Oportunidades laborales en Bogotá, Cali y Medellín: más de 1.000 vacantes para trabajo remoto

Bogotá, Cali y Medellín concentran nuevas oportunidades laborales en áreas como recursos humanos, administración y call center, y los interesados pueden postularse a través de Magneto Empleos para aplicar en línea -crédito Catherine Waibel/dpa

El trabajo remoto se afianza como una de las opciones laborales de mayor demanda en Colombia, especialmente en ciudades como Bogotá, Cali y Medellín, donde actualmente existen más de 1.100 vacantes disponibles para quienes buscan equilibrar su vida profesional y personal.

Recursos Humanos, administración, call center y servicio al cliente son los sectores que concentran el mayor número de ofertas de empleo remoto, de acuerdo con los datos recopilados por Magneto Empleos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Vacante en Cali

Entre las vacantes destacadas figura el cargo de Analista senior de procesos en Cali, con funciones orientadas a transformar, mejorar y automatizar procesos internos para optimizar la eficiencia y productividad.

Para este puesto se requiere experiencia en diseño de procesos, manejo de herramientas como Bizagi, Power BI, y conocimientos en Lean Manufacturing, Lean Six Sigma, Agile, Design Thinking y análisis de datos.

Vacante en Medellín

En Medellín, la opción de Líder de mejoramiento continuo se centra en la estandarización y adopción de modelos de procesos regionales, la actualización constante de información y la formación continua de usuarios.

Recursos Humanos, administración y call center concentran la mayor oferta de teletrabajo en el país - crédito Foto: Zacharie Scheurer/dpa

Esta vacante exige experiencia en liderazgo, aplicación de metodologías como Kaizen, Kanban, Scrum y Design Thinking, además de dominio avanzado de Excel e inglés C1.

Vacante en Bogotá

Para quienes residen en Bogotá, se encuentra disponible la posición de Analista Sarlaft con un salario de $3.180.000. Entre las tareas asignadas están el análisis de riesgos, elaboración de conceptos Sarlaft, elaboración de informes de gestión y respuesta a entidades judiciales.

El perfil deseado es tecnólogo o profesional en administración, finanzas, economía, ingeniería industrial o áreas similares, con formación en riesgos y control interno. También se ofrece la vacante de asesora comercial en modalidad virtual para Medellín, con salario de $1.000.000.

Está dirigida a estudiantes de últimos semestres de psicología o personas con experiencia en ventas del sector salud, orientada a asesorar y brindar soporte a profesionales interesados en software del área de la salud.

Más de 1.100 vacantes de trabajo remoto están disponibles en Bogotá, Cali y Medellín según Magneto Empleos - crédito REUTERS/Luisa González

El proceso de aplicación se realiza a través de la plataforma Magneto Empleos. Los interesados deben crear un perfil con su información actualizada, buscar las ofertas con el término “remoto” o filtrar por modalidad de teletrabajo, revisar los requisitos de cada convocatoria y postularse en línea. La plataforma permite además hacer seguimiento al proceso y acceder a nuevas oportunidades laborales en función del perfil del usuario.

Bogotá publica más de 1.300 vacantes laborales para septiembre con opción para jóvenes sin experiencia

La Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá anunció la disponibilidad de más de 1.300 vacantes laborales para septiembre, orientadas tanto a jóvenes como a personas sin experiencia previa que deseen acceder a nuevas oportunidades en el mercado formal.

El 66% de las vacantes no exige trayectoria laboral previa, lo que facilita el ingreso de recién egresados y quienes buscan su primer empleo.

Esta semana, la entidad abrió 458 vacantes entre el 8 y el 13 de septiembre, con prioridad en sectores como servicios, logística, comercio y producción. Los salarios ofrecidos alcanzan hasta nueve salarios mínimos legales vigentes, y las opciones están dirigidas a candidatos con distintos niveles educativos, desde primaria hasta profesional universitario.

Quienes deseen postularse pueden registrarse y enviar su hoja de vida a través del portal www.serviciodeempleo.gov.co, seleccionando las ofertas de interés. Entre los cargos ofertados se encuentran auxiliar de producción, auxiliar de almacén, agente de rampa, operario de empaque, asesor comercial, publicista junior, técnico electrónico, auxiliar de servicios generales, vigilante, auxiliar contable, terapeuta ocupacional y docente, entre muchos otros.

La Secretaría de Desarrollo Económico ofrece 458 vacantes laborales para la semana del 8 al 13 de septiembre, con énfasis en oportunidades para quienes buscan su primer empleo - crédito Alcaldía de Bogotá

Además, el distrito realizará eventos de empleabilidad en puntos estratégicos de la capital, ofertando 910 nuevos empleos y brindando atención presencial con acompañamiento en procesos de formación. Por ejemplo, el 9 de septiembre están programadas ferias laborales presenciales y virtuales con 70 plazas abiertas a asesores comerciales, auxiliares de producción y personal para escuelas comerciales. También se desarrollará una convocatoria para asesor call center B2 con salarios básicos de $2.850.000 más comisiones.

El sector de la construcción suma ofertas ligadas al proyecto Metro Línea 1, que busca reclutar 200 personas para labores operativas y especializadas en la infraestructura de la ciudad. Los postulantes pueden acercarse presencialmente a la Casa de Participación de Bosa u optar por los canales digitales y WhatsApp para información actualizada sobre futuros procesos.