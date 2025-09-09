Políticos colombianos manifestaron su rechazó por la reaparición del segundo comandante del ELN Pablo Beltrán: “No más negociaciones con terroristas”

Cabal, Enrique Gómez y Juan Guillermo Zuluaga se fueron con todo tras la reaparición de Pablo Beltrán - crédito Montaje Infobae

Tras la reaparición de Pablo Beltrán, segundo comandante del ELN y jefe negociador en el proceso de paz, muchos senadores y políticos colombianos salieron a arremeter en su contra llamándolo “asesino”.

Uno de los primeros en pronunciar fue Enrique Gómez, por medio de su cuenta en X que en el próximo gobierno no habrán más negociaciones con terroristas.

“El asesino de Pablo Beltrán debe entender que no habrá ninguna negociación con el ELN en el próximo gobierno. No más negociaciones con terroristas. Les quedarán dos salidas: sometimiento o enfrentar la fuerza legítima del Estado. Cárcel o infierno, punto“, señaló el abogado.

Enrique Gómez llamó "asesino" a Pablo Beltrán - crédito @Enrique_GomezM

La senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal también fue muy contundente en sus declaraciones y afirmó que: "¡Cínicos sinvergüenzas! Aquí el único camino que debe haber es el poder del Estado para darlos de baja o llevarlos ante la justicia".

La senadora María Fernanda Cabal expresó su rechazo a los diálogos que el Gobierno sostiene con el ELN y las Farc, señalando que resultan inadmisibles mientras persistan los asesinatos y secuestros de ciudadanos.

Por medio de su mensaje en sus redes sociales, Cabal sentenció: “No más ELN y Farc sentados en mesas de diálogo mientras matan y secuestran ciudadanos”.

María Fernanda Cabal dijo que Pablo Beltrán era un "cínico sinvergüenza" - crédito @MariaFdaCabal

Por su parte, el exgobernador del Meta Juan Guillermo Zuluaga llamó “cretino mentiroso” a Pablo Beltrán.

Su trino acusa a Pablo Beltrán de burlar a las autoridades y responsabiliza a su grupo de causar muertes en Colombia. Además, menciona al presidente Gustavo Petro, señalando: “Petro y Pablo Beltrán, que entre el diablo y escoja”.

La publicación reflejó la creciente polarización y la controversia sobre los procesos de paz y seguridad en el país.

Juan Guillermo Zuluaga dijo que Pablo Beltrán le ha 'tomado el pelo' a todos los gobiernos - crédito @JuanGZuluaga

Reapareció Pablo Beltrán: Esto dijo el segundo comandante del ELN

Pablo Beltrán, segundo comandante del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y jefe del equipo negociador en los diálogos de paz, reapareció este 9 de septiembre de 2025 con un mensaje dirigido al gobierno del presidente Gustavo Petro.

En su pronunciamiento, Beltrán reiteró la importancia de respetar los acuerdos previos y planteó líneas concretas para avanzar hacia una posible solución al conflicto armado.

Beltrán hizo un llamado a que la administración actual y las futuras respeten los compromisos ya alcanzados con el ELN, refiriéndose tanto al acuerdo firmado con el expresidente Juan Manuel Santos en 2016 como al alcanzado con el gobierno Petro en 2023.

En sus palabras: “El gobierno, este o el que llegue en 2026, respete los dos acuerdos marco que hemos firmado: con Santos en 2016 y con Petro en 2023; el de 2023 es una cualificación del primero, el ELN va a cumplir esto y le pide al Estado, que lo cumpla. Esta es la salida”.

El líder insurgente recalcó que el éxito del proceso de paz no depende únicamente de la insurgencia, sino de que existan cambios reales en la sociedad colombiana.

“Es ‘un cuento de niños’, una fábula, decir que el ELN cambie y las clases dominantes no cambian, y la persecución y exterminio del que piensa diferente no cambia, para que Colombia cambie, cambiamos todos”, afirmó Beltrán.

Reapareció Pablo Beltrán, segundo comandante del ELN e insistió en otro modelo de negociación de paz - crédito Redes Sociales

Además, el jefe negociador expresó su rechazo a la idea de que la solución pase solo por el desarme.

“Llevan 60 años acabando la guerrilla y el país no cambia, ese es el fracaso de pacificación que tienen las elites dominantes en Colombia, entonces con el ELN no cuenten para eso, ni la aceptamos ni no la van a imponer”, advirtió.

Beltrán propuso un modelo en el que se pacten transformaciones profundas, se incluya a la sociedad civil y se firmen acuerdos para concluir el conflicto armado.

En su opinión, los avances dependen de la continuidad y el cumplimiento por parte del Estado colombiano, sin importar los cambios de administración.

La reaparición del comandante abre interrogantes sobre el futuro inmediato de la mesa de negociación y subraya la necesidad de compromisos mutuos para destrabar un proceso cuya viabilidad aún genera expectativa.