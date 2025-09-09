Colombia

Investigan muerte de mujer en motel de Medellín después de una fiesta con alcohol y drogas: habría sufrido violencia

La víctima, sin identificar aun y de aproximadamente 35 años, fue hallada en una bañera de un motel en el municipio vecino a la capital de Antioquia

Natalia Perilla

Por Natalia Perilla

Misterio y alarma por muerte
Misterio y alarma por muerte de mujer en motel de La Estrella en Medellín - crédito Colprensa

El hallazgo de una mujer sin vida en un motel del municipio de La Estrella, al lado de Medellín, ha activado una investigación policial que busca esclarecer las circunstancias de su fallecimiento, ocurrido tras una celebración en la que se consumieron alcohol y drogas.

Según el reporte inicial del personal de bomberos del municipio, la víctima, de 35 años, fue encontrada inconsciente en el suelo de una de las bañeras de la habitación durante la madrugada del sábado.

El caso ha generado inquietud en la comunidad y ha puesto en marcha un operativo para localizar a las demás personas que estuvieron presentes en el lugar, quienes deberán rendir declaración ante las autoridades.

