Él es Hugo García, el famoso peruano que conquistó a Isabella Ladera: le expresó su apoyo ante video filtrado con Beéle

La filtración de un video íntimo protagonizado por la influencer venezolana Isabella Ladera y el cantante colombiano Beéle ha generado reacciones en redes sociales.

La respuesta de Hugo García, actual pareja de Ladera, se ha destacado por su respaldo hacia la modelo, en medio de la exposición no consentida de material privado y el debate sobre la privacidad digital de figuras públicas.

El video, que comenzó a circular recientemente, muestra a Ladera y Beéle en una situación privada cuando ambos ya mantenían nuevas relaciones sentimentales.

La difusión del material provocó un intenso debate en plataformas digitales, donde seguidores y detractores expresaron opiniones diversas sobre el caso.

El influencer peruano fue uno de los primeros en enterarse del posible escándalo, pero prefirió no pronunciarse públicamente mientras la polémica crecía en redes y medios de entretenimiento (Instagram)

Tanto Ladera como Beéle negaron que la filtración formara parte de una estrategia de marketing y señalaron que sus equipos jurídicos ya han iniciado acciones legales para enfrentar la vulneración de su intimidad.

La reacción de Hugo García, modelo y deportista con tres millones de seguidores en Instagram, se convirtió en uno de los momentos más comentados tras el escándalo.

García, que mantiene una relación sentimental con Ladera desde hace aproximadamente un mes, utilizó las redes sociales para manifestar su apoyo público a la influencer.

En una publicación de Ladera, el modelo escribió: “No estás sola. Nada ni nadie cambiará lo que siento ni lo que pienso de ti, Andrea”.

Este mensaje fue recibido con muestras de agradecimiento por parte de la comunidad de seguidores de Ladera, quienes elogiaron la actitud de García y lo calificaron como un “caballero” por su respaldo en un momento adverso.

El perfil de Hugo García ha despertado interés entre los usuarios de redes sociales.

Reconocido por su carrera como modelo y su afición por los viajes, García ha compartido en sus plataformas digitales imágenes de sus recorridos por distintos países de Latinoamérica.

Su relación con Ladera se hizo pública tras su viaje a Miami el 17 de agosto, donde asistió a la inauguración del negocio de la influencer.

La cercanía entre ambos quedó evidenciada en ese evento, donde un abrazo entre los dos alimentó las especulaciones sobre su vínculo sentimental.

Antes de iniciar su relación con Ladera, García había terminado recientemente una relación con Alessia Rovengo.

Por su parte, Isabella Ladera se pronunció sobre la filtración a través de un comunicado en sus redes sociales.

La influencer calificó la difusión del video como una de las traiciones más graves que ha experimentado y subrayó que el material solo estaba en posesión de dos personas: ella y su expareja.

“Un momento privado fue expuesto sin mi consentimiento. Ese material solo estaba en manos de dos personas: la otra persona y yo. Alguien que me mintió desde el inicio y que, pese a conocer todo lo que pasé, decidió darme la espalda de la peor manera”, expresó Ladera, quien recibió numerosas muestras de apoyo de su comunidad digital y de García.

Un dato relevante que surgió tras el escándalo es que Ladera y su entorno más cercano ya conocían la amenaza de la filtración semanas antes de que el video se hiciera público. Según relató la propia influencer, el 9 de julio recibió una advertencia de una persona a la que considera un “hermano”, quien le alertó sobre la existencia de un plan para exponerla. Cuatro días después, el 13 de julio, Ladera comunicó la situación a su madre, a su familia y a Hugo García, quienes se convirtieron en sus principales apoyos durante la crisis.

La tierna pregunta de la hija de Isabella Ladera sobre Hugo García conmueve a sus seguidores - crédito @hugogarcia/Instagram

La reacción del público en redes sociales ha sido variada. Mientras muchos usuarios aplaudieron la actitud de García y destacaron su madurez y lealtad, otros optaron por comentarios irónicos o cuestionaron detalles como el uso del nombre “Andrea” en el mensaje de apoyo, sin saber que el nombre completo de la influencer es Andrea Isabella Ladera Ceresa.

Entre los mensajes más populares se leía: “Un caballero apoyando a la mujer que quiere”, “Así es, no es la primera ni la última”, y “Ese es un hombre hermoso, mi Hugo. Así mismo, apóyala”. No faltaron quienes se burlaron de la situación o pusieron en duda la autenticidad de las reacciones.

La cronología de los hechos revela que la filtración no tomó por sorpresa a Ladera ni a su círculo íntimo. Tras la advertencia recibida el 9 de julio, la influencer decidió informar a su familia y a García el 13 de julio, anticipando el impacto que tendría la posible difusión del video. A pesar de las precauciones, la publicación del material generó un efecto mediático que continúa vigente, mientras los protagonistas buscan apoyo y protección legal frente a la exposición de su vida privada.

En este contexto, la decisión de Ladera de compartir la situación con su familia y con Hugo García antes de que el escándalo se hiciera público evidencia la importancia de su círculo íntimo como sostén en momentos de crisis.