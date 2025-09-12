En riña terminó evento de campaña de Abelardo de la Espriella en Cali: golpearon y empujaron a jóvenes que llegaron con banderas de Palestina - crédito @IsabelVeraZa/X

La jornada de lanzamiento de la campaña del abogado Abelardo de la Espriella en Cali se vio marcada por una serie de incidentes que alteraron el desarrollo previsto del evento. La presencia de un grupo de jóvenes, identificados por portar banderas de Palestina y presuntamente vinculados a la Universidad del Valle, desencadenó una confrontación que rápidamente escaló en intensidad, según muestran los videos difundidos en redes sociales.

El episodio tuvo lugar el 10 de septiembre, cuando los manifestantes ingresaron al recinto donde se realizaba el acto político. La irrupción generó un ambiente tenso, con gritos y consignas que, de acuerdo con las imágenes compartidas, precedieron a empujones y forcejeos entre los jóvenes y algunos asistentes al evento de Abelardo de la Espriella.

“Cali rechaza el genocidio en Gaza. El fascismo en Cali no pasará”, se le escucha decir al unísono al puñado de asistentes durante el evento de campaña del precandidato presidencial

Los registros audiovisuales capturaron el momento en que la situación se tornó física, dejando constancia de la magnitud del altercado: en los videos se alcanza a observar golpes, empujones en incluso una agresión de uno de los asistentes con una silla contra los jóvenes que portaban banderas de Palestina, que afronta una ofensiva de Israel que el presidente Gustavo Petro ha catalogado en repetidas ocasiones como un “genocidio”.

Entre las voces que documentaron lo ocurrido, Isabel Vera, usuaria de la red social X, relató: “Hoy con un grupo de jóvenes fuimos pacíficamente a la cúpula de las TXL, al lanzamiento de campaña de @DELAESPRIELLAE a decir que Cali es una ciudad de izquierda y que rechaza el genocidio en Palestina. La respuesta: Violencia, puños, golpes, rasguños y equipos dañados. Nos dieron con lo que encontraron.” Este testimonio fue acompañado por un video que muestra los momentos de mayor tensión durante la confrontación.

La reacción pública ante estos hechos fue diversa. Mientras algunos usuarios de redes sociales criticaron la irrupción de los jóvenes y la violencia que se desató, otros expresaron su respaldo a la protesta y condenaron la respuesta recibida.

En su pronunciamiento posterior, Vera añadió: “Nos persiguieron a la salida y nos amenazaron. Este es un grupúsculo de esa Colombia que quiere volver al pasado, un sector anacrónico. Pero en Cali y el Valle el fascismo NO PASARÁ. Hacemos responsable a la campaña de De La Espriella por lo que nos pueda pasar”, denunció la internauta.

El saldo de la confrontación incluyó contusiones para algunos de los participantes, según reportaron testigos, y la expulsión de los jóvenes del lugar. Entre los manifestantes, varios subrayaron la relevancia de la pluralidad de pensamiento en el contexto universitario y social, mientras el debate sobre los límites de la protesta y la tolerancia continuó extendiéndose en las plataformas digitales.

De la Espriella pidió no promocionar ideas de candidatos petristas porque “incitan al chavismo”

El inicio anticipado de la campaña presidencial en Colombia ha puesto en primer plano la estrategia de exclusión propuesta por Abelardo de la Espriella, que instó a los organizadores de foros y a los medios de comunicación a no ofrecer espacios de debate a los candidatos vinculados al actual presidente, Gustavo Petro.

A través de sus redes sociales, el precandidato de derecha argumentó que la presencia de figuras asociadas al petrismo en estos eventos representa un riesgo para la democracia y la institucionalidad del país.

En este contexto, la postura de De la Espriella ha generado debate. En una publicación en su cuenta de X, Abelardo de la Espriella expresó: “Reflexión, respetuosa pero contundente: Muchos gremios y asociaciones se equivocan al darles vitrina a miembros del petrismo (Barreras, Lascano, López, Pizarro, Cepeda, Quintero, Bolívar y demás hierbas del pantano). Esa gente ha hecho demasiado daño a Colombia como para seguir premiándolos con foros”.

Con estas palabras, el precandidato señaló directamente a varios nombres del espectro político afín al gobierno actual, a quienes responsabiliza de afectar negativamente al país. El argumento central de De la Espriella equipara la participación de representantes del petrismo en debates públicos con la promoción del modelo chavista que, según su visión, ha sumido a Venezuela en una crisis profunda.

En su mensaje, el precandidato enfatizó: “Lo anterior equivale a invitar al chavismo a conversatorios y tertulias para explicar sus planes en Venezuela. A los precandidatos que están del lado de la democracia, la libertad y la institucionalidad, les pido cariñosamente que no se presten para esa opereta”.