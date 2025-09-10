Bruce Mac Master, presidente de la Andi, aseguró que Gustavo Petro no quiere que se discuta el salario mínimo del 2026: “Ya dijo que lo iba a aprobar por decreto”

Bruce MacMaster, presidente de la Andi, advierte sobre los riesgos fiscales y laborales de definir el presupuesto y el salario mínimo por decreto - crédito @dataiFX/X

El debate sobre el presupuesto nacional y la definición del salario mínimo en Colombia se intensificó en las últimas horas ante la posibilidad de que el Gobierno tome decisiones sin un proceso de discusión amplio, lo que podría acarrear consecuencias fiscales y laborales de largo plazo.

Bruce MacMaster, presidente de la Andi, expresó en entrevista con La FM su preocupación por la tendencia a resolver estos temas por decreto, advirtiendo sobre los riesgos de una gestión presupuestal sin consenso.

“El presidente de la República ya dijo que iba a aprobar el salario mínimo vía decreto el día 30 de diciembre. Yo le pregunté al Ministerio y a la Comisión de Concertación si íbamos a tener las reuniones, porque aparentemente el Gobierno no quiere dar la discusión. Este es un tema que no es menor, que al volverlo político, electoral, se da la posibilidad de que se tomen decisiones irresponsables”, afirmó el líder gremial.

Estas declaraciones sin duda generan malestar entre los gremios y los empresarios ya que cada año se instala la mesa de negociación buscando llegar a un consenso sobre el porcentaje que más le conviene a todas las partes sobre el incremento que tendría el salario mínimo.

El debate sobre el presupuesto nacional y el salario mínimo en Colombia se intensifica ante la posibilidad de decisiones unilaterales del Gobierno - crédito Colprensa

En el contexto actual, el Congreso enfrenta la responsabilidad de definir el monto del presupuesto nacional. MacMaster subrayó que, si el presupuesto quedara desfinanciado, sería necesario recurrir a una ley de financiamiento, lo que en la práctica equivaldría a una reforma tributaria.

“Si el presupuesto llegara a estar desfinanciado tendría que haber una ley de financiamiento”, explicó el dirigente gremial a La FM, señalando que el nivel de endeudamiento del país ya se encuentra en límites elevados.

El presidente de la Andi detalló que la propuesta del Gobierno contempla un presupuesto superior a 557 billones de pesos, con un incremento acumulado del 57% en los últimos cuatro años.

“Colombia tiene que tomar una decisión responsable”, afirmó MacMaster en diálogo con el medio citado, advirtiendo que un error en esta materia podría tener repercusiones prolongadas.

Insistió en que lo esencial es que el Congreso determine el límite máximo del presupuesto, criticando la práctica de resolver estos asuntos por decreto y sin un debate suficiente.

El Gobierno Petro podría fijar el salario mínimo por decreto el 30 de diciembre, evitando el debate con los sectores sociales - crédito Presidencia de la República

En relación con el salario mínimo, MacMaster recordó que el presidente de la República ya anunció la posibilidad de fijarlo por decreto el 30 de diciembre. “Aparentemente el Gobierno no quisiera dar la discusión”, declaró el presidente de la And, advirtiendo que politizar este tema puede llevar a decisiones irresponsables.

Además, señaló que la informalidad laboral en el país ha crecido de manera significativa en los últimos tres años, a pesar de la reducción del desempleo. “La informalidad ha subido muchísimo durante los últimos tres años”, puntualizó, subrayando la importancia de considerar este fenómeno en el debate sobre el ingreso mínimo.

El presidente de la Andi, Bruce MacMaster también citó un informe de Acopi que evidencia las dificultades de las pequeñas y medianas empresas, indicando que “cada pyme ha venido perdiendo en promedio cinco empleos formales”, lo que atribuyó a los altos costos empresariales y a la falta de discusión sobre medidas de apoyo.

En el análisis, el dirigente destacó la combinación de las discusiones sobre presupuesto, salario mínimo y el contexto electoral complica aún más el panorama. “Son circunstancias que mezcladas pueden conducir a decisiones equivocadas”, advirtió MacMaster, y enfatizó la necesidad de evitar nuevas cargas impositivas para ciudadanos y empresas.

MacMaster advierte que la combinación de debates sobre presupuesto, salario mínimo y contexto electoral puede llevar a decisiones equivocadas y nuevas cargas impositivas - crédito @ANDI_Colombia/X

Finalmente, el líder gremial también alertó sobre otros ámbitos en los que el Gobierno ha evitado un debate profundo, como la definición de la UPC en el sistema de salud.

Recordó que la Corte Constitucional ordenó revisar la unidad por capitación, mientras que el Gobierno sostiene que un incremento del 5,31% es suficiente. Bruce MacMaster concluyó que este tipo de decisiones incide directamente en la sostenibilidad de los sistemas y en el bienestar de toda la población colombiana.