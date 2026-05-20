Alexander López se pronunció tras el retén ilegal en la vía Panamericana: “Las disidencias no pueden seguir intimidando al país”

Alexander López Maya estuvo envuelto en un retén ilegal en la Vía Panamericana, orquestado por las disidencias de las Farc - crédito cortesía

En la tarde del martes 19 de mayo de 2026, hombres armados presuntamente pertenecientes a las disidencias de las Farc montaron un retén ilegal en la vía Panamericana, en el sector de El Cofre, municipio de Cajibío, departamento del Cauca, y atacaron a tiros una camioneta blindada del esquema de seguridad del senador Alexander López Maya, del Pacto Histórico.

El congresista salió ileso debido a que, por precaución, había tomado un vehículo diferente al inicio del trayecto, según se conoció en los informes preliminares y luego ratificó el mismo congresista en declaraciones para Noticias Caracol.

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“En un paraje salieron más de diez hombres en prendas de uso de las Fuerzas Militares y con fusiles, y ahí en la vía Panamericana detuvieron los vehículos”, confirmó López. El senador explicó que, por razones de seguridad, había decidido desplazarse en una camioneta del esquema del senador electo Kevin Gómez, quien lo acompañaba en un acto de campaña presidencial del candidato Iván Cepeda y su fórmula vicepresidencial, Aida Quilcue.

Sin saber lo anterior, los atacantes dirigieron el fuego contra la camioneta que López usa habitualmente. “El vehículo mío fue atacado a disparos. Lo detuvieron, ingresaron al vehículo, le preguntaron al conductor de la Unidad Nacional de Protección (UNP) que dónde estaba el jefe. Le dijo: ‘Estoy solo’. Y se llevaron el vehículo con mi escolta“, relató el congresista.

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El escolta logró escapar durante la huida de los hombres armados, aunque fue atacado nuevamente con fusil. “Gracias a Dios, mi escolta está hoy sano y salvo en la ciudad de Popayán. El Ejército lo rescató“, afirmó López.

En el mismo punto, los hombres armados también hurtaron el vehículo del alcalde de Santander de Quilichao, Luis Eduardo Grijalba Muñoz, quien se desplazaba por el mismo corredor vial. La alcaldía informó que el mandatario local quedó abandonado en la carretera y fue auxiliado por autoridades locales y civiles. En el mismo sector se registró un cruce de disparos entre los delincuentes y la fuerza pública, con un herido como resultado.

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El hecho se registró en la tarde del 19 de mayo - crédito Red Social X

Tras el ataque, López continuó su desplazamiento hacia Cali y desde allí exigió al ministro de Defensa garantías para la población del Cauca. “La vía Panamericana debe ser asegurada y custodiada por la fuerza pública. Este tipo de hechos no pueden volver a ocurrir. Las disidencias de las Farc no pueden seguir intimidando al país”, reclamó el senador.

López afirmó que le había comunicado al ministro, Pedro Arnulfo Sánchez, su preocupación por lo que esta clase de situaciones representaban para las comunidades civiles de la región: “Si esto nos pasaba a nosotros, que éramos senadores de la República y que andábamos en unos carros blindados, ¿qué garantías iban a tener las comunidades y la población del departamento del Cauca?”, apuntó.

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El Ministerio de Defensa anunció medidas inmediatas en el Cauca tras el retén ilegal

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, anunció medidas adicionales en el Cauca luego del retén ilegal contra el congresista, y una reunión con las cúpulas militares y policiales en la región para abordar la situación de órden público - crédito @MinDefensa/X y Luisa González/REUTERS

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, se refirió a lo sucedido en la vía Panamericana describiendo el hecho como un acto terrorista y como “una muestra de cobardía y debilidad”. Además, siguiendo la solicitud del presidente Gustavo Petro de hacer monitoreo constante sobre la zona, anunció medidas inmediatas.

“Hemos desplegado la mayor cantidad de fuerza pública, tres fuerzas de despliegue rápido, vehículos blindados, aeronaves, drones, antidrones”, advirtió, remarcando que ya se venía haciendo seguimiento en la zona.

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El mandatario denunció falta de vigilancia en el lugar donde se produjo el retén ilegal donde fue atacado el congresista - crédito @petrogustavo/X

“A pesar de las acciones que hemos hecho, que se han neutralizado, por ejemplo, siete u ocho objetivos que nos trazamos de alto valor allá, falta obviamente alguien más”, comentó, advirtiendo que habrá una reunión entre la cúpula militar y policial el próximo miércoles 20 de mayo para evaluar las acciones a tomar a continuación.