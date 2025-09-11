Representante Juan Carlos Losada le envió mensaje a Andrés Calamaro tras ratificación de la Ley No Más Olé: “A ustedes se los dedico”

crédito @a_calamaro/IG | @juancarloslosadavargas/IG | @chrigarces/IG | @esmehernandezsi/IG

En medio de un viaje que realizó por el río Amazonas en el sur del país, el representante a la Cámara Juan Carlos Losada (Partido Liberal) compartió un video en el que se despachó contra varios colegas en el Congreso que no apoyaron la Ley ‘No Más Olé’, y que tras el fallo por parte de la Corte Constitucional dejó en firme la prohibición de las corridas de toros, corralejas y gallos: regirá desde 2027.

Además de varios de sus colegas, entre los que también mencionó al representante a la Cámara por el departamento de Valle del Cauca, Christian Garcés (Centro Democrático), uno de los apuntados fue el cantante argentino de rock en español, Andrés Calamaro.

Esta reacción no es producto de algo aislado, porque en el pasado han sido varias las ocasiones en las que Losada le lanzó dardos a Calamaro, un ferviente apasionado de la tauromaquia, que en varios conciertos incluso se ha ganado las rechiflas de algunos de sus seguidores, por hablar sobre esta cuestión, incluso en su más reciente paso por Colombia, a mediados de mayo de 2025, siendo el episodio en Cali uno de los más recordados.

“Estoy aquí al borde del río Amazonas y adivinen de quién me acabo de acordar. De ti, Calamaro. De ti, Cristian Garcés y de algunos otros”, inició el mensaje el representante Losada, asegurando que varios de ellos, no estuvieron de acuerdo con la Ley No Más Ole (de autoría y promulgada por la senadora Esmeralda Hernández —Alianza Verde—), y que se hizo oficial tras el fallo de la alta corte.

“A ustedes se los dedico”, cerró el mensaje (a través de una historia que compartió el miércoles 10 de septiembre de 2025).

crédito @juancarloslosadavargas/IG

Esto lo compartió junto a los demás integrantes de ‘Be Clá’, una plataforma que tiene como fin concientizar sobre el cuidado de la naturaleza, y que fue creada por la modelo y actriz Claudia Bahamón (presentadora del programa MasterChef Celebrity Colombia).

Incluso, después de esta historia, horas después compartió otra historia junto a la modelo huilense, y una de las caras de la farándula colombiana más querida por su papel en la cocina del famoso reality, donde ha abierto su corazón y mostrado su lado más humado dándole una ayuda a los participantes, y pidiendo consideración ante los tres jueces, los chefs Nicolás de Zubiría (Colombia), Jorge Rausch (Colombia) y Belén Alonso (México).

crédito @juancarloslosadavargas/IG

El mensaje que Juan Carlos Losada le dejó a Claudia Bahamón por su invitación a navegar por el río Amazonas: una labor social

“El amor que sentí estos días en el corazón de la selva amazónica es indescriptible. El río, la selva, los animales, el viento, las comunidades indígenas, la comida tradicional, la chagra, las noches de sueños profundos y el arrullo del bosque me revitalizaron al máximo”, así inició el representante Juan Carlos Losada el mensaje que dejó post viaje al sur del país.

Esto se dio gracias a una invitación de la plataforma ‘Be Clá’, y además de él, otros famosos personajes de la farándula colombiana lo acompañaron, algunos de ellos participantes de Máster Chef, como Valentina Taguado y Raúl Ocampo. Incluso, uno de los jueces, Nicolás de Zubiría, los acompañó en la travesía.

Losada siguió su mensaje de la siguiente forma: “Pero lo que más me llenó el corazón fue la compañía de un grupo de personas extraordinarias, llenas de amor, que están dispuestas a salir de su zona de confort para hacerse útiles para los demás, para el Amazonas y para el planeta! Salimos inspirados, con ganas de seguir luchando por la Amazonía pero sobretodo de seguir sembrando conciencia sobre nuestro propio poder de transformarlo todo”.

“La crisis climática es ante todo una crisis espiritual, y por eso sólo la resolveremos con los antídotos más poderosos que son la conciencia y el amor! Y ese es precisamente el llamado de @beclaworld y de la genia de @claudiabahamon”, agregó más adelante el congresista, que apoya por ejemplo el proyecto de ley para legalizar el consumo de marihuana recreativa en Colombia

“Sólo puedo decirte gracias una y mil veces Claudia por hacerme parte de tus iniciativas, que no son otra cosa que el reflejo del corazón increíble que tienes y de esa intención pura que te habita de salvar nuestro planeta! A todos y todas con quienes compartimos esta experiencia mi abrazo! En sus voces está el poder de impactar nuestra sociedad para generar la evolución que necesitamos", finalizó Losada.