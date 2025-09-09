Influenciadora lanzó canción inspirada en video íntimo de Beéle e Isabella Ladera: “Ya no es Brandon, ahora es blando”

"Vivissaza" fue la encargada de viralizar esta canción inspirada en el escándalo - crédito @vivissaza/IG

En redes sociales surgieron un sinfín de teorías en lo que refiere a la filtración del video entre Isabella Ladera y Beéle, desde pronunciamientos de otros creadores de contenido, como fue el caso de Valentino Lázaro o Yina Calderón, que se burló de lo ocurrido con el cantante y la modelo.

Asimismo, el humor ha hecho su parte, pues contenidos como el de Karen Sevillano y su novio Neider García, que bromean sobre filtrar un video suyo, también han hecho parte de esta polémica.

Pero ahora la influencer conocida como “Vivissaza” lanza una canción inspirada en el escándalo.

Usuarios reutilizaron fragmentos de canciones de Beéle, como 'Frente al mar' para crear burlas sobre el video filtrado con Isabella Ladera - crédito redes sociales

La controversia en torno al video filtrado de Isabella Ladera y Beéle, junto con la letra de una canción provocó una ola de reacciones negativas en redes sociales.

La publicación de este tema, que aborda de manera irónica los detalles del material audiovisual, ha reavivado el debate sobre los límites del contenido que se divulga en internet.

El incidente original surgió cuando en la red social X se difundió un video en el que la modelo venezolana Isabella Ladera y su expareja, el cantante colombiano Beéle, aparecen en una situación comprometida.

La viralización del clip posicionó a ambos en el centro de la conversación pública, generando múltiples comentarios y análisis en plataformas digitales.

El artista respondió a las críticas en redes sociales, asegurando que su amor por Isabella no depende de subir fotos juntos - crédito @isabella.ladera/Instagram

En medio de la controversia, la aparición de la canción de “Vivissaza” intensificó la discusión. Además, la letra se enfoca en las posibles emociones de Ladera durante el encuentro íntimo con el cantante, cuyo desempeño ha sido objeto de comentarios en redes sociales. Entre los versos más citados se encuentra:

“Decía, hicimos de to’, pero realmente no hacía nada.

Ya no es Brandon, ahora es blando

Isabella Ladera quedó parpadeando

esperando sentir un orgasmo...

Fueron seis minutos fingiendo

Su primer apodo fue infiel

El segundo ya suena cruel

Ella gritaba porque le dolían los brazos

Y no porque disfrutara los caderazos”.

Las reacciones no tardaron en aparecer, por lo que rápidamente las críticas por la letra de la canción no tardaron en aparecer, con comentarios como: “Mana y quién saco esa canción tan rápido sobre ese tema jajajaja”; “amo a Saza y su contenido, pero no me parece sacarle provecho o burla a momento tan vulnerable como este”; “me aniquilaste con ese temazo😂😂😂😂”, entre otros más.

Debido a las críticas que recibió el video, la creadora de contenido se defendió argumentando que Isabella había compartido en sus redes sociales lo que pasaría, pues le habían advertido de la situación que se avecinaba con la publicación de ese video íntimo.

Ladera publicó un chat con un conocido del pasado 9 de julio, en donde le hacían la advertencia sobre esta posible situación. - crédito @isabella.ladera/Instagram

A través de sus historias de Instagram, Ladera compartió un chat que sostiene la versión de que estaba enterada desde antes. En la captura se observa un mensaje recibido el 9 de julio, donde un contacto le escribió: “Hermana, alguien te quiere rayar con un video”.

Junto al mensaje, aparecía una imagen que hacía referencia al material íntimo que posteriormente comenzó a circular en redes sociales. Según explicó la venezolana, en ese momento tomó precauciones y decidió conversar con las personas más cercanas a ella para prepararlas ante lo que se avecinaba.

Incluso, las advertencias también se las hizo a su mamá, luego de que en sus Instastories replicara una imagen en la que aparece sentada con su mamá en un sofá y agregó el texto: “Preparando el corazoncito de mamá”.

Ladera contó que informó de inmediato a su madre, a su familia. - crédito @isabella.ladera/Instagram

La venezolana aclaró que no se ocultará ni permitirá que esta situación la defina. Por el contrario, aseguró que continuará activa en redes sociales y con sus proyectos profesionales:“Mi valor no se define por un video, ni por la crueldad de otros”, expresó.