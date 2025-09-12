Colombia

Colombia movilizó más de 85 millones de toneladas en el primer semestre de 2025: estos fueron los puertos más destacados

Durante el primer semestre, arribaron a puertos colombianos 6.456 buques, lo que supone un aumento del 14% al compararse con el mismo periodo del año anterior

David Garzón

Por David Garzón

La tendencia de expansión no
La tendencia de expansión no solo se reflejó en el volumen de carga, sino en el tráfico marítimo - crédito Shutterstock

Durante el primer semestre de 2025, la actividad portuaria en Colombia experimentó un crecimiento significativo, de acuerdo con cifras entregadas por la Superintendencia de Transporte.

En este periodo, los terminales marítimos lograron movilizar un total de 85,4 millones de toneladas de carga, un aumento superior al 19% en relación con las 70,9 millones de toneladas transportadas en el mismo lapso de 2024.

El análisis regional de estos datos revela que la región Caribe mantiene su liderazgo indiscutible en la operación logística nacional. Entre enero y junio de 2025, los puertos de este sector lograron despachar y recibir 72,3 millones de toneladas, lo que representa el 84,7% del total nacional.

Dentro de este segmento, la Terminal
Dentro de este segmento, la Terminal de Contenedores de Cartagena S.A. se posicionó como la líder, movilizando 1,2 millones de TEUS - crédito Colprensa

En la segunda posición se ubica la región Pacífico, con un movimiento de 11,7 millones de toneladas, es decir, el 13,7% de la carga gestionada en el país. Este dominio de la infraestructura caribeña evidencia su papel estratégico dentro del comercio exterior colombiano y su importancia en la conexión del país con mercados internacionales.

Los puertos que más sobresalieron

A pesar del tamaño relativo de sus operaciones, ciertos puertos exhibieron aumentos notables en su dinámica exportadora. Según lo reportado por la Superintendencia, Turbo lideró las alzas porcentuales con un crecimiento del 45,9% en materia de exportaciones, seguido por Santa Marta, que subió un 29,3%, y San Andrés, con un 8,1%. Estos crecimientos reflejan tanto la diversificación en los flujos comerciales como el efecto positivo de inversiones recientes en infraestructura y procesos operativos en estas terminales.

La tendencia de expansión no solo se reflejó en el volumen de carga, sino en el tráfico marítimo. Durante el primer semestre, arribaron a puertos colombianos 6.456 buques, lo que supone un aumento del 14% al compararse con el mismo periodo del año anterior. En este aspecto, Cartagena se consolidó como el principal punto de entrada y salida, lo que registro el 38,9% del total de toques de naves.

Entre enero y junio de
Entre enero y junio de 2025, los puertos de este sector lograron despachar y recibir 72,3 millones de toneladas, lo que representa el 84,7% del total nacional - crédito REUTERS

En importaciones, el dato más sobresaliente corresponde a Turbo, que duplicó su volumen, creciendo un impresionante 109%. También despuntaron Buenaventura, con un incremento del 26%, y Santa Marta, que se elevó en 24,9%. Estos resultados demuestran una reactivación notable en la llegada de bienes al país, vinculados tanto a la demanda interna como a la reposición de inventarios de industrias nacionales.

Cartagena, líder en movimiento de contenedores

Un apartado relevante en el informe de la Superintendencia corresponde al movimiento de contenedores. En total, las sociedades portuarias gestionaron 2,9 millones de TEUS (la unidad estándar para contenedores de 20 pies), lo que equivale a 24,8 millones de toneladas de mercancía desplazada.

Dentro de este segmento, la Terminal de Contenedores de Cartagena S.A. se posicionó como la líder, movilizando 1,2 millones de TEUS, equivalente al 43,5% de la carga contenerizada nacional. Por su parte, la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena se ubicó en la segunda casilla, con 550.000 TEUS, correspondientes al 19,2% del total.

El análisis regional de estos
El análisis regional de estos datos revela que la región Caribe mantiene su liderazgo indiscutible en la operación logística nacional - crédito REUTERS

Este desempeño robusto es interpretado por las autoridades como evidencia de un proceso de fortalecimiento de la infraestructura portuaria colombiana y de una creciente competitividad internacional en materia logística. La ministra de Transporte, Mafe Rojas, enfatizó la importancia de los avances recientes al declarar: “Estos resultados confirman que Colombia está fortaleciendo su infraestructura portuaria y avanzando hacia una mayor competitividad logística, generando empleo y dinamizando la economía. La modernización de nuestros puertos y la apuesta por una movilidad sostenible son pilares de este Gobierno para conectar mejor al país con el mundo”.

La expansión de la capacidad operativa no solamente viene acompañada de beneficios en materia comercial. El incremento en el tráfico de carga y de buques genera nuevas oportunidades de empleo directo e indirecto en áreas clave como transporte terrestre, almacenamiento, logística, inspección aduanera y servicios conexos, lo que contribuye a dinamizar economías locales tanto en sectores portuarios tradicionales como en plazas emergentes.

