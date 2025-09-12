Colombia

Estudiar inglés, francés o chino ahora es más accesible con el Icetex: estos son los requisitos para solicitar el crédito

El programa especializado ofrece apoyo económico a quienes buscan perfeccionar una lengua extranjera con condiciones flexibles, facilitando el acceso a programas avalados por el Ministerio de Educación

Johan Manuel Largo

Por Johan Manuel Largo

Guardar
El Icetex ofrece alternativas de
El Icetex ofrece alternativas de financiación para estudios de inglés, francés, alemán, italiano, portugués y chino mandarín - crédito Johan Largo/Infobae

La capacitación en idiomas en Colombia se fortalece con alternativas de financiación diseñadas para facilitar el acceso de estudiantes y profesionales a programas de lenguas extranjeras ofrecidos en el país.

Una de las opciones destacadas para el segundo semestre de 2025 es el crédito educativo especializado bajo la modalidad “Plan Segundo Idioma”, orientado a quienes desean cursar estudios de idiomas en instituciones reconocidas y con convenios activos con el Icetex.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El esquema de financiación presentado permite a técnicos, tecnólogos, profesionales y estudiantes universitarios (con al menos cinco semestres aprobados en una Institución de Educación Superior -IES- avalada por el Ministerio de Educación Nacional) financiar hasta el 100% del valor de la matrícula de su curso de idiomas, por un monto de hasta 25 salarios mínimos mensuales legales vigentes (smmlv) por programa.

El crédito cubre hasta 25
El crédito cubre hasta 25 salarios mínimos y se paga en dos periodos: estudios y amortización - crédito Colprensa

Tasa y condiciones financieras

El crédito opera con una tasa ajustada: IPC + 8%, lo cual equivale al 1,07% mensual vencido o 13,62% efectivo anual, y una tasa nominal anual mes vencido del 12,83%. Estos intereses se calculan sobre el monto adeudado durante los dos periodos que compone la modalidad de crédito. El primer periodo corresponde a la etapa de estudios, mientras el segundo es el de amortización tras culminar el curso.

Por ejemplo, si un estudiante se matricula a un programa de idiomas con duración de un año, pagará de la siguiente forma:

  • Durante el periodo de estudios, cubre el 30% del valor financiado junto con los intereses y un aporte del 2% del valor de cada desembolso al fondo de invalidez y muerte que cubre riesgos del beneficiario.
  • Posteriormente, dispone de hasta 24 meses para pagar el 70% restante del crédito más intereses. El estudiante puede realizar pagos extraordinarios o anticipados en cualquier momento, lo que brinda flexibilidad para saldar anticipadamente el préstamo.
El crédito cubre hasta 25
El crédito cubre hasta 25 salarios mínimos y se paga en dos periodos: estudios y amortización - crédito Johan Largo/Infobae

Idiomas y cobertura del programa

Los aspirantes pueden seleccionar libremente el idioma de su preferencia, de acuerdo con la oferta de su universidad o centro de idiomas en convenio, entre los que se encuentran inglés, francés, alemán, italiano, portugués y chino mandarín. Es fundamental consultar cuáles instituciones educativas ofrecen cada una de estas lenguas y verificar su reconocimiento y convenio activo con el Icetex para ser beneficiario del crédito.

Requisitos y proceso de solicitud

Para acceder al crédito educativo de idiomas del segundo semestre de 2025, los interesados deben cumplir con una serie de requisitos:

  • Ser colombiano y estar admitido en un centro de idiomas en convenio con el Icetex.
  • Demostrar avance académico: técnicos, tecnólogos, profesionales, o estudiantes con al menos cinco semestres aprobados en una IES reconocida.
  • No registrar más de dos obligaciones de crédito vigentes con el Icetex, ya sea como beneficiario o deudor solidario.
  • Estar al día en pagos con el Icetex si ha tenido créditos previos y haber cubierto al menos el 50% de cualquier obligación académica anterior.
  • Contar con un instrumento de garantía aceptado por la entidad.
  • No figurar en listas de control nacionales o internacionales, tanto el solicitante como su deudor solidario o apoderado, y cumplir con los parámetros de análisis de riesgo y política de crédito de la convocatoria.
  • Cumplir con los requisitos y condiciones específicas de la línea de idiomas a la que se aplique.
La tasa de interés es
La tasa de interés es IPC + 8%, con opciones de pago anticipado y flexibilidad en la amortización - crédito Johan Largo/Infobae

El proceso de solicitud es digital y se inicia al completar el formulario de registro; el Icetex envía luego los datos de acceso para cargar los documentos del solicitante y su deudor solidario. Es indispensable que los datos suministrados coincidan con la documentación presentada, para evitar rechazos o anulaciones. El trámite puede cerrar antes de las fechas previstas, según la disponibilidad de recursos.

Desembolso y procedimiento operativo

Una vez el crédito es legalizado y cuenta con visto bueno jurídico, el desembolso de la matrícula se realiza directamente a la institución educativa. Cabe destacar que, una vez formalizado el crédito, solo se permite su cancelación con autorización expresa de la IES. Si no se renueva el crédito en un año, el saldo pendiente pasa a cobro normal.

De acuerdo con el Icetex, el programa de crédito para capacitación en idiomas representa una oportunidad para que profesionales y estudiantes amplíen sus competencias lingüísticas sin el obstáculo inmediato del costo, apostando por la internacionalización y la mejora de su perfil académico y laboral.

Temas Relacionados

Crédito educativoIcetexMinisterio de Educación NacionalFinanciaciónIdiomasCrédito IcetexSegundo IdiomaColombia-NoticiasColombia-Servicios

Más Noticias

Jorge Enrique Abello publicó emotivo mensaje tras el fallecimiento de Eduardo Serrano: “Nunca te olvidaré”

El jueves 11 de septiembre de 2025 marcó una fecha difícil para el mundo del espectáculo hispanoamericano al confirmarse el fallecimiento del actor venezolano

Jorge Enrique Abello publicó emotivo

Filtran segundo video íntimo de Beéle e Isabella Ladera y las redes explotan sin piedad: TikTok lidera las críticas

Aunque los abogados de ambos aseguraron que tomarían medidas en el caso, lo cierto es que para muchos usuarios todo sigue pareciendo una burla; aunque la situación abrió debates sobre la importancia del cuidado en las relaciones sexuales

Filtran segundo video íntimo de

Multas por circular en moto sin permiso nocturno en Manizales superan los $604.000: así puede solicitar el documento en línea

Nuevas medidas buscan regular el tránsito en la capital de Caldas durante la noche, exigiendo permisos especiales y documentación laboral para circular en motocicleta entre las 11:30 p. m. y las 5:00 a. m

Multas por circular en moto

Universidad Nacional se pronunció tras explosión en uno de sus edificios que dejó un herido de gravedad: declaró alerta roja

Los directivos de la institución pidieron no estigmatizar a los estudiantes, puesto que se trata de un hecho aislado

Universidad Nacional se pronunció tras

Galán anunció inclusión de nueva vacuna contra el virus sincitial respiratorio en Bogotá: está dirigida a madres gestantes y niños

La inmunización contra el VSR es efectiva y segura, según un estudio desarrollado por el distrito y la Universidad de Antioquia

Galán anunció inclusión de nueva
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

La historia del Clan del

La historia del Clan del Golfo, las disidencias de las AUC que Colombia reconoció como “Ejército Gaitanista”

General Triana compartió desde Washington detalles de la operación policial que dio con los coordinadores del ataque a helicóptero en Amalfi, Antioquia: ‘Román’ y ‘Guillermino’ al servicio de ‘Calarcá’

Estos serían los tres enlaces en Colombia de la Junta del Narcotráfico relacionados con el Clan del Golfo: ‘Chiquito Malo’, ‘Boyaco Sinaloa’ y ‘el Señor de la Silla’

Dinamitaron torre de energía en sector Loma del Indio en Medellín: esto se sabe

Emboscada del Clan del Golfo contra una patrulla de la Policía en Buriticá, Antioquia, dejó un uniformado herido

ENTRETENIMIENTO

Claudia Bahamón participó de un

Claudia Bahamón participó de un exclusivo encuentro con figuras internacionales: se tomó fotos con David Beckham

Jessi Uribe habría enviado un mensaje a su ex en medio de un momento de desahogo: “Perdón, hubo alguien que robó mi corazón”

Sofía Vergara estará de regreso en los Emmy Awards 2025: esta vez cumplirá un nuevo rol

Sara Uribe se defendió de usuaria en redes sociales que le recriminó su defensa a Isabella Ladera: “Yo no apoyo ‘mozas’”

‘La casa de los famosos Colombia’ tendría perfilados los primeros creadores de contenido para su tercera temporada

Deportes

Exjugador del Once Caldas recibió

Exjugador del Once Caldas recibió el respaldo de ídolo venezolano para dirigir a la Vinotinto: “Sería grandioso”

Crisis en América de Cali: protesta de los hinchas golpearían al club para pelear en la temporada 2026

Tulio Gómez habría detenido proyecto para estadio propio del América tras protestas de la hinchada Escarlata

Esta es la fecha para la asamblea de la Dimayor: se define el futuro del fútbol colombiano

Luis “Chiqui” García volvería al fútbol colombiano: llegaría a un histórico equipo y con sorpresiva labor