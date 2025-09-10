Eva Rey jugó pesada broma a Eduardo Luis relacionada con el presidente Petro y esta fue su reacción: “¿Qué quiere?"

Esta fue la pesada broma que Eva Rey y Jhovanoty le jugaron a reconocido narrador deportivo - crédito Desnúdateconeva/Instagram

La presentadora Eva Rey, reconocida por su programa Desnúdate con Eva, al que invita personalidades de la política, deportes y entretenimiento, con preguntas picantes y anécdotas poco conocidas, aprovechó a uno de sus talentosos invitados para jugar una pesada broma al narrador deportivo Eduardo Luis López.

Rey aprovechó una situación que vivió López por un comentario desafortunado, el cual fue relatado por su compañero Juan Felipe Cadavid durante una entrevista con la periodista española. Ante esto, Jhovany Ramírez, conocido como Jhovanoty, le grabó un audio imitando al presidente de la República, Gustavo Petro, personaje que le ha dado notoriedad en el ámbito del humor.

Ahora puede seguirnos en Facebooky en nuestro WhatsApp Channel

La presentadora sorprendió a López con un mensaje de voz que, supuestamente, provenía del presidente Gustavo Petro. En realidad, se trataba de una imitación realizada por el comediante, conocido por su trabajo en programas como Sábados Felices y por sus imitaciones de figuras públicas.

Debido a esa situación, López prometió no hablar de política durante las transmisiones - crédito @eduardoluisfut/Instagram

El audio, en el que la voz de “Petro” solicitaba conversar sobre un malentendido en redes sociales, fue grabado durante el espacio al que fue invitado el humorista. “Eva, buenos días. ¿Cómo estás? Disculpa que no te he podido contestar y atender lo que me dijiste, pero sí quisiera que me ayudaras con lo que te comenté, que me encantaría conversar con Eduardo Luis respecto a lo que sucedió (...) ¿Cómo es que en el trino se ha malinterpretado mis palabras? Entonces, sí me gustaría que lo habláramos. Me cuentas”, se escuchó en el mensaje, lo que generó sorpresa en el narrador, que de inmediato sospechó de que podría tratarse de una broma.

“Jaja, dime que es una broma. Que es un imitador. Me cago del susto”, escribió Eduardo Luis una vez Eva le compartió el audio.

Enseguida, a través de una llamada telefónica, el relator expresó su negativa a responder mensajes de números desconocidos y enfatizó que no se sentía cómodo con la idea de establecer comunicación directa con el presidente.

“Yo no quiero, yo no quiero, o sea, no (...) no sé, que no le conteste el email, ¿qué quiere? (...) Yo no contesto teléfonos que no tiene identificado. Que me manden el teléfono, pues yo lo grabo (sic)”, respondió, mostrando su desconfianza y su deseo de mantener distancia frente a un eventual encuentro con el mandatario de los colombianos.

El narrador reveló qué recibió ataques por su comentario - crédito @eduardoluisfut/Instagram

En efecto, los comentarios de usuario en redes sociales no se hicieron esperar: “Es el mejor!! Lo único q me gusta de ese Sr es el imitador!!!! ”; " es el mejor para imitar ese ser de luz petroski"; “Ayy me encanta, me hace el día 😂😂😂 (sic)“, fueron algunas reacciones al respecto.

El comentario que sacó de quicio a Gustavo Petro en plena campaña presidencial

La historia, recordada inicialmente por su colega Juan Felipe Cadavid, se remonta a una transmisión en el estadio El Campín, tiempo en el que se desarrollaba la campaña presidencial de Gustavo Petro.

En ese contexto, López realizó un comentario sobre el futbolista James Rodríguez: “La zurda de James, la única izquierda buena que tiene el país”. La frase, emitida en tono de broma, coincidió con un momento de alta sensibilidad política y rápidamente se viralizó, atrayendo la atención del entonces candidato Petro, que la mencionó en sus redes sociales.

El relator reveló por qué no habla de política - crédito @Desnudateconeva/TikTok

El narrador confesó que la repercusión de aquel comentario lo llevó a replantear su actitud frente a la política en sus transmisiones deportivas. “Se volvió político el tema, yo tenía otros tiritos políticos en la narración, pero dejé de utilizarlos por eso, porque hay mucha susceptibilidad”, explicó López, que desde entonces optó por evitar referencias políticas en su labor profesional.

Más allá de la anécdota, López reflexionó sobre la relación entre los personajes públicos y sus seguidores. Reconoció que, aunque tiene derecho a sus propias convicciones y participa en la vida política como ciudadano, entendió que quienes lo siguen en redes sociales lo hacen por su trabajo y no por sus opiniones políticas.

“También uno descubre que las personas siguen al personaje, no su pensamiento político, yo lo descubrí y aprendí a respetar. Más allá de que soy un ciudadano, tengo derecho a tener un pensamiento político, lo tengo, voto, pero entendí que las personas que siguen mis redes sociales no tienen que verse afectadas por mi pensamiento”, señaló en aquella entrevista con Eva Rey.