Colombia

Majo Vargas y Juan Manuel Restrepo sorprendieron con apasionado beso durante concierto de ‘La reina del Flow’ en España

La gira musical de la serie de Caracol Televisión, que arrancó en La Coruña y continúa en Madrid, sirvió para confirmar que la pasión entre dos de los actores continúa viva

Danny Barros

Por Danny Barros

Majo Vargas y Juan Manuel
Majo Vargas y Juan Manuel Restrepo confirmaron que su amor continúa entre la ficción y la realidad durante gira de 'La reina del Flow' por España - crédito @caracoltvintl/Instagram

El público de La Coruña, España, presenció un momento inesperado durante el concierto de La reina del flow: Majo Vargas y Juan Manuel Restrepo, conocidos por interpretar a Yeimy y Charly Flow en la exitosa serie, sellaron su relación sentimental con un beso en el escenario para complacer los gritos del público.

Este gesto, que desató la euforia entre los asistentes, confirmó que el vínculo entre ambos actores trasciende la ficción y se vive también fuera de cámaras, generando un revuelo inmediato entre los seguidores de la producción.

Así fue el apasionado beso entre Majo Vargas y Juan Manuel Restrepo durante el arranque de la gira de 'La reina del Flow' pro España - crédito @larevistavea/Instagram

El evento en el Recorda Fest reunió a más de once mil personas, quienes corearon los temas más emblemáticos de la serie, convertidos en himnos del reguetón internacional.

El ambiente vibró con la energía de los protagonistas: Juan Manuel Restrepo, María José Vargas, Kevin Bury y Juan Palau, quienes interpretaron canciones como Reflejo, Perdóname y Depredador.

La puesta en escena evocó los momentos más intensos de la trama, desde la traición de Charly a Yeimy hasta la compleja historia de amor y venganza que ha cautivado a millones de espectadores en todo el mundo.

La fiesta, impulsada por Caracol Televisión, reafirmó el estatus de La Reina del Flow como un fenómeno cultural nacido en Medellín y adoptado globalmente gracias a su difusión en Netflix.

Majo Vargas y Juan Manuel
Majo Vargas y Juan Manuel Restrepo reafirmaron su amor frente al público español durante concierto de 'La reina del Flow' - crédito @caracoltvintl/Instagram

Tras el éxito en Galicia, la gira continúa en Madrid, donde el Movistar Arena acogerá este miércoles 10 de septiembre el esperado concierto. Las puertas del recinto abrirán a las 19:30 y la noche comenzará a las ocho de la noche con la actuación de Omar Montes, encargado de preparar el ambiente para el plato fuerte: el show principal de La Reina del Flow a las nueve de la noche.

El espectáculo, organizado por Quireza Events, promete transportar a los asistentes al corazón de Medellín mediante una experiencia inmersiva, con visuales impactantes y una narrativa que conecta con los momentos más emotivos de la serie.

El evento, que culminará ante de la media noche, marca el debut en directo de los protagonistas en la capital española y el regreso de María José Vargas a su papel después de ocho años. “Volver a ser Yeimy después de ocho años es un regalo”, ha expresado la actriz en recientes entrevistas. La expectación es máxima: las entradas para el concierto están agotadas, reflejo del fervor que despierta la serie entre el público español.

Majo Vargas y Juan Manuel
Majo Vargas y Juan Manuel Restrepo hacen parte de la gira de 'La Reina del Flow' por España, país en el que confirmaron que su relación continúa firme - crédito @caracoltvintl/Instagram

Majo Vargas y Juan Manuel Restrepo: un amor que trascendió las pantallas

La relación entre Majo Vargas y Juan Manuel Restrepo ha sido objeto de especulación desde hace meses. Los rumores se intensificaron tras la ruptura de Vargas con el actor argentino Julián Cerati, cuando comenzaron a circular imágenes de la pareja tomada de la mano en un hotel.

Este video confirmó el noviazgo de los actores colombianos

La confirmación llegó el 25 de enero, cuando Restrepo publicó en su canal de YouTube un video —eliminado poco después— en el que ambos aparecían abrazados y compartiendo un beso. Aunque el clip original desapareció, cuentas de entretenimiento replicaron el momento, y los seguidores no tardaron en felicitar a la pareja y en hacer referencias a sus personajes en la serie.

Comentarios como “Que pareja hermosa”, “los dos son divinos” y “O sea que Yeimy y Charly sí terminaron juntos” inundaron las redes sociales, celebrando la unión de los actores tanto en la ficción como en la vida real. Además, el programa La red difundió imágenes de ambos en un centro comercial, tomados de la mano y besándose, lo que reforzó la percepción de que su relación es una realidad consolidada.

La reacción de los fans no se hizo esperar. En las publicaciones que replicaron el video y las fotos de la pareja, abundaron los mensajes de apoyo y entusiasmo. Muchos seguidores destacaron la química entre Vargas y Restrepo, mientras otros celebraron que la historia de amor de sus personajes haya encontrado eco fuera de la pantalla. La mezcla de ficción y realidad ha potenciado el fenómeno fan, convirtiendo cada aparición pública de los actores en un acontecimiento viral.

Majo Vargas fue capturada dándole un beso a Juan Manuel Restrepo. Video: @LaRedCaracol

La Reina del Flow se ha consolidado como una de las series colombianas de mayor proyección internacional. Su historia, ambientada en el mundo del reguetón y marcada por la superación, la venganza y el amor, ha trascendido fronteras gracias a su distribución en plataformas digitales. El éxito de los conciertos en España, con entradas agotadas y miles de asistentes, confirma el impacto global de la producción y el arraigo de sus protagonistas en el imaginario colectivo.

Con la promesa de una noche inolvidable en Madrid, el elenco de La Reina del Flow se prepara para ofrecer un espectáculo que celebrará la pasión y la energía que la serie ha despertado a ambos lados del Atlántico.

