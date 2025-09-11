En imágenes: primeros seis vagones del Metro de Bogotá ya están en la capital tras recorrer más de 1.200 kilómetros

Los primeros vagones del tren ingresando a Bogotá. - crédito @CarlosFGalan/X

El primer tren del Metro de Bogotá llegó en la madrugada a la capital, luego de recorrer más de 1.200 kilómetros desde el puerto de Cartagena. El convoy, conformado por seis vagones y escoltado durante todo el trayecto por el Ejército, la Policía y la Armada Nacional, marca un hito en la consolidación de uno de los proyectos de infraestructura más esperados y de mayor envergadura para la ciudad.

La llegada estuvo acompañada por expresiones de entusiasmo ciudadano. En puntos estratégicos como el peaje de Siberia y las vías de acceso a Bogotá, habitantes de municipios cercanos, entre ellos Funza, se ubicaron a la orilla de la carretera con banderas y cámaras para presenciar el histórico momento.

El alcalde Carlos Fernando Galán confirmó oficialmente el arribo del tren e hizo parte de la caravana de ingreso, junto con el gerente del Metro, Leonidas Narváez, y la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz. El recorrido se inició por la calle 13 y culminó en el patio taller de Bosa, donde permanecerán los vagones.

El alcalde Carlos Fernando Galán celebró la llegada del primer tren del Metro de Bogotá, un hecho histórico que inicia la fase de pruebas tras 83 años de espera.

“Estamos recibiendo el primer tren del Metro de Bogotá. Es un momento especial por fin después de 83 años de espera de un tren de metro para la ciudad”, expresó Galán durante la transmisión.

El tren, fabricado en China, llegó a Cartagena tras un viaje de un mes por el canal de Panamá y recorrió más de mil kilómetros hasta Bogotá. “Es el primero de treinta trenes que van a llegar gradualmente este año. El próximo está previsto para la primera semana de octubre”, detalló el alcalde.

Galán destacó que el ingreso se programó en la madrugada para reducir el impacto en la movilidad: “Entramos después de la medianoche para minimizar al máximo el impacto de la caravana en la ciudad”.

Cada tren contará con seis vagones y una capacidad de 1.800 pasajeros. Según el cronograma, las primeras pruebas se realizarán en el patio taller de Bosa y en 2025 iniciarán las pruebas en el viaducto, con miras a entrar en operación comercial en 2028.

El alcalde agradeció a las autoridades y equipos técnicos que hicieron posible el traslado: “Este es el resultado de un trabajo de muchos gobiernos, de grandes equipos que han tomado las decisiones correctas y han contribuido a materializar por fin el sueño de los bogotanos”.

Histórico: los primeros vagones del Metro de Bogotá ya están en la ciudad - crédito @MetroBogota/X

Contexto del operativo de traslado

El tren, compuesto por seis vagones de 38 toneladas cada uno y una longitud total de 134 metros, inició su trayecto en el puerto de Cartagena el viernes 5 de septiembre, después de haber llegado por vía marítima desde Qingdao, China, en una travesía de 14.000 kilómetros. Posteriormente, la carga fue transferida a tractomulas de 35 metros de largo para comenzar el desplazamiento terrestre.

La ruta seleccionada atravesó varios departamentos, incluyendo Magdalena, César, Santander, Antioquia, Boyacá y Cundinamarca, avanzando a velocidades reguladas entre 15 y 30 kilómetros por hora. Durante este itinerario, el convoy enfrentó condiciones climáticas adversas, paradas técnicas y adecuaciones menores en la infraestructura, como poda de árboles para habilitar el paso.

El viaje fue supervisado en todo momento por autoridades civiles y fuerzas militares, con el apoyo de 500 policías de tránsito y equipos logísticos movilizados por el Ministerio de Defensa. Antes de la llegada a Bogotá, se realizó un simulacro para verificar tiempos y anticipar puntos críticos del trayecto urbano, lo que permitió ejecutar el ingreso en la madrugada, minimizando las afectaciones a la circulación habitual.

Primer tren del Metro de Bogotá ya llegó a la capital. - crédito Alcaldía Mayor de Bogotá

Características y próximos pasos para el primer tren

Una vez en el patio taller de Bosa, los equipos técnicos procederán al ensamblaje final y la realización de pruebas estáticas. Según la Empresa Metro de Bogotá, la siguiente fase contempla ensayos dinámicos en un tramo de 5,7 kilómetros hacia Kennedy previstos para mayo de 2026.

El tren (el primero de una flota proyectada de 30 unidades para la Línea 1) puede transportar hasta 1.800 pasajeros por viaje y cuenta con tecnología de operación automática, con opción de manejo manual en situaciones especiales. El diseño de los vagones destaca por su frente inspirado en el águila del escudo de la ciudad y panorámicas ventanas para los usuarios.

Los planes oficiales avanzan en el cronograma de obra: la flota completa estaría lista en diciembre de 2026, y la operación total de la Línea 1, con sus 24 kilómetros y 16 estaciones, se proyecta para marzo de 2028. Esta línea conectará localidades como Bosa, Kennedy, Puente Aranda, Santa Fe y Chapinero, integrándose progresivamente al sistema de transporte público de Bogotá.

El desarrollo de la obra reporta un avance general del 62,16% con corte al 31 de agosto. El arribo del primer tren constituye un avance concreto en la consolidación del sistema férreo, con alta visibilidad ciudadana en las últimas horas y expectativa sobre la transformación de la movilidad en la ciudad.