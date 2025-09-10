Petro eliminaría varios impuestos de la nueva reforma tributaria para que el Congreso de la República se la apruebe

El Congreso de la República tramitan al mismo tiempo el monto del PGN de 2026 y la nueva reforma tributaria - crédito Carlos Ruiz/Pixabay

La discusión sobre el monto del Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2026 en Colombia aún se encuentra en fases iniciales. El Ministerio de Hacienda presentó el anteproyecto al Congreso de la República, como es habitual cada año. La propuesta, por $556,9 billones, generó polémica en varios sectores debido a que $26 billones dependen de la nueva reforma tributaria del Gobierno Petro, en la que se proponen cambios en impuestos como el IVA, patrimonio, renta y carbono.

Asimismo, en el Congreso, el debate gira en torno al monto total aprobado, el destino de los recursos y la sostenibilidad fiscal, teniendo en cuenta el contexto de crecimiento económico moderado y la presión por mantener el déficit fiscal bajo control. Por eso, sectores de la oposición cuestionaron los incrementos en ciertas partidas y la reducción en otras, particularmente en rubros de inversión regional.

No obstante, parece que el Gobierno empezó a ceder en sus pretensiones. Por lo menos, así lo dejó entrever el representante a la Cámara Wilmer Castellanos, del Partido Alianza Verde, que afirmó que el presidente Gustavo Petro habría aceptado una disminución de $10 billones en el monto del Presupuesto General de la Nación, por lo que quedaría en $546,9 billones.

Wilmer Castellanos es representante a la Cámara por el Partido Alianza Verde - crédito @ingwilmerc/X

Explicó que, en concertación, el Gobierno nacional ha estado abierto al diálogo.

“Debo decir que el presidente de la República y el ministro de Hacienda (Germán Ávila) han estado muy dispuestos a dialogar. De por sí, el Gobierno nacional inició con una propuesta de reducir $5 billones. Luego, pasó a una de $7 billones y ya nos han dado el vía libre para poder hacer una reducción de la ley de financiamiento por $10 billones”, precisó ante varios medios.

El objetivo del a decisión

Según él, la decisión se daría con el ánimo de llegar a un acuerdo con el Congreso y que la corporación, tal como lo dice la ley, sea quien apruebe vía legislativa el Presupuesto General de la Nación y no haya un decretazo.

Por último, dijo que “hemos venido concertando algunos artículos de la ley de financiamiento que no serían aprobados, como, por ejemplo, el incremento del IVA a los combustibles, a la gasolina y a la ACPM. Esto no va”.

La reforma tributaria incluye cambios tributarios clave para fortalecer las finanzas públicas y ampliar ingresos, aseguró el ministro de Hacienda, Germán Ávila - crédito @MinHacienda/X

Fuentes de financiación inciertas

Las nuevas afirmaciones de Castellanos se dieron luego de que, el 8 de septiembre, confirmó que muchos congresistas sugirieron la disminución de $10 billones, por lo que se esperaba una propuesta del Gobierno que sea tangible y en la que las fuentes de financiación no fueran tan inciertas.

Puntualizó que en la ley de financiamiento ya muchos congresistas dijeron que no están de acuerdo, por ejemplo, con incrementar el IVA para los combustibles, ya que eso va directamente relacionado con el incremento a los precios de muchos bienes y servicios que componen la canasta familiar.

“Ya eso hace parte de un instrumento que es incierto, que disminuiría los ingresos que espera el Gobierno de ser discutida y aprobada la ley de financiamiento. Lo que le hemos dicho al Gobierno es aprobemos un monto que sea sensato y acorde a la realidad fiscal y financiera que puede tener el país para el año 2026”, dijo el representante Castellanos hace dos días.

En el Congreso de la República hay varias proposiciones para reducir el monto del PGN - crédito @kikecabralesCD/X

No a la “dictadura fiscal”

Por su parte, el senador Enrique Cabrales, presidente de la Comisión IV del Senado, insistió en que no se puede permitir una “dictadura fiscal” en este país. Criticó que el presidente Gustavo Petro quiere decretar el Presupuesto General de la Nación y eso no se puede permitir, porque hay unos artículos que son muy peligrosos para el país.

“Después le diremos cuáles son esos artículos, porque estamos en el estudio minucioso del presupuesto, pero ya hemos encontrado unos artículos muy peligrosos y no vamos a permitir que el presidente Petro vaya a la dictadura fiscal y haga lo que quiera con el presupuesto de Colombia”, puntualizó el congresista del Centro Democrático.

Según él, la idea es que se pueda dar el debate del monto y el presupuesto en las Comisiones Conjuntas Económicas, pero un debate que sea transparente y sano para todo el país. “Y les digo de una vez: nosotros como partido y, personalmente, no estamos de acuerdo con una reforma tributaria. Por eso, le pedimos al Gobierno del presidente Gustavo Petro que analice muy bien el monto y, por favor, lo reduzca en $26,3 billones”, indicó.