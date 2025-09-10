Colombia

Ella es la esposa y madre del hijo de Luis Javier Suárez, el goleador de la selección Colombia frente a Venezuela

Carolina Rubia es la española que conquistó el corazón del joven futbolista samario que marcó cuatro de los seis goles de tricolor contra Venezuela: están casados y tienen un bebé, Charly, nacido en 2024

Danny Barros

Por Danny Barros

Guardar
Luis Javier Suárez, goleador de
Luis Javier Suárez, goleador de la tricolor frente a Venezuela en el partido de eliminatorias al mundial de fútbol está casado y tiene un hijo - crédito @luissuarez.26 y @fcfseleccioncol/Instagram

Cuatro goles en un solo partido aseguraron la clasificación de Colombia al Mundial 2026 y pusieron el foco sobre la vida personal de su protagonista: Luis Javier Suárez.

El delantero samario del Sporting, de Portugal, se convirtió en la figura del encuentro frente a Venezuela, celebrado el 9 de septiembre de 2025 en Maturín, al marcar la mayoría de los tantos en la victoria 6-3 de la Selección Colombia.

Su actuación selló el paso del equipo a la cita mundialista y despertó la curiosidad de aficionados y medios por conocer más sobre su entorno familiar y personal.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El impacto de Suárez en el partido resultó determinante para el equipo dirigido por Néstor Lorenzo.

Luis Javier Suárez y su
Luis Javier Suárez y su esposa Carolina se hicieron padres en 2024 de su pequeño Charly - crédito @luissuarez.26/Instagram

Colombia finalizó las eliminatorias en la tercera posición con 28 puntos tras 18 partidos, superando a rivales directos y dejando fuera a Venezuela de cualquier posibilidad de clasificación.

El samario, quien compartió la titularidad con figuras como Luis Díaz y James Rodríguez, fue clave para consolidar el lugar de la Tricolor en el torneo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

Suárez, quien debutó con la Selección Colombia el 17 de noviembre de 2020, se perfila como uno de los delanteros más opcionados para liderar el ataque nacional en la próxima Copa del Mundo.

Fuera de las canchas, la vida de Luis Javier Suárez está marcada por la estabilidad familiar y una creciente exposición pública.

Carolina Rubia, esposa de Luis
Carolina Rubia, esposa de Luis Javier Suárez acompaña al futbolista samario a todos sus estadios - crédito @luissuarez.26/Instagram

El futbolista, de 27 años, reside en España y comparte su día a día con su esposa, Carolina Rubia, y su hijo Charly, nacido en 2024.

Carolina, española de 26 años, mantiene un perfil privado en redes sociales, aunque Suárez suele compartir imágenes de sus viajes y momentos familiares, mostrando la cercanía y unión del núcleo que han formado.

La primera publicación conjunta de la pareja es de noviembre de 2023, aunque las imágenes de ambos recorriendo distintos países europeos sugieren una relación consolidada desde antes de esa fecha.

En sus perfiles de Instagram, ambos hacen referencia a su fe, con descripciones como “seguidor de Dios” y “Dios, mi salvación”.

Esta es la historia de amor entre Luis Javier Suárez y su esposa Carolina Rubia

La relación entre Suárez y Carolina Rubia se forjó durante los primeros años del delantero en el fútbol español, cuando militaba en el Almería, donde también destacó como goleador.

Luis Javier Suárez presume su
Luis Javier Suárez presume su amor con la española Carolina Rubia en redes sociales donde publica parte de su vida en familia - crédito @luissuarez.26/Instagram

Desde entonces, la pareja ha compartido proyectos personales y una vocación solidaria que los llevó a involucrarse en causas sociales.

En 2024, tras el nacimiento de su hijo, la familia se mostró aún más unida, y su sentido social se hizo visible a raíz de la Dana (Depresión Aislada en Niveles Altos) que afectó a España.

Carolina Rubia relató que la iniciativa de ayudar a los damnificados surgió tras el pedido de una madre que no recibía alimentos.

“Tanto Luis como yo nos encargamos de los alimentos, de alquilar un camión y contratar un chofer para ofrecer ayuda porque Valencia nos necesitaba”, explicó.

La pareja acompañó el camión con las ayudas hasta la zona afectada y colaboró en las labores de limpieza junto a la comunidad.

Este gesto solidario fue reconocido por sus seguidores y medios locales, quienes destacaron la implicación directa de ambos en la respuesta a la emergencia.

Más allá de una vida
Más allá de una vida llena de lujos como se ve generalmente en los futbolistas, Luis Javier Suárez comparte con su esposa Carolina Rubia momentos familiares - crédito @luissuarez.26/Instagram

La presencia de Carolina Rubia en la vida de Suárez ha sido motivo de admiración entre los aficionados, quienes frecuentemente les envían mensajes de apoyo y cariño a través de las redes sociales.

Comentarios como “Sean felices por siempre”, “Son demasiado bellos”, “Yo quiero un amor así” y “Qué familia tan unida la que han creado” reflejan la percepción positiva que despierta la pareja entre sus seguidores, quienes celebran tanto sus logros deportivos como su compromiso familiar y social.

En 2024, una expareja presentó una denuncia contra Suárez por presunta violencia física y psicológica. Tras prestar declaración ante las autoridades, el futbolista fue puesto en libertad, con la condición de permanecer a disposición de la justicia y notificar cualquier cambio de domicilio. El proceso judicial sigue su curso y Suárez continúa su carrera profesional mientras cumple con las disposiciones legales establecidas.

En medio de desafíos y logros, la familia de Luis Javier Suárez ha mantenido su compromiso con la solidaridad, brindando apoyo a quienes han perdido bienes y hogares en situaciones de emergencia y transmitiendo un mensaje de esperanza ante la adversidad.

Temas Relacionados

Luis Javier SuárezSelección ColombiaCarolina RubiaLuis Javier Suárez esposaEstadísticas de Luis Javier SuárezLuis Javier Suárez equipos actualesColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Ministro de Justicia dejó solo a Gustavo Petro en petición habilitar glifosato para erradicar cultivos ilícitos: “Tendrá que mantener su prohibición”

Eduardo Montealegre aseguró que el país no cuenta con un plan que logre reducir los daños a la salud atribuidos al químico, por lo que no podrá usarse para fumigar de forma aérea los cultivos de coca

Ministro de Justicia dejó solo

Vicky Dávila arremetió contra Gustavo Petro afirmando que tiene muchos funcionarios salpicados de corrupción: “Su gobierno es corrupto, los colombianos se cansaron de que los roben”

El pronunciamiento de la candidata presidencial y periodista se dio tras conocerse las recientes declaraciones de Olmedo López en contra del jefe de Estado

Vicky Dávila arremetió contra Gustavo

Variante vía Bogotá-Villavicencio: se impidió el acceso de maquinaria y personal por parte de los transportadores

Coviandina señaló que el incidente se dio durante los trabajos de remoción de tierra tras un deslizamiento en la vía al Llano, que mantiene la carretera cerrada

Variante vía Bogotá-Villavicencio: se impidió

La SIC investiga a Caracol Radio y Canal 1 por integración no autorizada

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) inició una investigación formal y formuló pliego de cargos contra Caracol Radio y Canal 1 por una presunta integración empresarial no informada

La SIC investiga a Caracol

Cara Rodríguez y Valentino Lázaro le habrían lanzado fuerte indirecta a Isabella Ladera tras filtración de video íntimo: “No saben singar”

Los creadores de contenido compartieron un ‘trend’ musical lleno de frases sugestivas, lo que desató comentarios sobre el posible destinatario en plena discusión por el video filtrado

Cara Rodríguez y Valentino Lázaro
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El ELN asesinó a tres

El ELN asesinó a tres soldados con drones en el sur de Bolívar y en Tibú, Norte de Santander: “Su sacrificio no será en vano”

Junta del Narcotráfico: estos son los narcos invisibles de la mafia italiana que cayeron en Colombia tras denuncias de Gustavo Petro

Polémica en el Cauca: este es el elaborado video con el cual las disidencias de las Farc entregaron maquinaria a campesinos en El Tambo

Secretario de Gobierno de Pradera, Valle del Cauca, fue asesinado mientras veía el partido de la selección Colombia

Conflicto armado en Colombia: cada tres días, una escuela queda en medio del fuego cruzado, según Unicef

ENTRETENIMIENTO

Filtraron el nombre real que

Filtraron el nombre real que tendrá la gira de Karol G en 2026, cómo lucirá el escenario y la fecha en que se anunciará al público

Feid destapó su Funko Pop y dejó ver los detalles de la figura que sacó en colaboración con la famosa marca

Cara Rodríguez y Valentino Lázaro le habrían lanzado fuerte indirecta a Isabella Ladera tras filtración de video íntimo: “No saben singar”

Del periodismo en el Cauca a conquistar la música: la historia del corresponsal que dejó Caracol Televisión para seguir un sueño

Alejandro Sanz regresa a Bogotá con su gira ‘¿Y ahora qué?’, en el Movistar Arena: precios y fechas de preventa

Deportes

Egan Bernal explicó lo que

Egan Bernal explicó lo que significó la victoria en la Vuelta a España: “Cada victoria que venga después de lo que pasó en 2022 significa el triple”

Lautaro Martínez denunció las amenazas de Wilmar Roldán en el último partido de Argentina contra Ecuador en Eliminatorias

Etapa 17 de la Vuelta a España 2025: Egan Bernal cede tiempo en la clasificación general, en un día donde Harold Tejada fue protagonista

Esta es la impresionante coincidencia del colombiano Luis Suárez, goleador del partido contra Venezuela, con histórico del fútbol sudamericano: la reseñó Conmebol

Colombia se acerca al bombo 1 del sorteo del Mundial tras las victorias contra Bolivia y Ecuador: así quedaría en el ranking FIFA