Ella es la esposa y madre del hijo de Luis Javier Suárez, el goleador de la selección Colombia frente a Venezuela

Luis Javier Suárez, goleador de la tricolor frente a Venezuela en el partido de eliminatorias al mundial de fútbol está casado y tiene un hijo - crédito @luissuarez.26 y @fcfseleccioncol/Instagram

Cuatro goles en un solo partido aseguraron la clasificación de Colombia al Mundial 2026 y pusieron el foco sobre la vida personal de su protagonista: Luis Javier Suárez.

El delantero samario del Sporting, de Portugal, se convirtió en la figura del encuentro frente a Venezuela, celebrado el 9 de septiembre de 2025 en Maturín, al marcar la mayoría de los tantos en la victoria 6-3 de la Selección Colombia.

Su actuación selló el paso del equipo a la cita mundialista y despertó la curiosidad de aficionados y medios por conocer más sobre su entorno familiar y personal.

El impacto de Suárez en el partido resultó determinante para el equipo dirigido por Néstor Lorenzo.

Luis Javier Suárez y su esposa Carolina se hicieron padres en 2024 de su pequeño Charly - crédito @luissuarez.26/Instagram

Colombia finalizó las eliminatorias en la tercera posición con 28 puntos tras 18 partidos, superando a rivales directos y dejando fuera a Venezuela de cualquier posibilidad de clasificación.

El samario, quien compartió la titularidad con figuras como Luis Díaz y James Rodríguez, fue clave para consolidar el lugar de la Tricolor en el torneo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

Suárez, quien debutó con la Selección Colombia el 17 de noviembre de 2020, se perfila como uno de los delanteros más opcionados para liderar el ataque nacional en la próxima Copa del Mundo.

Fuera de las canchas, la vida de Luis Javier Suárez está marcada por la estabilidad familiar y una creciente exposición pública.

Carolina Rubia, esposa de Luis Javier Suárez acompaña al futbolista samario a todos sus estadios - crédito @luissuarez.26/Instagram

El futbolista, de 27 años, reside en España y comparte su día a día con su esposa, Carolina Rubia, y su hijo Charly, nacido en 2024.

Carolina, española de 26 años, mantiene un perfil privado en redes sociales, aunque Suárez suele compartir imágenes de sus viajes y momentos familiares, mostrando la cercanía y unión del núcleo que han formado.

La primera publicación conjunta de la pareja es de noviembre de 2023, aunque las imágenes de ambos recorriendo distintos países europeos sugieren una relación consolidada desde antes de esa fecha.

En sus perfiles de Instagram, ambos hacen referencia a su fe, con descripciones como “seguidor de Dios” y “Dios, mi salvación”.

Esta es la historia de amor entre Luis Javier Suárez y su esposa Carolina Rubia

La relación entre Suárez y Carolina Rubia se forjó durante los primeros años del delantero en el fútbol español, cuando militaba en el Almería, donde también destacó como goleador.

Luis Javier Suárez presume su amor con la española Carolina Rubia en redes sociales donde publica parte de su vida en familia - crédito @luissuarez.26/Instagram

Desde entonces, la pareja ha compartido proyectos personales y una vocación solidaria que los llevó a involucrarse en causas sociales.

En 2024, tras el nacimiento de su hijo, la familia se mostró aún más unida, y su sentido social se hizo visible a raíz de la Dana (Depresión Aislada en Niveles Altos) que afectó a España.

Carolina Rubia relató que la iniciativa de ayudar a los damnificados surgió tras el pedido de una madre que no recibía alimentos.

“Tanto Luis como yo nos encargamos de los alimentos, de alquilar un camión y contratar un chofer para ofrecer ayuda porque Valencia nos necesitaba”, explicó.

La pareja acompañó el camión con las ayudas hasta la zona afectada y colaboró en las labores de limpieza junto a la comunidad.

Este gesto solidario fue reconocido por sus seguidores y medios locales, quienes destacaron la implicación directa de ambos en la respuesta a la emergencia.

Más allá de una vida llena de lujos como se ve generalmente en los futbolistas, Luis Javier Suárez comparte con su esposa Carolina Rubia momentos familiares - crédito @luissuarez.26/Instagram

La presencia de Carolina Rubia en la vida de Suárez ha sido motivo de admiración entre los aficionados, quienes frecuentemente les envían mensajes de apoyo y cariño a través de las redes sociales.

Comentarios como “Sean felices por siempre”, “Son demasiado bellos”, “Yo quiero un amor así” y “Qué familia tan unida la que han creado” reflejan la percepción positiva que despierta la pareja entre sus seguidores, quienes celebran tanto sus logros deportivos como su compromiso familiar y social.

En 2024, una expareja presentó una denuncia contra Suárez por presunta violencia física y psicológica. Tras prestar declaración ante las autoridades, el futbolista fue puesto en libertad, con la condición de permanecer a disposición de la justicia y notificar cualquier cambio de domicilio. El proceso judicial sigue su curso y Suárez continúa su carrera profesional mientras cumple con las disposiciones legales establecidas.

En medio de desafíos y logros, la familia de Luis Javier Suárez ha mantenido su compromiso con la solidaridad, brindando apoyo a quienes han perdido bienes y hogares en situaciones de emergencia y transmitiendo un mensaje de esperanza ante la adversidad.