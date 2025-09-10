Colombia

Centro Democrático se solidarizó con Donald Trump tras asesinato de Charlie Kirk: “Libertad, democracia y seguridad”

Desde el movimiento político liderado por el expresidente Álvaro Uribe condenaron el ataque en el que abatido el exactivista conservador cuando permanecía en un foro en la Universidad de Utah

Juan Camilo Rodríguez Parrado

Por Juan Camilo Rodríguez Parrado

Guardar
El que fuera uno de
El que fuera uno de los hombres cercanos a Donald Trump recibió un disparo en su cuello- crédito @CeDemocratico/X

El asesinato del activista conservador Charlie Kirk, registrado en un evento público en la Universidad Utah Valley, en Orem, Utah, desató una ola de reacciones a nivel internacional.

Por ejemplo, el partido Centro Democrático expresó su firme condena, recordando la trascendencia del suceso y advirtiendo sobre los riesgos a la libertad política cuando triunfa la violencia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En un mensaje publicado en su cuenta de X, el Centro Democrático afirmó: “Condenamos con la mayor firmeza el acto violento que cobró la vida de Charlie Kirk. Nos solidarizamos con su familia, el presidente Trump y el pueblo estadounidense. Su muerte nos recuerda que la libertad, la democracia y la seguridad efectiva siempre deben prevalecer sobre la violencia.”

Por su parte, la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia también se pronunció al respecto: “Es espantoso el asesinato de @charliekirk11 durante una charla en la Utah Valley University. El mundo atraviesa un período de peligrosos fanatismos que impiden a algunos escuchar a quien piensa distinto y los ciegan contra quienes desmontan las mentiras en las que viven.”

El fatal ataque se registró en la tarde del 10 de septiembre de 2025, durante una conferencia denominada “The American Comeback Tour”, organizada por Moving Point USA, la agrupación juvenil conservadora cofundada por Kirk.

Centro Democrático condenó el asesinato
Centro Democrático condenó el asesinato de Charlie Kirk- crédito @CeDemocratico/X

En el momento del asesinato, Kirk estaba respondiendo a una pregunta sobre la frecuencia de tiroteos masivos cuando recibió un disparo en el cuello, presuntamente desde un edificio cercano; los hechos quedaron grabados por asistentes al evento.

El suceso fue calificado por las autoridades y medios estadounidenses como un posible “asesinato político”, evidenciando la creciente violencia ideológica que atraviesa el escenario público. El FBI, en conjunto con agencias locales, inició las investigaciones pertinentes.

La reacción política no se hizo esperar. En EE. UU., figuras de ambos partidos condenaron el hecho. El expresidente Donald Trump lo calificó como una pérdida “legendaria”, mientras líderes como J.D. Vance, Kamala Harris, Gavin Newsom, Barack Obama, e incluso líderes internacionales como Benjamin Netanyahu y Yvette Cooper, manifestaron su rechazo al atentado y solidaridad con la familia de Kirk y la comunidad académica.

Paloma Valencia denunció "peligrosos fanatismos"
Paloma Valencia denunció "peligrosos fanatismos" tras asesinato de Charlie Kirk- crédito @PalomaValenciaL/X

Quién era Charlie Kirk, activista conservador asesinado en Estados Unidos

Charlie James Kirk (1993–2025) fue un destacado activista político estadounidense de ideología conservadora.

Nacido y criado en Arlington Heights, Illinois, el activista alcanzó notoriedad cofundando en 2012 la organización juvenil conservadora Turning Point USA (Tpusa), a la que dirigió como CEO y que ha sido clave en promover valores como el libre mercado y el gobierno limitado en campus universitarios y escuelas en EE. UU.

Kirk se consolidó como una figura mediática y política influyente dentro del movimiento pro-Trump. En los años previos a su muerte, condujo un popular programa de radio y podcasts, además de lanzar numerosas publicaciones, entre ellas Time for a Turning Point, Campus Battlefield, The MAGA Doctrine y Right Wing Revolution.

El estilo polémico y confrontacional de Kirk le permitió construir una fuerte presencia en redes y debates universitarios bajo su formato “Prove Me Wrong”, donde invitaba a los asistentes a confrontar sus posturas conservadoras cara a cara.

Charlie Kirk participaba de un
Charlie Kirk participaba de un foro en la Universidad de Utah cuando fue atacado- crédito Jim Urquhart/ Reuters

Qué dijo Donald Trump tras el deceso de Charlie Kirk

Donald Trump confirmó la muerte de Charlie Kirk en su plataforma Truth Social con un mensaje emotivo y cargado de admiración: “El gran, e incluso legendario, Charlie Kirk ha muerto. Nadie comprendió ni tuvo el Corazón de la Juventud en Estados Unidos mejor que Charlie. Fue querido y admirado por todos, especialmente por mí, y ahora ya no está con nosotros.”

Luego, el jefe de Estado norteamericano extendió sus condolencias junto a Melania a la esposa e hijos de Kirk: “Melania y mi más sentido pésame a su hermosa esposa Erika y a su familia. ¡Charlie, te queremos mucho!”.

En un gesto simbólico, Trump ordenó que las banderas ondearan a media asta hasta el domingo 14 de septiembre de 2025 en honor a Kirk.

Temas Relacionados

Centro DemocráticoCharlie KirkDonald TrumpUtahEstados UnidosColombia-Noticias

Más Noticias

Gustavo Petro atacó a Juan Manuel Galán y le recordó a su padre para descalificar sus argumentos sobre crisis en la Nueva EPS: esto dijo

Con un duro mensaje en sus redes sociales, el presidente de la República cuestionó los señalamientos del precandidato presidencial del Nuevo Liberalismo, con una mención del asesinado Luis Carlos Galán para desestimar lo dicho frente a la situación de la entidad promotora de salud

Gustavo Petro atacó a Juan

Innovación digital y sostenibilidad protagonizan la nueva edición de La Feria De Diseño Medellín

La cita reunirá a líderes del sector, nuevas generaciones de creadores y visitantes de todo el mundo en un evento que redefine la industria

Innovación digital y sostenibilidad protagonizan

Delincuentes le propinaron fuerte golpiza a dos jóvenes durante un robo en reconocido restaurante de Bogotá

Los ciudadanos fueron intimidados con armas y los delincuentes los acorralaron para arrebatarles sus pertenencias de valor

Delincuentes le propinaron fuerte golpiza

Juanes y el miedo que representaba perder a su madre: “Dios mío, que no sea la última vez”

Alicia Vásquez, de 95 años, falleció el lunes 8 de septiembre en Colombia

Juanes y el miedo que

María Fernanda Cabal reaccionó al asesinato del activista estadounidense Charlie Kirk, en Utah: “Defendió los valores tradicionales”

El joven político recibió un disparo en el cuello cuando lideraba un evento en Utah Valley University, frente a miles de personas

María Fernanda Cabal reaccionó al
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó ‘El Gato’, cabecilla del

Cayó ‘El Gato’, cabecilla del Clan del Golfo buscado por la Interpol: tres lugartenientes también fueron detenidos

El ELN asesinó a tres soldados con drones en el sur de Bolívar y en Tibú, Norte de Santander: “Su sacrificio no será en vano”

Junta del Narcotráfico: estos son los narcos invisibles de la mafia italiana que cayeron en Colombia tras denuncias de Gustavo Petro

Polémica en el Cauca: este es el elaborado video con el cual las disidencias de las Farc entregaron maquinaria a campesinos en El Tambo

Secretario de Gobierno de Pradera, Valle del Cauca, fue asesinado mientras veía el partido de la selección Colombia

ENTRETENIMIENTO

Juanes y el miedo que

Juanes y el miedo que representaba perder a su madre: “Dios mío, que no sea la última vez”

María Elvira Arango, de los Informantes, reveló detalles de su divorcio y su historia de amor a primera vista: “Por los hijos hay que irse”

Laura Pausini anunció su regreso a Colombia: conozca fecha y precios de boletería

La mujer rey, la epopeya histórica que atrapa a los usuarios de Netflix en Colombia

Eva Rey jugó pesada broma a Eduardo Luis relacionada con el presidente Petro y esta fue su reacción: “¿Qué quiere?"

Deportes

La selección Colombia se habría

La selección Colombia se habría llenado los bolsillos con la clasificación al mundial de 2026: este sería el premio de la FIFA

Hinchas de Nacional recordaron a Nahuel Ferraresi, defensa que se burló de Cardona, tras la eliminación de Venezuela: “Por TV”

Nueva polémica en el fútbol colombiano: se aplazó Águilas vs. Medellín por riesgo de que se caiga el techo en Rionegro

A pesar de gol contra Venezuela, Iván Mejía se fue de frente contra Yerry Mina: “No tiene presentación”

Colombia busca defender su reinado en el mundial de Patinaje: con racha dorada de 15 años, los campeones viajan a China