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Padre de Yuliana Samboní aseguró que tiene “dudas” sobre el asesinato de su hija: cree que Rafael Uribe Noguera no actuó solo

La menor fue agredida sexualmente y asesinada en diciembre de 2016. El asesino fue condenado a más de 50 años de cárcel

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Juvencio Samboní reveló que su hija estaría próxima a graduarse del colegio - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE
Juvencio Samboní reveló que su hija estaría próxima a graduarse del colegio - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

El 4 de diciembre de 2016, en Bogotá, Yuliana Samboní, una niña de siete años, fue agredida sexualmente y asesinada por Rafael Uribe Noguera. El sujeto fue condenado a 58 años de cárcel por los delitos de feminicidio agravado, acceso carnal violento agravado y secuestro simple agravado.

Juvencio Samboní, padre de la menor, se pronunció luego de casi 10 años del crimen en el pódcast Más allá del silencio, dirigido por Rafael Poveda. En la entrevista, expresó su dolor por los hechos de violencia que sufrió la niña, recordando que, de estar con vida, estaría próxima a culminar sus estudios de bachillerato, como lo están haciendo sus compañeras de colegio.

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Este año ya se graduaría del colegio, porque sobrina, la compañera de ella y las amigas de ella que comenzaron el estudio junto, ya este año se gradúan de 11 en este diciembre, si Dios quiere. Ella ya habrá cumplido los 15 años (...), pero lastimosamente no la podemos tener presente”, explicó.

Yuliana Samboní quería ser modelo - crédito Redes sociales/X
Yuliana Samboní quería ser modelo - crédito Redes sociales/X

Según detalló, Yuliana tenía pensado un futuro próspero, en el que se formaría como enfermera, aunque también pensaba en estar en el mundo del modelaje, algo que ensayó la noche antes de ser agredida sexualmente y asesinada por Noguera.

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“En la foto que quedó en todos los medios, que ella está con una corona (...), ella ensayó eso. En la foto que quedó con la corona, estaba ahí en la cama ensayando eso”, detalló.

Desde entonces, la familia vive con el dolor de su pérdida, pero también con el miedo de que alguno de sus otros hijos pase por una situación similar.

El papá de la víctima recuerda con detalle lo que pasó ese 4 de diciembre de 2016 en el que su hija fue asesinada. Según contó, Yuliana estaba jugando en el segundo piso de una vivienda, cuando Rafael Uribe Noguera llegó al sitio en una camioneta, preguntó por una dirección y llamó a la menor: “Dijo: ‘Venga, niña’”; ella bajó y el agresor se la llevó a la fuerza.

crédito Colprensa
Rafael Uribe Noguera fue condenado a 58 años de cárcel - crédito Colprensa

Según explicó el padre de la niña, tiene dudas sobre si en el crimen participó otra persona, porque el sobrino de Yuliana se encontraba con ella y, al parecer, fue empujado por alguien. Además, cree que a la menor le taparon la boca para evitar que sus gritos se escucharan y los familiares se alertaran.

Seguro, ahí la entra para el carro, la jala y la entra seguro a la fuerza. Por eso, ahí también me he quedado como con una de si él fue solo o fue alguien, algún otro que le ayudó, no sé, porque el niño dizque a él lo alcanzó a empujar con la mano para un lado y él cayó así a sus pies. Y a Yuliana la oyó gritar y seguro, no sé, se le tapó la boca, porque ella gritaba duro”, contó.

El sobrino, que también tenía siete años, entró a la vivienda para advertir a todos lo que había pasado. Dijo que se habían llevado a Yulinana, pero, debido al nivel de conmoción en el que estaba, no pudo decir con claridad las características de la camioneta en la que habían subido a la víctima.

Yuliana Samoní fue asesinada por Rafael Uribe Noguera, que también la agredió sexualmente - crédito Colprensa
Yuliana Samoní fue asesinada por Rafael Uribe Noguera, que también la agredió sexualmente - crédito Colprensa

De pronto la hubiéramos alcanzado a recuperar así con vida, porque él decía que era una camioneta blanca, otra vez que era una camioneta gris y que era así de las cuatro ruedas que tienen como platón atrás. Y entonces no hallábamos qué carro parar”, explicó Juvencio Samboní en el pódcast.

Ante lo sucedido, se comunicaron con las autoridades e iniciaron las labores de búsqueda, mientras la familia también hacía lo propio, recorriendo el lugar. Posteriormente, las autoridades confirmaron que habían encontrado muerta a la menor. “Tocó andar así en las vueltas para ir a hacer el reconocimiento y esperar, pues así que hicieran la autopsia y todo eso”, dijo.

En su momento, la Fiscalía investigó por complicidad a Francisco y Catalina Uribe Noguera, hermanos del asesino de la menor, pero fueron absueltos.

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