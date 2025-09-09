Colombia

Trabajadores que están a tres años de pensionarse deben tener listos estos documentos desde ya para acceder a la mesada

La correcta preparación de los papeles personales y la asesoría adecuada resultan decisivas para evitar demoras y proteger el futuro económico de quienes están cerca del retiro

Juan Escobar Fernández

Por Juan Escobar Fernández

Si un prepensionado es desvinculado
Si un prepensionado es desvinculado de manera injusta, la Rama Judicial puede declarar ineficaz el despido y ordenar el reintegro del trabajador - crédito Juan David Duque/Reuters

En Colombia, miles de trabajadores se encuentran en la antesala de la jubilación bajo la figura de prepensionados, una condición que les otorga derechos laborales reforzados y exige una preparación de documentos rigurosa para asegurar el acceso a la pensión de vejez. Estos empleados, a quienes les restan tres años o menos para cumplir los requisitos legales de edad o semanas cotizadas, gozan de una protección especial que impide su despido sin justa causa y les exige mantener en orden su historia laboral, un documento clave para evitar retrasos o complicaciones en el reconocimiento de su mesada pensional.

La ley colombiana define al prepensionado como aquel trabajador que está próximo a cumplir los requisitos para la pensión de vejez, ya sea por edad o por semanas de cotización.

De acuerdo con la normativa vigente, esta categoría incluye a quienes se encuentran a tres años o menos de alcanzar los parámetros establecidos por la ley para acceder a la jubilación. Tanto Colpensiones, el régimen público, como los fondos privados de pensiones, reconocen esta figura y la importancia de su protección.

Colpensiones se convertirá en el
Colpensiones se convertirá en el principal fondo de ahorro de Colombia con la entrada en vigor de la Reforma Pensional - crédito Colpensiones/Colprensa

Uno de los principales beneficios para los prepensionados en Colombia es la estabilidad laboral reforzada. Esta protección, fortalecida por la Reforma Laboral aprobada por el Congreso de la República, impide que los empleadores despidan a estos trabajadores sin una causa justificada. Si un prepensionado es desvinculado de manera injusta, la Rama Judicial puede declarar ineficaz el despido y ordenar el reintegro del trabajador, junto con el pago de indemnizaciones correspondientes.

Protección legal

La nueva ley también faculta al empleador para iniciar el proceso de jubilación ante el fondo al que se encuentra afiliado el trabajador, lo que garantiza la continuidad de sus derechos pensionales.

No obstante, dicha protección legal no exime a los prepensionados de la responsabilidad de mantener su historia laboral en orden. La falta de coherencia en este documento representa el principal motivo de demora en la aprobación de las pensiones. “El historial laboral es, en esencia, la radiografía de la vida productiva de un afiliado”, señala la reforma, y en él se consignan de manera cronológica los salarios y el número de semanas cotizadas en el Sistema General de Pensiones.

Los trabajadores deben cumplir una
Los trabajadores deben cumplir una serie de requisitos para acceder a una pensión - crédito Colprensa

Cualquier error, como periodos no reportados, bases de cotización incorrectas o traslados de fondos que no se reflejan de manera adecuada, puede convertirse en un obstáculo significativo al momento de solicitar la jubilación.

Revisión de la historia laboral

Las administradoras de fondos de pensiones, tanto públicas como privadas,insisten en la importancia de revisar y corregir a tiempo cualquier inconsistencia en la historia laboral. “El principal motivo de demora en la aprobación de las pensiones es precisamente la falta de coherencia en la historia laboral”, dicen. Si estos problemas no se solucionan antes de iniciar el trámite, el proceso puede transformarse en una disputa judicial prolongada y costosa, en lugar de un procedimiento ágil y sencillo.

Para evitar estos contratiempos, los prepensionados deben preparar una serie de documentos esenciales. Ellos son:

  • Historia laboral emitida por el fondo privado o Colpensiones.
  • Copia del documento de identidad.
  • Formulario de solicitud de pensión debidamente diligenciado.
  • Certificados de salarios de los últimos diez años.
  • Si corresponde, las declaraciones de renta.

Estos documentos permiten acreditar el cumplimiento de los requisitos legales y facilitan la verificación de los aportes hechos durante la vida laboral del afiliado.

La mayoría de los fondos
La mayoría de los fondos de pensión ofrecen la posibilidad de acceder a la historia laboral tanto en sus plataformas digitales como de forma presencial - crédito Andina

La obtención y revisión de la historia laboral constituye un paso fundamental en este proceso. La mayoría de las entidades pensionales ofrecen la posibilidad de acceder a este documento tanto en sus plataformas digitales como de forma presencial. Una vez en manos del trabajador, se recomienda confrontar los datos registrados con contratos laborales, certificaciones de empresas y planillas de pago propias, con el fin de detectar y corregir cualquier inconsistencia antes de presentar la solicitud de pensión.

Doble asesoría

De esta manera, las entidades de seguridad social implementaron programas de asesoría gratuita y presencial para orientar a los prepensionados en la recopilación y verificación de la documentación requerida.

La existencia de la “doble asesoría”, un mecanismo que permite a los trabajadores recibir orientación tanto del régimen público como del privado antes de cumplir los plazos fatales para el traslado de fondos: 47 años para las mujeres y 52 años para los hombres. Dicha herramienta resulta invaluable para los que deben tomar decisiones informadas sobre su futuro pensional y elegir el régimen que mejor se adapte a sus necesidades.

