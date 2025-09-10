Colombia

Luisa Fernanda W hizo advertencia tras la polémica por video filtrado de Isabella Ladera y Beéle: “No seamos ignorantes”

La creadora de contenido recomendó a sus seguidoras evitar este tipo de grabaciones, enfatizó el impacto negativo para las mujeres y rechazó la idea de buscar viralidad a partir de videos filtrados

La influenciadora antioqueña instó a una reflexión sobre autocuidado digital y advirtió que la sociedad juzga con más dureza a las mujeres en situaciones de filtraciones privadas - crédito @luisafernandaw @isabella.ladera/Instagram

La creadora de contenido, Luisa Fernanda W se pronunció públicamente sobre la polémica que rodea a Isabella Ladera y Beéle tras la filtración de un video íntimo que ha generado debate en redes sociales.

A través de sus plataformas, la influencer antioqueña reflexionó sobre los riesgos de grabar momentos privados en pareja.

Luisa Fernanda W manifestó sin rodeos su postura y advirtió a sus seguidoras: “Mujeres, nunca se graben teniendo relaciones sexuales, por mucha confianza que le tengan a su pareja, no lo hagan”.

Según dijo, en su experiencia nunca ha permitido grabaciones de este tipo en sus relaciones porque existe el riesgo de que el material pueda ser difundido sin consentimiento.

“La confianza se acaba, las relaciones terminan y así la relación no acabe, los videos quedan y a veces esos videos los filtran personas indebidas, eso queda por ahí en la nube”, subrayó.

La influencer también se refirió a quienes consideran que viralizar un video privado podría suponer ventajas en términos de exposición mediática y recordó el famoso video de la empresaria Kim Kardashian.

“Incluso, como le pasó a Kim Kardashian, eso podría ayudarles, no seamos ignorantes, la realidad es completamente distinta. Basta con verla a ella en un capítulo (del show de Kim) cuando su hija vio un video de esos y mostró lo mucho que aún sufre con eso”, enfatizó, asegurando que pensar de esa forma es un error.

Para Luisa Fernanda W, la publicación de este tipo de contenidos afecta desproporcionadamente a las mujeres.

“Cuando esos videos se filtran, la sociedad juzga más duro a nosotras las mujeres y nos etiquetan practicante de por vida”. Frente a la controversia de Isabella Ladera y Beéle, que ha originado todo tipo de reacciones y declaraciones formales, la influenciadora pidió una reflexión sobre la protección digital y el autocuidado en las relaciones de pareja.

“Cuida tu intimidad, cuida lo más sagrado, no le regales a nadie el poder de exponer tu vida privada, valorémonos lo suficiente para respetar nuestra intimidad… Un instante de confianza no vale una vida entera de consecuencias”, añadió Luisa.

Según autoridades legales y equipos jurídicos de los involucrados, ya se iniciaron los procesos correspondientes para dar con el responsable de la filtración, ya que tanto Ladera como Beéle se habrían visto afectados por la divulgación del material.

Aunque el video de Luisa ya acumula más de 100 mil me gusta y más de 2 millones de vistas, algunos internautas encontraron las palabras de Luisa “equivocadas”, pues aseguran que culpar esta “revictimizando” a las mujeres por disfrutar de un momento íntimo que decidieron grabar en lugar de culpar a la persona que lo publicó.

“Lu hermosa, tu intención puede ser buena, al “aconsejar a las mujeres” Pero al hacerlo recae todo el peso en las mujeres. Eso es REVICTIMIZACION y perpetua la violencia hacia nosotras”, escribió una usuaria como respuesta a las palabras de la influencer.

“Las mujeres tenemos derecho a decidir cómo vivir nuestra intimidad, incluso grabarnos si lo deseamos. El verdadero problema es que existan hombres que filtren esos videos”, añadió la internauta, asegurando que la publicación de estos videos responde a un delito.

