Colombia

El presidente Petro ordenó el retiro del general Garzón Rey por presuntos nexos con el narcotráfico

El caso expuso fracturas internas en la cúpula militar y abrió interrogantes sobre la transparencia de los procesos de investigación en Colombia.

Juan Romero

Por Juan Romero

Garzón Rey explicó que, durante
Garzón Rey explicó que, durante una visita a la finca, acompañado por tropas y un dispositivo de seguridad, un individuo perteneciente a las disidencias de las Farc se presentó en el lugar con la intención de extorsionarlo - crédito @Ejercito_Div3 / X

El retiro del general Hernando Garzón Rey, de las Fuerzas Militares de Colombia, anunciado por el presidente Gustavo Petro bajo la acusación de presuntos vínculos con el narcotráfico, ha generado una fuerte controversia en el país.

Garzón Rey, quien hasta hace poco ocupaba el cargo de inspector de la institución, rechaza de manera categórica las imputaciones y sostiene que la decisión presidencial se basó en información manipulada.

En declaraciones recogidas por Semana, el general denunció que “al presidente lo están malinformando” y defendió su integridad frente a los señalamientos que lo relacionan con grupos criminales.

El anuncio del presidente Petro, realizado a través de un mensaje en redes sociales, sorprendió a la opinión pública y a la cúpula militar.

El mandatario justificó la salida de Garzón Rey por supuestos nexos con organizaciones dedicadas al narcotráfico, una acusación que el general considera infundada y producto de una tergiversación de los hechos ocurridos en abril de 2023.

Según relató a Semana, el episodio que dio origen a la controversia tuvo lugar en una finca familiar ubicada a unos 15 kilómetros de San José del Guaviare, en el departamento del Guaviare.

El presidente Gustavo Petro entregó
El presidente Gustavo Petro entregó a la Fiscalía pruebas y denuncias contra el general Garzón Rey para una investigación judicial - crédito @petrogustavo / X

Garzón Rey explicó que, durante una visita a la finca, acompañado por tropas y un dispositivo de seguridad, un individuo perteneciente a las disidencias de las Farc se presentó en el lugar con la intención de extorsionarlo, exigiendo cincuenta millones de pesos.

El general detalló que este incidente se produjo en el contexto de los ceses al fuego ordenados por el presidente Petro, que impedían a la fuerza pública realizar operaciones ofensivas contra grupos ilegales.

Ante la imposibilidad de actuar militarmente, Garzón Rey afirmó que dialogó directamente con el extorsionador para exigirle que abandonara la zona, argumentando la vigencia del cese al fuego.

Durante ese encuentro, según el general, un militar presente tomó una fotografía en la que se le observa conversando con el miembro de las disidencias de las Farc.

Garzón Rey sostiene que esta imagen ha sido utilizada de manera malintencionada para hacer creer al presidente que mantiene vínculos con organizaciones criminales.

“Es una foto donde yo estoy de espalda. Y en la foto me veo hablando con el bandido porque me estaba extorsionando, yo no lo niego, pero insisto, estábamos en cese al fuego”, declaró a Semana.

El oficial enfatizó que la manipulación de la fotografía y de la información asociada a ella responde a intereses internos que buscan apartarlo de la línea de mando.

El general también aseguró que, tras el incidente, informó de lo sucedido al entonces comisionado de paz Danilo Rueda, y que el caso era conocido por todos los militares presentes en la finca, así como por la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), la inteligencia del Ejército y los generales responsables del departamento del Guaviare.

Entre los testigos mencionó al coronel González, al general Marmolejo Cumbe, al general Nossa, además de los soldados y pelotones que lo acompañaban en ese momento.

En su diálogo con Semana, Garzón Rey criticó el proceso de investigación interna que derivó en su retiro, señalando la falta de ética y profundidad en las indagaciones.

“Estas personas no hicieron el trabajo con ética, no hicieron la investigación a profundidad, es más, ni siquiera me preguntaron”, afirmó, y lamentó que ni el comandante del Ejército ni el ministro de Defensa lo consultaran directamente sobre los hechos.

El general consideró que la cadena de mando transmitió información errónea al presidente Petro, quien, a su juicio, también fue víctima de la desinformación.

El oficial retirado solicitó al presidente reconsiderar la decisión, defendiendo su trayectoria y méritos en el Ejército.

“Soy el primer puesto de mi promoción, soy el primer puesto en los cursos, soy el oficial con ocho medallas de orden público, condecorado por servirle a este país, creo que uno tiene unos buenos pergaminos para seguirle aportando a la institución”, expresó Garzón Rey, reiterando su compromiso y honestidad como soldado.

El general dejó entrever que su salida podría estar vinculada a las próximas evaluaciones de ascensos dentro de la fuerza, sugiriendo que podrían existir motivaciones adicionales detrás de la decisión presidencial.

