Colombia

Nació el primer cóndor andino bajo condiciones artificiales en Colombia

El proceso, liderado por la Fundación Parque Jaime Duque, incluye la incubación de otros dos huevos y la futura liberación de las aves en un páramo de Santander

Licsa Gómez

Por Licsa Gómez

Guardar
El logro hace parte del programa de conservación "Coexistiendo con el Cóndor" - crédito Facebook

La Fundación Parque Jaime Duque confirmó el nacimiento de un cóndor andino criado bajo condiciones artificiales, un avance considerado clave para la conservación de esta especie en el país. El proyecto hace parte del programa “Coexistiendo con el Cóndor”, enfocado en la protección y repoblamiento de la especie en ecosistemas estratégicos.

Rafael Torres, gerente del parque, explicó que este logro representa un hito en la conservación de una de las aves más emblemáticas de Colombia. “Tenemos un primer cóndor criado bajo condiciones artificiales y dos huevos en incubación con personal calificado”, detalló Torres a Blu Radio, al indicar que esperan el nacimiento de otro ejemplar este mes y un tercero en aproximadamente dos meses.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Plan de liberación en el páramo del Almorzadero

Las crías serán liberadas en
Las crías serán liberadas en el páramo del Almorzadero, en Santander - crédito Colprensa

El gerente anunció que el destino de las crías será el páramo del Almorzadero, un ecosistema donde la fundación ha trabajado en procesos de conservación y educación ambiental con comunidades locales. “Serían liberados en el sitio en el que venimos trabajando hace ocho años para crear espacios seguros y hacer estas liberaciones con apoyo de la comunidad”, señaló Torres.

El páramo del Almorzadero, ubicado en Santander, es considerado un lugar estratégico para la supervivencia de la especie debido a su riqueza ambiental y su función como reservorio de agua. La fundación ha desarrollado proyectos en la zona orientados a la restauración del hábitat natural y a la creación de conciencia sobre la importancia de preservar el cóndor andino.

Torres recordó el valor simbólico que tiene el cóndor para Colombia y su papel en la cosmovisión indígena. “Nuestra historia ancestral es que el cóndor era el mensajero del sol y la comunidad muisca de la zona dice que fue el responsable de crear la luz en el orden que se conocía entonces”, explicó al medio citado, agregando que, desde el punto de vista ecológico, estas aves actúan como limpiadores naturales de los ecosistemas, ya que se alimentan de carroña y ayudan a evitar la propagación de enfermedades.

Financiamiento y apoyo comunitario

La fundación trabaja en esta
La fundación trabaja en esta zona desde hace ocho años con apoyo comunitario - crédito Carlos Osorio/REUTERS

El gerente explicó que los avances del programa se financian principalmente con recursos generados por la operación del parque, que recibe alrededor de 50.000 visitantes al año: “Gracias a esas visitas podemos hacer lo que estamos haciendo. La gran atracción es, sin lugar a duda, que es el parque más bonito del país”.

El Parque Jaime Duque cuenta con una extensión de 200 hectáreas en las que funcionan un zoológico, varios museos y espacios recreativos para toda la familia. Según la fundación, la interacción de los visitantes con estos escenarios contribuye no solo al sostenimiento económico de los programas de conservación, sino también a la difusión de conocimiento sobre la biodiversidad colombiana.

Además del proyecto de protección del cóndor andino, la fundación desarrolla acciones para restaurar páramos, bosques altoandinos y humedales, así como iniciativas de apoyo a comunidades vulnerables en diferentes regiones del país.

La fundación trabaja en la
La fundación trabaja en la protección de páramos, bosques altoandinos y humedales - crédito Parque Jaime Duque/sitio web

Cabe recordar que, en junio de 2025, la Fundación Parque Jaime Duque recibió un reconocimiento por parte del Comité Internacional de Comunicaciones (Cinco) en medio de la celebración de sus 42 años de existencia. La distinción destacó el aporte de la institución al desarrollo social y la conservación ambiental.

El comité resaltó la labor de la fundación en la transformación de comunidades y en la recuperación de ecosistemas estratégicos, así como en la promoción de la cultura y la integración familiar. Según Cinco, estas acciones la han convertido en un referente nacional e internacional de turismo con propósito.

La entidad considera que cada iniciativa emprendida en estas más de cuatro décadas ha representado “una semilla de cambio”, con el objetivo de construir un país más equilibrado en términos sociales y ambientales.

Temas Relacionados

Cóndor andinoIncubación artificialParque Jaime DuqueConservación de especiesCría de cóndorPáramo del AlmorzaderoBiodiversidad colombianaColombia-Noticias

Más Noticias

Enrique Camacho, presidente de Millonarios, abrió polémica sobre el armado de la nómina: “No necesariamente da títulos”

El directivo defendió la manera como se conformó la plantilla del segundo semestre y sacó pecho por la estrella de 2023, pese a las críticas por la mala temporada en 2025

Enrique Camacho, presidente de Millonarios,

Armando Benedetti confirmó fecha en la que iniciará el debate de la reforma a la salud: “Creería que la votación será rápida”

El ministro del Interior aseguró que el proyecto está en manos de la Comisión Séptima del Senado desde abril de 2025

Armando Benedetti confirmó fecha en

Gustavo Petro expresó apoyo a Catar tras bombardeo israelí: “La riqueza no debe ahogar la solidaridad”

El mandatario colombiano condenó el ataque israelí en territorio catarí y destacó el papel de Doha como mediador en las conversaciones de paz

Gustavo Petro expresó apoyo a

Crisis de basuras en Bogotá: anuncian proceso de revocatoria del alcalde Carlos Fernando Galán por deficiencia en su gestión

Los concejales Jairo Avellaneda y Juan David Quintero pidieron acciones inmediatas. La acumulación de desechos y el manejo ineficiente de fondos para reciclaje generan indignación en el cabildo

Crisis de basuras en Bogotá:

Nicolás Petro dio un paso en firme para divorciarse de Day Vásquez: radicó una demanda en los juzgados de familia

La relación, que durante años los mantuvo unidos, se fracturó de manera definitiva cuando el hijo del presidente Gustavo Petro confirmó su vínculo sentimental con Laura Ojeda

Nicolás Petro dio un paso
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Quién es alias Jimmy, el

Quién es alias Jimmy, el hombre que estaría detrás de la asonada de soldados en el Cauca, según la inteligencia militar

Tras la liberación de 45 soldados en Cauca, el Ministerio de Defensa cuáles son los militares que permanecen secuestrados en el país

ELN presentará propuesta para reactivar diálogos de paz con el Gobierno

Video: un ataque con explosivos sacudió puesto fluvial de la Armada en Putumayo

Disidencias de las Farc reconocieron asesinato de la patrullera Paula Ortega

ENTRETENIMIENTO

Redes sociales estallaron tras la

Redes sociales estallaron tras la filtración del video íntimo entre Beéle e Isabella Ladera: las frases de sus canciones ahora son memes

Margarita Rosa de Francisco habló sobre su aborto: “El único crimen donde no se puede meter la justicia”

Abogado aclaró las consecuencias judiciales de filtrar o compartir un video sexual en Colombia

Sofía Avendaño se refirió al video de Isabella Ladera y Beéle con pulla contra la venezolana: “No solo se necesita ser linda para quitar un marido…”

Una carta, tres anillos y un testigo famoso: así preparó Omar Murillo la boda soñada de Koral Costa en España

Deportes

Enrique Camacho, presidente de Millonarios,

Enrique Camacho, presidente de Millonarios, abrió polémica sobre el armado de la nómina: “No necesariamente da títulos”

Venezuela vs. Colombia - EN VIVO: siga el minuto a minuto en directo del último partido de la Eliminatoria Sudamericana

La selección Colombia en la Copa del Mundo: así fueron las seis participaciones de la Tricolor en el certamen

Iván Mejía le bajó la caña a la llegada de David González al América de Cali: “Técnico plano”

América de Cali presentó a David González como nuevo entrenador: tiene un problema para la Liga BetPlay y Copa Colombia