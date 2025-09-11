Goyo aclaró su relación con Luister La Voz tras los rumores de romance: “No hay que tener miedo”

Goyo contó cómo se conoció con Luister La Voz, artista de champeta con el que la relacionaron sentimentalmente - crédito @goyo/Instagram

Goyo, reconocida por su trayectoria en ChocQuibTown, se refirió a los rumores que la vinculan sentimentalmente con el cantante de champeta Luister La Voz, con el que grabó románticas escenas para el video de una canción en cuyo rodaje se especuló que habría nacido el amor.

A propósito del lanzamiento de su primer álbum como solista, titulado Pantera, la artista negó en forma categórica cualquier relación amorosa con el cartagenero y aclaró que su vínculo se limita a una colaboración musical. Además, habló de cómo superó la separación de su exesposo Tostao.

La especulación sobre un posible romance entre Goyo, cuyo nombre real es Gloría Martínez, y Luister La Voz surgió en 2024 tras la promoción de la canción Saltas por mí. La interpretación de ambos en el videoclip y las imágenes compartidas en redes sociales, donde se les ve en actitudes cercanas, alimentaron los comentarios entre seguidores y público. Sin embargo, la cantante fue enfática.

Goyo se refirió al origen del supuesto noviazgo que salió a la luz con Luister la voz

“Con Luíster no somos pareja, ni fuimos pareja, todo mundo pregunta por el vídeo y creo que los dotes de actuación fueron como que muy buenos porque mucha gente se lo creyó”, aseguró la cantante que durante este tiempo no había confirmado ni desmentido lo que circuló en los medios.

El origen de los rumores se remonta a la colaboración entre ambos artistas en Saltas por mí, uno de los temas más románticos del álbum Pantera. La letra, que narra la historia de una pareja que decide comprometerse, y la promoción conjunta de la canción llevaron a muchos a interpretar que existía una relación más allá de lo profesional.

Goyo explicó que la canción fue escrita junto a Luister en un estudio y destacó el talento vocal del cantante: “La canción la hice con Luister, la letra de esta canción habla de una pareja que decidió ir en serio, es super cool, le escribimos en un estudio, él tiene una gran voz”.

La reacción del público fue inmediata. Mientras algunos seguidores consideraron que la cercanía entre ambos artistas formaba parte de la estrategia de lanzamiento, otros aseguraron percibir una química especial y vieron en la letra de la canción una posible dedicatoria personal. Las imágenes promocionales, en las que Goyo aparece abrazada a Luister, intensificaron las especulaciones, aunque la artista insiste en que todo responde a la interpretación artística y no a una relación sentimental.

Este sería el beso con el que Goyo y Luister La Voz confirmarían su relación - crédito @losetodocol/Instagram

Goyo habló de su proceso de sanación luego de la separación de Tostao, padre de su hija Saba

El lanzamiento de Pantera marca un momento clave en la carrera de Goyo, quien en 2023 se separó de Tostao, su compañero en ChocQuibTown y padre de su hija. Tras la ruptura, la cantante decidió iniciar su camino como solista, enfrentando nuevos retos personales y profesionales. Sobre este proceso, Goyo compartió que uno de los mayores aprendizajes ha sido perder el miedo a equivocarse y aceptar la vulnerabilidad.

Goyo y Luister La Voz estarían iniciando una nueva relación sentimental - crédito @goyo/Instagram

“Una de las cosas que más he aprendido en el camino, es que no hay que tener miedo a equivocarse y no hay que tener miedo a ser vulnerables, porque en muchos aspectos de nuestra vida vamos a seguir teniendo retos”, relató la artista que contundió su carrera como solista.

Pantera, compuesto por 14 canciones, representa para la artista una declaración de fuerza y superación. Goyo explicó que la figura de la pantera la ha acompañado desde siempre y que se identifica con la energía de este animal para afrontar momentos difíciles. El proceso creativo del álbum la llevó a buscar nuevos sonidos y a viajar por diferentes lugares, desde Londres y San Andrés hasta el Pacífico colombiano y Nueva York.

En cuanto a Luister La Voz, el cantante cartagenero, cuyo nombre es Luis Carlos Cabeza de Ávila, se ha consolidado como una de las figuras más destacadas de la champeta en Colombia. Desde sus inicios en el barrio La María de Cartagena, ha logrado reconocimiento nacional con éxitos como Bésame, que superó los 30 millones de reproducciones en YouTube, y otros temas como Por el resto de mi vida, Amarte más no pude, Rayito de Luz, Ella y Me gustas tanto.

Además de su faceta musical, Goyo lidera una iniciativa social destinada a apoyar a los damnificados por un vendaval en Condoto, Chocó, su tierra natal. Este compromiso social se suma a su búsqueda artística, que la ha llevado a explorar diversas influencias y a consolidar su identidad como solista.

Para Goyo, cada desafío representa una oportunidad para crecer y descubrir nuevas posibilidades, manteniendo la convicción de que las oportunidades en la vida son inagotables.