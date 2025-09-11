Colombia

Representante Juan Carlos Losada le envió mensaje a Andrés Calamaro tras ratificación de la Ley No Más Olé: “A ustedes se los dedico”

Estas palabras las mencionó en un video que se dio en medio de un viaje por el río Amazonas, en una actividad liderada por la modelo y presentadora del programa ‘MasterChef Celebrity Colombia’, Claudia Bahamón

Sebastián Vargas Rueda

Por Sebastián Vargas Rueda

Guardar
crédito @a_calamaro/IG | @juancarloslosadavargas/IG |
crédito @a_calamaro/IG | @juancarloslosadavargas/IG | @chrigarces/IG | @esmehernandezsi/IG

En medio de un viaje que realizó por el río Amazonas en el sur del país, el representante a la Cámara Juan Carlos Losada (Partido Liberal) compartió un video en el que se despachó contra varios colegas en el Congreso que no apoyaron la Ley ‘No Más Olé’, y que tras el fallo por parte de la Corte Constitucional dejó en firme la prohibición de las corridas de toros, corralejas y gallos: regirá desde 2027.

Además de varios de sus colegas, entre los que también mencionó al representante a la Cámara por el departamento de Valle del Cauca, Christian Garcés (Centro Democrático), uno de los apuntados fue el cantante argentino de rock en español, Andrés Calamaro.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Esta reacción no es producto de algo aislado, porque en el pasado han sido varias las ocasiones en las que Losada le lanzó dardos a Calamaro, un ferviente apasionado de la tauromaquia, que en varios conciertos incluso se ha ganado las rechiflas de algunos de sus seguidores, por hablar sobre esta cuestión, incluso en su más reciente paso por Colombia, a mediados de mayo de 2025, siendo el episodio en Cali uno de los más recordados.

“Estoy aquí al borde del río Amazonas y adivinen de quién me acabo de acordar. De ti, Calamaro. De ti, Cristian Garcés y de algunos otros”, inició el mensaje el representante Losada, asegurando que varios de ellos, no estuvieron de acuerdo con la Ley No Más Ole (de autoría y promulgada por la senadora Esmeralda Hernández —Alianza Verde—), y que se hizo oficial tras el fallo de la alta corte.

“A ustedes se los dedico”, cerró el mensaje (a través de una historia que compartió el miércoles 10 de septiembre de 2025).

crédito @juancarloslosadavargas/IG

Esto lo compartió junto a los demás integrantes de ‘Be Clá’, una plataforma que tiene como fin concientizar sobre el cuidado de la naturaleza, y que fue creada por la modelo y actriz Claudia Bahamón (presentadora del programa MasterChef Celebrity Colombia).

Incluso, después de esta historia, horas después compartió otra historia junto a la modelo huilense, y una de las caras de la farándula colombiana más querida por su papel en la cocina del famoso reality, donde ha abierto su corazón y mostrado su lado más humado dándole una ayuda a los participantes, y pidiendo consideración ante los tres jueces, los chefs Nicolás de Zubiría (Colombia), Jorge Rausch (Colombia) y Belén Alonso (México).

crédito @juancarloslosadavargas/IG

El mensaje que Juan Carlos Losada le dejó a Claudia Bahamón por su invitación a navegar por el río Amazonas: una labor social

“El amor que sentí estos días en el corazón de la selva amazónica es indescriptible. El río, la selva, los animales, el viento, las comunidades indígenas, la comida tradicional, la chagra, las noches de sueños profundos y el arrullo del bosque me revitalizaron al máximo”, así inició el representante Juan Carlos Losada el mensaje que dejó post viaje al sur del país.

Esto se dio gracias a una invitación de la plataforma ‘Be Clá’, y además de él, otros famosos personajes de la farándula colombiana lo acompañaron, algunos de ellos participantes de Máster Chef, como Valentina Taguado y Raúl Ocampo. Incluso, uno de los jueces, Nicolás de Zubiría, los acompañó en la travesía.

Losada siguió su mensaje de la siguiente forma: “Pero lo que más me llenó el corazón fue la compañía de un grupo de personas extraordinarias, llenas de amor, que están dispuestas a salir de su zona de confort para hacerse útiles para los demás, para el Amazonas y para el planeta! Salimos inspirados, con ganas de seguir luchando por la Amazonía pero sobretodo de seguir sembrando conciencia sobre nuestro propio poder de transformarlo todo”.

“La crisis climática es ante todo una crisis espiritual, y por eso sólo la resolveremos con los antídotos más poderosos que son la conciencia y el amor! Y ese es precisamente el llamado de @beclaworld y de la genia de @claudiabahamon”, agregó más adelante el congresista, que apoya por ejemplo el proyecto de ley para legalizar el consumo de marihuana recreativa en Colombia

Sólo puedo decirte gracias una y mil veces Claudia por hacerme parte de tus iniciativas, que no son otra cosa que el reflejo del corazón increíble que tienes y de esa intención pura que te habita de salvar nuestro planeta! A todos y todas con quienes compartimos esta experiencia mi abrazo! En sus voces está el poder de impactar nuestra sociedad para generar la evolución que necesitamos", finalizó Losada.

Temas Relacionados

Juan Carlos LosadaAndrés CalamaroLey No Más OleFallo de la Corte ConstitucionalClaudia BahamónBe CláRío AmazonasProhibición al maltrato animalColombia-Noticias

Más Noticias

Congreso citará a ministros de Educación y Hacienda por crisis del Icetex y eliminación de subsidio a tasas de interés

El Gobierno deberá dar respuestas sobre la gestión de la entidad ante denuncias de mora en desembolsos, dificultades en la recuperación de cartera y el impacto que tendría una reforma en el presupuesto nacional

Congreso citará a ministros de

Chontico Día resultados del 11 de septiembre 2025

Esta lotería es atractiva para sus participantes debido a la gran variedad de premios que dependen de los números acertados y la modalidad del juego

Chontico Día resultados del 11

La congresista Lina Garrido entuteló a la UNP: la denuncia fue admitida por un juez

El juez 25 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá estableció que la Unidad Nacional de Protección debe informar al despacho sobre los hechos referidos en el recurso de tutela

La congresista Lina Garrido entuteló

Amor y amistad en Colombia: Diez canciones de moda para dedicar en esta fecha

La música, como siempre, se convierte en un puente ideal para poner en palabras y melodías lo que a veces cuesta decir: aquí, una lista de recomendaciones recientes

Amor y amistad en Colombia:

Margarita Rosa llamó “insolente” a Paloma Valencia: “Ni siquiera pidió excusas”

La actriz y presentadora criticó duramente a la congresista por no disculparse por llegar tarde a un encuentro académico, generando un intenso debate sobre la conducta de los funcionarios públicos

Margarita Rosa llamó “insolente” a
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

General Triana compartió desde Washington

General Triana compartió desde Washington detalles de la operación policial que dio con los coordinadores del ataque a helicóptero en Amalfi, Antioquia: ‘Román’ y ‘Guillermino’ al servicio de ‘Calarcá’

Estos serían los tres enlaces en Colombia de la Junta del Narcotráfico relacionados con el Clan del Golfo: ‘Chiquito Malo’, ‘Boyaco Sinaloa’ y ‘el Señor de la Silla’

Dinamitaron torre de energía en sector Loma del Indio en Medellín: esto se sabe

Emboscada del Clan del Golfo contra una patrulla de la Policía en Buriticá, Antioquia, dejó un uniformado herido

Cayó ‘El Gato’, cabecilla del Clan del Golfo buscado por la Interpol: tres lugartenientes también fueron detenidos

ENTRETENIMIENTO

Santiago Cruz explicó cuál fue

Santiago Cruz explicó cuál fue la enfermedad que lo obligó a cancelar un concierto en Estados Unidos: “Ya salimos de ese atolladero”

Así puede ver en vivo el histórico concierto de Karol G en el Vaticano junto a Pharrell Williams y Andrea Bocelli

Paola Jara dio noticias de su embarazo: la cantante contó cuántos meses tiene y dejó ver su barriguita

Santiago Cruz reveló por qué decidió confesar en una canción sus problemas con las drogas y el alcohol: “Fui borracho y periquero”

Norma Nivia, exparticipante de ‘La casa de los famosos’, debutará en Hollywood con película de terror: la actriz reveló el nombre y la fecha de estreno de la cinta

Deportes

Él es Nicolás Rubio, el

Él es Nicolás Rubio, el primer paracaidista colombiano que se animó a sobrevolar el Mont Blanc: “Es hermoso, pero también aterrador”

Conmebol publicó el once ideal de la doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas: tres colombianos están en el equipo

Esta fue la más dura lesión que sufrió Luis Suárez, el goleador de la selección Colombia contra Venezuela: preocupó su recuperación

Juan Carlos Pereira se refirió a la dura lesión de tendón de Aquiles que sufrió en el último partido con Millonarios: “Duro de asimilarlo”

La historia de la camiseta de la selección Colombia de James Rodríguez que uso Carlos Lampe, el arquero de Bolivia, durante la celebración por el repechaje