Ataque con drones de las disidencias a base militar en Nariño era un simulacro para fortalecer la capacidad de reacción

La circulación de un video en redes sociales que muestra un supuesto ataque con drones al cantón militar de Gualtal, en Nariño, generó inquietud entre los usuarios y la comunidad local.

Ante la alarma provocada por estas imágenes, el Ejército Nacional emitió una aclaración oficial para desmentir que se tratara de un ataque real y explicar el contexto de los hechos.

Según la información de la Tercera División del Ejército Nacional, el video corresponde a un simulacro realizado en las instalaciones militares de Gualtal.

El objetivo de este ejercicio fue fortalecer la capacidad de reacción de las tropas ante eventuales amenazas con drones, una práctica que busca preparar a los soldados para responder de manera efectiva en situaciones de riesgo.

“La Tercera División del Ejército Nacional se permite informar que el hecho se presentó en medio de una actividad de simulacro con supuesto de ataque de drones, para fortalecer la capacidad de relación de las tropas frente a este tipo de amenazas”, se lee en un comunicado difundido en la cuenta odicial de X, del Ejército Nacional.

Durante el desarrollo del simulacro, los soldados pusieron en marcha el plan de reacción y contraataque diseñado para este tipo de escenarios.

Esta respuesta formó parte del entrenamiento y permitió evaluar los protocolos establecidos para enfrentar amenazas aéreas no convencionales.

El Ejército Nacional confirmó que, como resultado de este ejercicio, no se registraron afectaciones ni al personal militar ni a las instalaciones del cantón.

La institución subrayó que la actividad se desarrolló conforme a lo planeado y sin incidentes.

Finalmente, la Tercera División instó a la comunidad a evitar la difusión de información no verificada que pueda generar alarma o confusión.

Recalcó la importancia de consultar fuentes oficiales antes de compartir contenidos que puedan contribuir a la desinformación.

“Es importante aclarar que no se presentaron novedades de personal ni de instalaciones al momento de la reacción. Invitamos a la comunidad no generar zozobra desinformación frente a lo ocurrido”, dice el comunicado.

Ataque con explosivos deja tres infantes de marina heridos en Putumayo

Un ataque con explosivos contra un puesto fluvial de la Armada Nacional en el corregimiento de La Tagua, zona rural de Puerto Leguízamo, Putumayo, dejó tres Infantes de Marina heridos, uno de ellos en estado grave, según confirmaron fuentes militares.

La explosión, ocurrida en las últimas horas, provocó alarma entre los habitantes, quienes reportaron fuertes detonaciones.

El control territorial en Putumayo es objeto de disputa permanente entre grupos armados ilegales, debido a la importancia estratégica de este corredor fluvial para las economías ilícitas.

Como resultado del ataque, dos buques y un elemento de combate fluvial de la Armada de Colombia resultaron afectados, mientras las tropas reforzaron la seguridad y desplegaron un operativo para ubicar a los responsables.

Fuentes militares indicaron que los autores serían miembros del Grupo Armado Organizado Residual (Gaor) Carolina Ramírez, aunque no se descarta la participación de otras disidencias de las Farc y organizaciones vinculadas al narcotráfico presentes en la zona.

Los uniformados heridos fueron evacuados y trasladados a un centro asistencial regional, donde reciben atención médica.La Armada anunció que en las próximas horas emitirá un reporte oficial sobre el estado de salud de los afectados y las medidas adoptadas para garantizar la seguridad local.

Finalmente, en un comunicado de prensa La Armada Nacional rechazó “categóricamente este acto terrorista que constituye una flagrante violación de los Derechos Humanos y una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario, por estos hechos se interpondrá la respectiva denuncia ante la autoridad competente. Las operaciones militares continuarán en la zona para contrarrestar las acciones criminales de los Grupos Armados Organizados para brindar seguridad y tranquilidad a los habitantes en la Amazonía colombiana”.