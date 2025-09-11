Santiago Cruz explicó cuál fue la enfermedad que lo obligó a cancelar un concierto en Estados Unidos: “Ya salimos de ese atolladero”

Santiago Cruz dio parte de tranquilidad al público en Colombia donde inicia su gira luego de un percance de salud que sufrió en sus cuerdas vocales - crédito Cortesía Andrés Alvarado/Paola España Comunicaciones

Santiago Cruz, reconocido cantautor colombiano, se encuentra en proceso de recuperación tras una infección respiratoria aguda que le provocó un desgarro en las cuerdas vocales.

Este episodio lo obligó, por primera vez en 23 años de carrera, a cancelar un concierto. Su presentación en Dallas (EE. UU.) fue suspendida.

A pesar de este contratiempo, el artista ha asegurado que ya superó la etapa más difícil y que su gira continuará en Colombia, con presentaciones especiales en Ibagué y en el Movistar Arena de Bogotá.

El problema de salud surgió en plena gira, cuando una infección en las vías respiratorias superiores afectó la voz de Cruz.

El cantante explicó que, debido a la exigencia de cumplir con varias fechas, realizó un sobreesfuerzo en algunos conciertos, lo que finalmente derivó en la lesión de sus cuerdas vocales.

Esta es la nueva canción de Santiago Cruz 'Todos tenemos cicatrices' - crédito cortesía

“En medio de la gira me agarró una infección respiratoria aguda. El diagnóstico es infección respiratoria aguda en vías altas. Eso me obligó a hacer un sobre esfuerzo en un par de conciertos, que terminó en un desgarro, con un desgarro en mis cuerdas vocales. Y eso me obligó a tener que posponer el concierto en Dallas”, contó.

El proceso de recuperación ha sido estricto. Cruz detalló que sigue un tratamiento médico y terapias fonoaudiológicas de manera disciplinada, lo que le ha permitido avanzar hacia la recuperación total de su voz. No obstante, se comprometió a que sus fechas en Colombia se cumplirán según lo previsto.

“Ya estamos en recuperación, en todos los tratamientos médicos y todas las terapias. Estoy en un proceso de recuperación con terapia fonoaudiológica, muy juicioso, así que estamos ya volviendo al ciento por ciento“, explicó a Infobae Colombia.

Durante su estancia en Estados Unidos, las sesiones de terapia fueron casi diarias; aunque ahora la frecuencia ha disminuido, el artista mantiene el compromiso de continuar hasta alcanzar el cien por ciento de sus capacidades vocales.

Subrayó que la lesión no reviste gravedad y que su principal objetivo es preservar su instrumento para poder seguir en los escenarios durante muchos años más.

Nueva canción de Santiago Cruz tiene que ver con las cicatrices que tienen las personas - crédito cortesía Paola España Comunicaciones

Para Cruz, cancelar una presentación representa el último recurso.

Recordó que la suspensión en Dallas fue la primera en más de dos décadas de trayectoria.

El cantante comparó la importancia de cada concierto con la de una final olímpica, destacando la ilusión y el esfuerzo del público por asistir a sus espectáculos.

Por ello, reiteró su determinación de cumplir con el calendario de la gira y su compromiso de no cancelar más fechas, salvo que la salud lo obligue de manera ineludible.

La gira de Santiago Cruz, que acompaña el lanzamiento de su álbum conmemorativo Quince de caminos, tiene programadas dos fechas clave en Colombia: el 27 de septiembre en Ibagué, su ciudad natal, y el 17 de octubre en el Movistar Arena de Bogotá.

El regreso a estos escenarios representa para el artista una ocasión especial, en particular el reencuentro con su público en Ibagué y la celebración de una gran fiesta en la capital.

Pese a pausar su gira, Santiago Cruz espera que el estreno de su nuevo álbum 'Quince de caminos' que sale al mercado el 28 de agosto sea un éxito - crédito @santicruz/Instagram

En cuanto a las novedades de los conciertos en Colombia, Cruz adelantó que el formato será más robusto que el presentado en Estados Unidos. Mientras que las presentaciones en territorio estadounidense se realizaron en un formato acústico, los espectáculos en Colombia contarán con la banda completa, un despliegue de pantallas, un diseño de iluminación especial y un repertorio de más de veinte canciones.

Además del eje central del show que presentará en vivo, el público podrá disfrutar de temas de otros proyectos y etapas de la carrera del artista, así como de un homenaje a un músico que ha sido un referente personal para Cruz.

La presentación en el Movistar Arena incluirá una propuesta especialmente pensada para sorprender y entretener al público, en el marco de la gira más ambiciosa de la carrera de Santiago Cruz.

¿Qué le pasó a Santiago Cruz en Estados Unidos?

La voz de Santiago Cruz, uno de los referentes del pop colombiano, tuvo que hacer una pausa en su gira por Estados Unidos.

Tras continuar con los quebrantos de salud, Santiago Cruz suspendió su gira 'Quince de caminos' por Estados Unidos - crédito @santicruz/Instagram

En la semana del lanzamiento de su nuevo álbum, el artista anunció la postergación de varias fechas de su gira Quince de caminos por un problema de salud que afectó su capacidad vocal, y alteró los planes de celebración tanto para él como para sus seguidores.

El percance se presentó durante su paso por Texas. El cantautor relató que, tras un leve malestar en Austin, perdió la voz en Houston, aunque la calidez del público le permitió vivir una noche que calificó como “memorable”.

El cantante explicó a sus seguidores que continuar con el espectáculo habría puesto en riesgo su instrumento vocal a largo plazo y expresó su pesar por no poder ofrecer el show que el público merecía.

“Lamento profundamente no haber podido dar el show que ustedes se merecen, y prometo solemnemente regresar para intentar estar a la altura de su cariño y disposición”, manifestó Cruz en un mensaje dirigido a quienes asistieron al Stafford Civic Center de Houston.

El impacto emocional de esta situación fue significativo para el artista. Cruz compartió su frustración por no poder cumplir con sus compromisos debido a motivos de salud, comparando la preparación para cada concierto con la de un deportista antes de una final.

“Para mí, cada concierto es la Final del Mundial, y me preparo para eso, y lo enfrento así. No poder hacer un concierto, por temas de salud, me destroza emocionalmente, sumando al destrozo físico”, confesó.