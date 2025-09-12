Colombia

Ataque con drones de las disidencias a base militar en Nariño era un simulacro para fortalecer la capacidad de reacción

La difusión de imágenes alarmó a la población local hasta que la Tercera División aclaró que el asalto al cuartel militar formaba parte de un plan de preparación para las tropas

Daniel Esteban Reyes Espinosa

Por Daniel Esteban Reyes Espinosa

Guardar
A pesar de lo alarmante de los hechos vistos en el video, el mismo Ejército desmintió un ataque - crédito Redes Sociales / X

La circulación de un video en redes sociales que muestra un supuesto ataque con drones al cantón militar de Gualtal, en Nariño, generó inquietud entre los usuarios y la comunidad local.

Ante la alarma provocada por estas imágenes, el Ejército Nacional emitió una aclaración oficial para desmentir que se tratara de un ataque real y explicar el contexto de los hechos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según la información de la Tercera División del Ejército Nacional, el video corresponde a un simulacro realizado en las instalaciones militares de Gualtal.

El objetivo de este ejercicio fue fortalecer la capacidad de reacción de las tropas ante eventuales amenazas con drones, una práctica que busca preparar a los soldados para responder de manera efectiva en situaciones de riesgo.

La Tercera División del Ejército Nacional se permite informar que el hecho se presentó en medio de una actividad de simulacro con supuesto de ataque de drones, para fortalecer la capacidad de relación de las tropas frente a este tipo de amenazas”, se lee en un comunicado difundido en la cuenta odicial de X, del Ejército Nacional.

En el video se puede
En el video se puede apreciar como varios soldados presuntamente huyen de disparos y explosiones - crédito captura de pantalla Redes Sociales

Durante el desarrollo del simulacro, los soldados pusieron en marcha el plan de reacción y contraataque diseñado para este tipo de escenarios.

Esta respuesta formó parte del entrenamiento y permitió evaluar los protocolos establecidos para enfrentar amenazas aéreas no convencionales.

El Ejército Nacional confirmó que, como resultado de este ejercicio, no se registraron afectaciones ni al personal militar ni a las instalaciones del cantón.

La institución subrayó que la actividad se desarrolló conforme a lo planeado y sin incidentes.

Finalmente, la Tercera División instó a la comunidad a evitar la difusión de información no verificada que pueda generar alarma o confusión.

Recalcó la importancia de consultar fuentes oficiales antes de compartir contenidos que puedan contribuir a la desinformación.

Comunicado oficial del Ejército Nacional
Comunicado oficial del Ejército Nacional - crédito Tercera División

“Es importante aclarar que no se presentaron novedades de personal ni de instalaciones al momento de la reacción. Invitamos a la comunidad no generar zozobra desinformación frente a lo ocurrido”, dice el comunicado.

Ataque con explosivos deja tres infantes de marina heridos en Putumayo

Un ataque con explosivos contra un puesto fluvial de la Armada Nacional en el corregimiento de La Tagua, zona rural de Puerto Leguízamo, Putumayo, dejó tres Infantes de Marina heridos, uno de ellos en estado grave, según confirmaron fuentes militares.

La explosión, ocurrida en las últimas horas, provocó alarma entre los habitantes, quienes reportaron fuertes detonaciones.

El control territorial en Putumayo es objeto de disputa permanente entre grupos armados ilegales, debido a la importancia estratégica de este corredor fluvial para las economías ilícitas.

Como resultado del ataque, dos buques y un elemento de combate fluvial de la Armada de Colombia resultaron afectados, mientras las tropas reforzaron la seguridad y desplegaron un operativo para ubicar a los responsables.

Este corredor fluvial es considerado estratégico para las economías ilegales, lo que explica la permanente disputa de los grupos armados por el control territorial - crédito redes sociales

Fuentes militares indicaron que los autores serían miembros del Grupo Armado Organizado Residual (Gaor) Carolina Ramírez, aunque no se descarta la participación de otras disidencias de las Farc y organizaciones vinculadas al narcotráfico presentes en la zona.

Los uniformados heridos fueron evacuados y trasladados a un centro asistencial regional, donde reciben atención médica.La Armada anunció que en las próximas horas emitirá un reporte oficial sobre el estado de salud de los afectados y las medidas adoptadas para garantizar la seguridad local.

Finalmente, en un comunicado de prensa La Armada Nacional rechazó “categóricamente este acto terrorista que constituye una flagrante violación de los Derechos Humanos y una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario, por estos hechos se interpondrá la respectiva denuncia ante la autoridad competente. Las operaciones militares continuarán en la zona para contrarrestar las acciones criminales de los Grupos Armados Organizados para brindar seguridad y tranquilidad a los habitantes en la Amazonía colombiana”.

Temas Relacionados

Simulacro militarAtaque con dronesGualtalNariñoEjército Nacional

Más Noticias

Karen Sevillano presenció atracó en las calles de Medellín y así reaccionó ante la actitud que tomó la ciudadanía

La experiencia dejó en la ‘influencer’ una reflexión sobre la importancia de la acción colectiva en situaciones de riesgo urbano y la compartió con sus seguidores

Karen Sevillano presenció atracó en

Un hombre herido y un gato muerto fue el saldo de un incendio en una bodega de reciclaje en Medellín

Miembros del Cuerpo de Bomberos de la ciudad y organismos de socorro acudieron al lugar para contener las llamas en una bodega de reciclaje

Un hombre herido y un

La Fiscalía abrió investigación formal contra el general Federico Mejía por presunta asociación para delinquir agravada

El caso revela la complejidad de las relaciones entre fuerzas militares y actores armados ilegales en una región marcada por el conflicto

La Fiscalía abrió investigación formal

Nicolás Petro se refirió a los nuevos delitos que le imputaría la Fiscalía: “Me quieren hacer un montaje procesal”

El entorno del hijo del mandatario colombiano sostiene que la Fiscalía actúa bajo motivaciones ajenas a la imparcialidad institucional

Nicolás Petro se refirió a

Régimen venezolano pidió la extradición de peligroso cabecilla del Tren de Aragua capturado en Cúcuta: “Tráiganlo para acá”

Ernesto Dorante Parra, alias HD, era el principal articulador logístico y financiero de la organización en las fronteras de Colombia y Ecuador

Régimen venezolano pidió la extradición
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército entregó informe sobre el

Ejército entregó informe sobre el intento de asonada en Puerto Guzmán, Putumayo que dejó un civil herido: los pobladores actuaron bajo presión de estructuras armadas residuales

Fiscalía reveló el actuar criminal de exdirectores de la Dijín y del Inpec en el caso de la periodista Jineth Bedoya

La historia del Clan del Golfo, las disidencias de las AUC que Colombia reconoció como “Ejército Gaitanista”

General Triana compartió desde Washington detalles de la operación policial que dio con los coordinadores del ataque a helicóptero en Amalfi, Antioquia: ‘Román’ y ‘Guillermino’ al servicio de ‘Calarcá’

Estos serían los tres enlaces en Colombia de la Junta del Narcotráfico relacionados con el Clan del Golfo: ‘Chiquito Malo’, ‘Boyaco Sinaloa’ y ‘el Señor de la Silla’

ENTRETENIMIENTO

Karen Sevillano presenció atracó en

Karen Sevillano presenció atracó en las calles de Medellín y así reaccionó ante la actitud que tomó la ciudadanía

Luis Fernando Hoyos provoca incertidumbre sobre su regreso a ‘MasterChef Celebrity’: “El tiempo lo dirá”

Alzate, Arelys Henao, Francy y más famosos que acompañaron a Paola Jara y Jessi Uribe en el baby shower de su hija

Reviven video del asesinado activista Charlie Kirk contra el discurso de Shakira a favor de los migrantes en EE. UU.: “Espero tengas tus papeles en orden”

Dani Duke confesó que está sufriendo de ataques de ansiedad y contó los detalles del más reciente episodio que vivió: “Casi pierdo el vuelo”

Deportes

Ramón Jesurún confirmó los rivales

Ramón Jesurún confirmó los rivales de la selección Colombia en noviembre en los amistosos de cara al Mundial 2026

Resumen y resultados de la etapa 19 de la Vuelta a España 2025: el belga Jasper Philipsen ganó la fracción entre Rueda y Guijuelo

Así fue la celebración adelantada de los jugadores de la selección Venezuela antes de terminar goleados por Colombia

La selección de El Salvador dirigida por el colombiano Hernán Darío “Bolillo” Gómez está en problemas: la FIFA tomó drástica decisión por “comportamientos impropios”

A Egan Bernal le salió cara la victoria del italiano Filippo Ganna, compañero en Ineos Grenadiers: le tocó hacer sacrificio