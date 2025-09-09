Nació el primer cóndor andino bajo condiciones artificiales en Colombia

El logro hace parte del programa de conservación "Coexistiendo con el Cóndor" - crédito Facebook

La Fundación Parque Jaime Duque confirmó el nacimiento de un cóndor andino criado bajo condiciones artificiales, un avance considerado clave para la conservación de esta especie en el país. El proyecto hace parte del programa “Coexistiendo con el Cóndor”, enfocado en la protección y repoblamiento de la especie en ecosistemas estratégicos.

Rafael Torres, gerente del parque, explicó que este logro representa un hito en la conservación de una de las aves más emblemáticas de Colombia. “Tenemos un primer cóndor criado bajo condiciones artificiales y dos huevos en incubación con personal calificado”, detalló Torres a Blu Radio, al indicar que esperan el nacimiento de otro ejemplar este mes y un tercero en aproximadamente dos meses.

Plan de liberación en el páramo del Almorzadero

Las crías serán liberadas en el páramo del Almorzadero, en Santander - crédito Colprensa

El gerente anunció que el destino de las crías será el páramo del Almorzadero, un ecosistema donde la fundación ha trabajado en procesos de conservación y educación ambiental con comunidades locales. “Serían liberados en el sitio en el que venimos trabajando hace ocho años para crear espacios seguros y hacer estas liberaciones con apoyo de la comunidad”, señaló Torres.

El páramo del Almorzadero, ubicado en Santander, es considerado un lugar estratégico para la supervivencia de la especie debido a su riqueza ambiental y su función como reservorio de agua. La fundación ha desarrollado proyectos en la zona orientados a la restauración del hábitat natural y a la creación de conciencia sobre la importancia de preservar el cóndor andino.

Torres recordó el valor simbólico que tiene el cóndor para Colombia y su papel en la cosmovisión indígena. “Nuestra historia ancestral es que el cóndor era el mensajero del sol y la comunidad muisca de la zona dice que fue el responsable de crear la luz en el orden que se conocía entonces”, explicó al medio citado, agregando que, desde el punto de vista ecológico, estas aves actúan como limpiadores naturales de los ecosistemas, ya que se alimentan de carroña y ayudan a evitar la propagación de enfermedades.

Financiamiento y apoyo comunitario

La fundación trabaja en esta zona desde hace ocho años con apoyo comunitario - crédito Carlos Osorio/REUTERS

El gerente explicó que los avances del programa se financian principalmente con recursos generados por la operación del parque, que recibe alrededor de 50.000 visitantes al año: “Gracias a esas visitas podemos hacer lo que estamos haciendo. La gran atracción es, sin lugar a duda, que es el parque más bonito del país”.

El Parque Jaime Duque cuenta con una extensión de 200 hectáreas en las que funcionan un zoológico, varios museos y espacios recreativos para toda la familia. Según la fundación, la interacción de los visitantes con estos escenarios contribuye no solo al sostenimiento económico de los programas de conservación, sino también a la difusión de conocimiento sobre la biodiversidad colombiana.

Además del proyecto de protección del cóndor andino, la fundación desarrolla acciones para restaurar páramos, bosques altoandinos y humedales, así como iniciativas de apoyo a comunidades vulnerables en diferentes regiones del país.

La fundación trabaja en la protección de páramos, bosques altoandinos y humedales - crédito Parque Jaime Duque/sitio web

Cabe recordar que, en junio de 2025, la Fundación Parque Jaime Duque recibió un reconocimiento por parte del Comité Internacional de Comunicaciones (Cinco) en medio de la celebración de sus 42 años de existencia. La distinción destacó el aporte de la institución al desarrollo social y la conservación ambiental.

El comité resaltó la labor de la fundación en la transformación de comunidades y en la recuperación de ecosistemas estratégicos, así como en la promoción de la cultura y la integración familiar. Según Cinco, estas acciones la han convertido en un referente nacional e internacional de turismo con propósito.

La entidad considera que cada iniciativa emprendida en estas más de cuatro décadas ha representado “una semilla de cambio”, con el objetivo de construir un país más equilibrado en términos sociales y ambientales.