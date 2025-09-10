Colombia

La SIC investiga a Caracol Radio y Canal 1 por integración no autorizada

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) inició una investigación formal y formuló pliego de cargos contra Caracol Radio y Canal 1 por una presunta integración empresarial no informada

Daniel Esteban Reyes Espinosa

Por Daniel Esteban Reyes Espinosa

Guardar
La Superintendencia de Industria y
La Superintendencia de Industria y Comercio abrió un proceso formal contra ambas compañías y sus directivos por posibles prácticas restrictivas en el sector mediático colombiano, tras detectar acuerdos que habrían consolidado control sobre programación y publicidad- crédito @sicsuper/X

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) inició una investigación formal y formuló pliego de cargos contra Caracol Radio y Canal 1 por una presunta integración empresarial no informada, lo que podría constituir una práctica restrictiva de la competencia económica en el sector de medios de comunicación en Colombia.

El organismo busca establecer si ambas compañías materializaron una operación de integración sin la autorización previa exigida por la ley.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La Delegatura para la Protección de la Competencia de la SIC notificó el 10 de septiembre de 2025 que la investigación se dirige a Caracol Primera Cadena Radial Colombiana S.A. (Caracol Radio) y Plural Comunicaciones S.A.S. (Canal 1), así como a algunos de sus directivos.

Según la entidad, existen indicios de que las empresas celebraron y ejecutaron una serie de contratos que habrían otorgado a Caracol Radio una influencia material sobre dos aspectos fundamentales de la operación de Canal 1: la programación y la gestión de los espacios publicitarios.

El proceso bajo análisis se remonta al 9 de agosto de 2024, cuando ambas compañías suscribieron una “Carta de Intenciónque delineaba una estrategia a largo plazo. Este acuerdo habría establecido que Caracol Radio asumiría la gestión exclusiva de la parrilla de programación y la venta de publicidad de Canal 1, lo que configuraría una integración entre las dos empresas.

Las comunicaciones internas entre los directivos, recopiladas por la SIC, evidenciarían que el objetivo era que Caracol Radio tuviera exclusividad en la determinación de la programación y la pauta publicitaria del canal.

Posteriormente, el 26 de septiembre de 2024, las empresas habrían celebrado un contrato que atribuyó a Caracol Radio la potestad de definir los contenidos transmitidos en los horarios de mayor audiencia de Canal 1.

A partir del 1 de octubre de ese año, la ejecución efectiva de estos acuerdos se hizo evidente: entre el 70% y el 90% de la programación diaria del canal, que abarca al menos 16 horas, consistió en contenidos de Caracol Radio. Incluso, en los programas radiales de la compañía se llegó a afirmar que “vamos a ser uno solo”, en referencia a la relación entre ambas empresas.

Durante febrero de 2025, Caracol Radio y Canal 1 habrían celebrado tres contratos adicionales, profundizando su relación comercial. Estos documentos incluyeron estipulaciones que encargaron expresamente a Caracol Radio la gestión y venta de la publicidad disponible en Canal 1, consolidando así su influencia sobre los principales ejes económicos del canal.

En cuanto al cumplimiento de las obligaciones legales, la SIC señala que, aunque las empresas informaron sobre proyectos de integración en septiembre de 2024 y luego en febrero de 2025, la operación reportada inicialmente no correspondía a la integración que realmente se habría materializado. Además, el trámite presentado en febrero resultó extemporáneo, ya que la operación investigada ya se había ejecutado. Por tanto, la SIC sostiene que Caracol Radio y Canal 1 no habrían cumplido con el deber legal de informar y obtener autorización previa para la integración empresarial.

La investigación no solo involucra a las personas jurídicas, sino también a directivos de ambas compañías que participaron en la celebración y ejecución de los contratos. De comprobarse la infracción, las empresas podrían enfrentar sanciones de hasta 100.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, equivalentes a COP 142.350 millones. En el caso de las personas naturales, las multas podrían alcanzar los 2.000 salarios mínimos, es decir, COP 2.847 millones.

La actuación de la SIC en este caso refuerza su papel como autoridad nacional encargada de proteger la libre competencia en Colombia y de asegurar que las operaciones empresariales se ajusten a la normativa vigente, con el objetivo de preservar condiciones equitativas en el acceso a bienes y servicios para los consumidores.

Temas Relacionados

Superintendencia de Industria y ComercioCaracol RadioCanal 1Integración empresarialCompetencia económicaMedios de comunicación en ColombiaColombia-Noticias

Más Noticias

Ministro de Justicia dejó solo a Gustavo Petro en petición habilitar glifosato para erradicar cultivos ilícitos: “Tendrá que mantener su prohibición”

Eduardo Montealegre aseguró que el país no cuenta con un plan que logre reducir los daños a la salud atribuidos al químico, por lo que no podrá usarse para fumigar de forma aérea los cultivos de coca

Ministro de Justicia dejó solo

Vicky Dávila arremetió contra Gustavo Petro afirmando que tiene muchos funcionarios salpicados de corrupción: “Su gobierno es corrupto, los colombianos se cansaron de que los roben”

El pronunciamiento de la candidata presidencial y periodista se dio tras conocerse las recientes declaraciones de Olmedo López en contra del jefe de Estado

Vicky Dávila arremetió contra Gustavo

Variante vía Bogotá-Villavicencio: se impidió el acceso de maquinaria y personal por parte de los transportadores

Coviandina señaló que el incidente se dio durante los trabajos de remoción de tierra tras un deslizamiento en la vía al Llano, que mantiene la carretera cerrada

Variante vía Bogotá-Villavicencio: se impidió

Cara Rodríguez y Valentino Lázaro le habrían lanzado fuerte indirecta a Isabella Ladera tras filtración de video íntimo: “No saben singar”

Los creadores de contenido compartieron un ‘trend’ musical lleno de frases sugestivas, lo que desató comentarios sobre el posible destinatario en plena discusión por el video filtrado

Cara Rodríguez y Valentino Lázaro

Primera ministra de Trinidad y Tobago rechazó declaraciones de Gustavo Petro sobre buscar cuerpos: “Recuperaremos cualquier cadáver que llegue a nuestras costas”

En una publicación del mandatario colombiano, el 9 de septiembre de 2025, afirmó que “La república caribeña de Trinidad y Tobago busque restos de los muertos civiles por el bombardeo estadounidense”. Kamla Persad-Bissessar apoyó en su momento al presidente Trump luego de que reveló el video

Primera ministra de Trinidad y
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El ELN asesinó a tres

El ELN asesinó a tres soldados con drones en el sur de Bolívar y en Tibú, Norte de Santander: “Su sacrificio no será en vano”

Junta del Narcotráfico: estos son los narcos invisibles de la mafia italiana que cayeron en Colombia tras denuncias de Gustavo Petro

Polémica en el Cauca: este es el elaborado video con el cual las disidencias de las Farc entregaron maquinaria a campesinos en El Tambo

Secretario de Gobierno de Pradera, Valle del Cauca, fue asesinado mientras veía el partido de la selección Colombia

Conflicto armado en Colombia: cada tres días, una escuela queda en medio del fuego cruzado, según Unicef

ENTRETENIMIENTO

Cara Rodríguez y Valentino Lázaro

Cara Rodríguez y Valentino Lázaro le habrían lanzado fuerte indirecta a Isabella Ladera tras filtración de video íntimo: “No saben singar”

Ella es la esposa y madre del hijo de Luis Javier Suárez, el goleador de la selección Colombia frente a Venezuela

Del periodismo en el Cauca a conquistar la música: la historia del corresponsal que dejó Caracol Televisión para seguir un sueño

Alejandro Sanz regresa a Bogotá con su gira ‘¿Y ahora qué?’, en el Movistar Arena: precios y fechas de preventa

Catherine Siachoque reveló por qué ocultó su romance con Miguel Varoni: “Venía de una relación tormentosa”

Deportes

Egan Bernal explicó lo que

Egan Bernal explicó lo que significó la victoria en la Vuelta a España: “Cada victoria que venga después de lo que pasó en 2022 significa el triple”

Lautaro Martínez denunció las amenazas de Wilmar Roldán en el último partido de Argentina contra Ecuador en Eliminatorias

Etapa 17 de la Vuelta a España 2025: Egan Bernal cede tiempo en la clasificación general, en un día donde Harold Tejada fue protagonista

Esta es la impresionante coincidencia del colombiano Luis Suárez, goleador del partido contra Venezuela, con histórico del fútbol sudamericano: la reseñó Conmebol

Colombia se acerca al bombo 1 del sorteo del Mundial tras las victorias contra Bolivia y Ecuador: así quedaría en el ranking FIFA