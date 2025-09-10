Ministerio de Trabajo investiga 26 denuncias contra Andrés Carne de Res: viceministra lideró una inspección

Andrés Carne de Res ha recibido 26 denuncias en sus restaurantes tras inspección por el incidente de los quemados: esto encontró el Ministerio del Trabajo - crédito @MintrabajoCol/X

La inspección oficial en el restaurante Andrés Carne de Res DC, ubicado en la calle 82 al norte de Bogotá, se produjo tras el incidente ocurrido la noche del viernes 5 de septiembre de 2025, cuando una máquina de humo habría comenzado a emitir chispas y fragmentos incandescentes que alcanzaron a varios asistentes.

De acuerdo con la información difundida por el Ministerio a través de su cuenta de X, la viceministra (e) de Relaciones Laborales e Inspección, Sandra Muñoz, y el director territorial de Bogotá, Amaury Gómez, lideraron las acciones de inspección en el establecimiento.

La cartera del Trabajo, encabezada por Antonio Sanguino, confirmó que ha recibido hasta 26 denuncias relacionadas principalmente con presuntas violaciones al sistema de seguridad y salud en el trabajo.

“Estas inspecciones que hace el Ministerio de Trabajo las hace en el marco, no solamente del accidente que pasó hace dos días, que fue lamentable, sino que adicional a eso, en nuestro sistema Sisinfo del Ministerio de Trabajo, tenemos alrededor de 26 denuncias en contra de distintos restaurantes Andrés Carne de Res a nivel nacional. Por lo que hoy hemos, desde el Ministerio de Trabajo, dado la instrucción a nuestras treinta y tres oficinas de las direcciones territoriales y las tres oficinas especiales, poder para inspeccionar los distintos restaurantes de Andrés Carne de Res que tenemos a nivel nacional.”, detalló la viceministra (e) Muñoz en un video publicado en la cuenta oficial de X del Ministerio.

El accidente, según el testimonio de uno de los denunciantes, provocó al menos lesiones leves en la piel a nueve personas, además de daños materiales en prendas de vestir y caída de cabello por la exposición directa al humo expulsado por el aparato. Un asistente al evento relató que, en el momento en que se activó la máquina, las partículas incandescentes se adhirieron a la ropa y la quemaron en cuestión de segundos.

Lo que dejó el accidente de una máquina de humo en un restaurante de Andrés DC

Un incidente ocurrido en el quinto piso del restaurante Andrés DC de la calle 82 en Bogotá alteró de forma abrupta la velada de decenas de comensales el viernes 5 de septiembre de 2025, cuando un dispositivo de ambientación falló y provocó quemaduras leves en al menos nueve personas.

La noche, que transcurría entre música y risas en el local, se vio interrumpida por la repentina expulsión de chispas y fragmentos incandescentes desde un aparato diseñado para generar humo, instalado con el objetivo de animar las fiestas. El desperfecto técnico transformó el ambiente festivo en una escena de confusión y alarma.

Según relataron testigos, las chispas proyectadas por el dispositivo se asemejaban a “ácido”, ya que se adherían a la ropa y la consumían de inmediato. Una de las afectadas sufrió quemaduras en la espalda, mientras que otra mujer vio cómo su cabello se incendiaba al entrar en contacto con las brasas. Una tercera víctima resultó lesionada en el rostro y los dedos tras recibir directamente los residuos incandescentes.

Entre los presentes se encontraba un médico que también fue alcanzado por las chispas, lo que le provocó lesiones en el cuero cabelludo. Otros asistentes describieron que “él mismo mostró cómo el pelo se le desprendía a manotadas después de que las chispas le cayeron en la cabeza”, ilustrando el nivel de riesgo al que estuvieron expuestos.

Las consecuencias materiales del incidente fueron igualmente evidentes. Prendas como suéteres, camisas y pantalones quedaron destruidas en cuestión de segundos, dejando a los clientes entre la sorpresa y la indignación.

El balance de la emergencia incluyó quemaduras leves, molestias en rostro, brazos y manos, así como enrojecimiento de la piel en la mayoría de los afectados. El personal médico del restaurante intervino para asistir a los lesionados, aunque varios de los asistentes consideraron que la atención brindada resultó insuficiente frente a la magnitud del suceso.