Brecha salarial en Colombia: trabajadores con educación superior ganan hasta 150% más que quienes solo completan secundaria

La desigualdad educativa se traduce directamente en disparidades salariales significativas en Colombia, según el más reciente informe de la Ocde, Panorama de la Educación 2025. Los datos muestran que los trabajadores con educación terciaria pueden ganar hasta un 150% más que aquellos que únicamente completan la educación secundaria.

El informe resalta que la proporción de adultos jóvenes en Colombia (de 25 a 34 años) que no han completado la educación secundaria superior ha disminuido en los últimos años. Entre 2019 y 2024, esta proporción pasó del 27% al 17%, acercándose al promedio de la Ocde, que actualmente se sitúa en 13%.

En cuanto al desempleo, la relación entre educación y oportunidades laborales sigue siendo clara. En Colombia, el 10,3% de los adultos jóvenes sin una cualificación de secundaria superior están desempleados, mientras que quienes completaron la secundaria superior presentan un desempleo del 12,1%, y los titulados terciarios registran un 11,2%. Estos números muestran que, en Colombia, los mayores niveles educativos no siempre se traducen en menor desempleo, a diferencia del patrón general de la Ocde.

Disparidad salarial por nivel educativo

El impacto de la educación en los ingresos es evidente. En Colombia, la brecha salarial entre quienes no completan secundaria y quienes sí lo hacen es del 30%, mientras que la diferencia entre quienes tienen educación secundaria y terciaria alcanza el 150%. Esto indica que la remuneración en Colombia varía considerablemente según el nivel educativo, en comparación con el promedio de la Ocde, donde los trabajadores sin secundaria ganan 17% menos que quienes la completan y los trabajadores con educación terciaria ganan 54% más.

Educación básica y secundaria

La educación básica y media en Colombia presenta desafíos específicos. El 20% de los estudiantes en secundaria básica supera al menos dos años la edad esperada para su grado, cifra que ubica a Colombia en el extremo superior de la Ocde. Esto puede reflejar dificultades en la progresión académica y la necesidad de reforzar estrategias de aprendizaje y apoyo a los estudiantes.

En términos de horas de instrucción, los estudiantes reciben 1000 horas obligatorias al año en primaria y 1200 horas en secundaria básica, superando los promedios de la OCDE, que son 804 horas y 909 horas respectivamente. El tamaño promedio de las clases en primaria es de 22,2 estudiantes, levemente superior al promedio de la Ocde de 20,6 alumnos.

Este contexto indica que, aunque los estudiantes reciben más horas de enseñanza, la densidad de las clases puede afectar la calidad del aprendizaje y la atención individual.

Distribución de estudiantes por áreas de estudio y género

En cuanto a la educación superior, la distribución de los estudiantes por áreas refleja tendencias específicas. El 37% de los estudiantes de licenciatura en Colombia se gradúa en negocios, administración y derecho, el 24% en campos STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) y el 18% en artes, humanidades y ciencias sociales.

La brecha de género también se evidencia en la educación superior. El 49% de las mujeres completa su educación terciaria dentro de los tres años posteriores a la duración teórica del programa, frente al 37% de los hombres, lo que representa una diferencia de 13 puntos porcentuales, similar al promedio de la Ocde. Esta información destaca la necesidad de considerar políticas educativas que promuevan la equidad de género y apoyen la finalización de estudios en ambos sexos.

Movilidad internacional y participación global

La movilidad estudiantil internacional sigue siendo limitada en Colombia. Solo el 0,3% de los estudiantes de educación superior son internacionales, frente al promedio de la Ocde de 7,4%. Aunque ha habido un ligero aumento en los últimos años (0,2% en 2018 a 0,3% en 2023), la proporción sigue siendo baja, indicando oportunidades reducidas de internacionalización y experiencias académicas globales para los estudiantes colombianos.