembolso y procedimiento operativo

Una vez el crédito es legalizado y cuenta con visto bueno jurídico, el desembolso de la matrícula se realiza directamente a la institución educativa. Cabe destacar que, una vez formalizado el crédito, solo se permite su cancelación con autorización expresa de la IES. Si no se renueva el crédito en un año, el saldo pendiente pasa a cobro normal.

De acuerdo con el Icetex, el programa de crédito para capacitación en idiomas representa una oportunidad para que profesionales y estudiantes amplíen sus competencias lingüísticas sin el obstáculo inmediato del costo, apostando por la internacionalización y la mejora de su perfil académico y laboral.