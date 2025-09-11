Investigan muerte de hombre tras ingerir yagé durante un rito ancestral en Quindío: familia exige respuesta

Hombre murió tras ingerir yagé durante ritual ancestral en La Tebaida - crédito Medicina de la Selva/Luis Eduardo Noriega A./EFE

La muerte de un hombre, de 34 años, tras participar en un ritual ancestral en una finca del municipio de La Tebaida, Quindío, ha generado consternación y abrió una investigación oficial sobre los riesgos de estas prácticas.

Alejandro Gutiérrez Barreto, transportador y residente en Circasia, falleció luego de ingerir yagé durante una ceremonia promovida por la organización Aricapa Tusarma, según relataron sus familiares.

De acuerdo con el testimonio de Fabiola Barreto, tía de la víctima, el joven participó el domingo 7 de septiembre en una ceremonia por invitación y, tras tomar la bebida ancestral, manifestó un severo malestar.

“Él tomó yagé y se sintió mal, después se sintió un poco mejor y volvieron a darle otra toma, pero ahí se puso muy mal. Eso nos lo contó un amigo que iba con él. Dos personas que estaban en la organización del evento lo acostaron y el amigo pensó que ya estaba mejor, dejaron pasar varias horas hasta que unas personas lo llevaron al hospital donde reportaron que ya no tenía signos vitales”, relató a un medio local.

Hombre murió luego de ingerir yagé durante un ritual en Quindío - crédito Redes sociales

El caso adquirió mayor gravedad después de que el hombre fuera trasladado al hospital local sin signos vitales, mientras su familia denunció que la organización carecía de permisos y atención médica adecuada.

La familia destacó irregularidades en la atención y las condiciones del evento, reclamando que Aricapa Tusarma no disponía de los protocolos fundamentales para emergencias médicas y que en el lugar no había personal asistencial calificado. A pesar de la reciente tragedia, los allegados de Gutiérrez Barreto advirtieron que para el fin de semana del 13 y 14 de septiembre se iba a celebrar otra ceremonia similar, a la cual asisten personas adultas y también menores.

Al llegar al hospital, el cuerpo de Gutiérrez Barreto presentaba ropa mojada, marcas de golpes en el rostro y faltaban sus zapatos, hechos que añadieron inquietud entre sus seres cercanos.

Además, tras el fallecimiento, los perfiles digitales de Aricapa Tusarma fueron eliminados, lo que dificultó la comunicación con los organizadores del evento.

El ciudadano, de 34 años, se había dirigido a una finca del municipio de La Tebaida. Cuando fue trasladado a un centro médico, llegó sin signos vitales - crédito Luis Eduardo Noriega / EFE

Cuando la familia se presentó en la finca para recoger pertenencias, sostuvo un breve diálogo con Alexandra Aricapa, una de las responsables del ritual. “La señora que hace esos rituales, Alexandra, nos dijo que era la primera vez que le pasaba algo así. Ella nos habló con mucha tranquilidad, tanto que le dijimos que no se había muerto un perro, sino una persona”, sostuvo la tía de la víctima.

¿Qué dicen las autoridades?

El secretario de Salud del Quindío, Carlos Alberto Gómez Chacón, indicó que el caso está bajo investigación y que el cuerpo fue sometido a exámenes de Medicina Legal para precisar la causa exacta de la muerte.

El funcionario señaló que “de acuerdo con los hallazgos y la parte clínica, se evidenció que la persona había estado en una actividad consumiendo yagé. Esto es delicado porque todos sabemos que no porque me digan que es de origen herbal las sustancias son inocuas”.

Los familiares de la víctima denuncian negligencia por parte de los organizadores del evento- crédito Jesús Aviles / Infobae

Además, el secretario resaltó que estos preparados pueden causar desde intoxicaciones, vómitos y diarrea, hasta cuadros críticos como la rabdomiólisis, capaz de dañar riñones y desencadenar insuficiencia cardíaca o respiratoria. “Es importante que las personas que tienen algún tipo de patologías o que estén consumiendo algún tipo de medicamento consulten antes de ir a una aventura como esta”, advirtió.

Sin que los organizadores hayan ofrecido colaboración para esclarecer el caso, la familia de Gutiérrez Barreto exige a las autoridades que garanticen que no se repitan circunstancias semejantes. El fallecimiento fue recibido con homenajes públicos en Circasia, mientras persiste el debate sobre el control y la supervisión de rituales ancestrales con consumo de plantas alucinógenas.