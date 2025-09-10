La SIC investiga a Caracol Radio y Canal 1 por integración no autorizada

La Superintendencia de Industria y Comercio abrió un proceso formal contra ambas compañías y sus directivos por posibles prácticas restrictivas en el sector mediático colombiano, tras detectar acuerdos que habrían consolidado control sobre programación y publicidad- crédito @sicsuper/X

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) inició una investigación formal y formuló pliego de cargos contra Caracol Radio y Canal 1 por una presunta integración empresarial no informada, lo que podría constituir una práctica restrictiva de la competencia económica en el sector de medios de comunicación en Colombia.

El organismo busca establecer si ambas compañías materializaron una operación de integración sin la autorización previa exigida por la ley.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La Delegatura para la Protección de la Competencia de la SIC notificó el 10 de septiembre de 2025 que la investigación se dirige a Caracol Primera Cadena Radial Colombiana S.A. (Caracol Radio) y Plural Comunicaciones S.A.S. (Canal 1), así como a algunos de sus directivos.

Según la entidad, existen indicios de que las empresas celebraron y ejecutaron una serie de contratos que habrían otorgado a Caracol Radio una influencia material sobre dos aspectos fundamentales de la operación de Canal 1: la programación y la gestión de los espacios publicitarios.

El proceso bajo análisis se remonta al 9 de agosto de 2024, cuando ambas compañías suscribieron una “Carta de Intención” que delineaba una estrategia a largo plazo. Este acuerdo habría establecido que Caracol Radio asumiría la gestión exclusiva de la parrilla de programación y la venta de publicidad de Canal 1, lo que configuraría una integración entre las dos empresas.

Las comunicaciones internas entre los directivos, recopiladas por la SIC, evidenciarían que el objetivo era que Caracol Radio tuviera exclusividad en la determinación de la programación y la pauta publicitaria del canal.

Posteriormente, el 26 de septiembre de 2024, las empresas habrían celebrado un contrato que atribuyó a Caracol Radio la potestad de definir los contenidos transmitidos en los horarios de mayor audiencia de Canal 1.

A partir del 1 de octubre de ese año, la ejecución efectiva de estos acuerdos se hizo evidente: entre el 70% y el 90% de la programación diaria del canal, que abarca al menos 16 horas, consistió en contenidos de Caracol Radio. Incluso, en los programas radiales de la compañía se llegó a afirmar que “vamos a ser uno solo”, en referencia a la relación entre ambas empresas.

Durante febrero de 2025, Caracol Radio y Canal 1 habrían celebrado tres contratos adicionales, profundizando su relación comercial. Estos documentos incluyeron estipulaciones que encargaron expresamente a Caracol Radio la gestión y venta de la publicidad disponible en Canal 1, consolidando así su influencia sobre los principales ejes económicos del canal.

En cuanto al cumplimiento de las obligaciones legales, la SIC señala que, aunque las empresas informaron sobre proyectos de integración en septiembre de 2024 y luego en febrero de 2025, la operación reportada inicialmente no correspondía a la integración que realmente se habría materializado. Además, el trámite presentado en febrero resultó extemporáneo, ya que la operación investigada ya se había ejecutado. Por tanto, la SIC sostiene que Caracol Radio y Canal 1 no habrían cumplido con el deber legal de informar y obtener autorización previa para la integración empresarial.

La investigación no solo involucra a las personas jurídicas, sino también a directivos de ambas compañías que participaron en la celebración y ejecución de los contratos. De comprobarse la infracción, las empresas podrían enfrentar sanciones de hasta 100.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, equivalentes a COP 142.350 millones. En el caso de las personas naturales, las multas podrían alcanzar los 2.000 salarios mínimos, es decir, COP 2.847 millones.

La actuación de la SIC en este caso refuerza su papel como autoridad nacional encargada de proteger la libre competencia en Colombia y de asegurar que las operaciones empresariales se ajusten a la normativa vigente, con el objetivo de preservar condiciones equitativas en el acceso a bienes y servicios para los consumidores.