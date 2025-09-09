Icetex lanzó becas del 70% y 100% en maestrías online en la Universidad Internacional de Valencia: así puede participar

Las becas cubren hasta el 100% de la matrícula en programas seleccionados de la VIU - crédito Johan Largo

El Icetex anunció la apertura de dos nuevas convocatorias de becas dirigidas a profesionales colombianos interesados en cursar maestrías virtuales en la Universidad Internacional de Valencia (VIU), institución española de alta reputación en educación 100% online.

De acuerdo con la entidad nacional, las oportunidades ofertadas por la institución de educación superior europea cubre un porcentaje del valor de la matrícula para múltiples programas y cuentan con diferentes requisitos y periodos de formación.

Becas del 70% para maestrías online en la VIU

Esta convocatoria otorga 49 becas que cubrirán el 70% del valor de la matrícula para profesionales universitarios colombianos residentes en Colombia. Los seleccionados podrán cursar maestrías virtuales en cualquiera de las siguientes áreas: Artes y Humanidades, Ciencia y Tecnología, Ciencias de la Salud, Educación, Empresa, Comunicación y Derecho, entre otras. La fecha límite para postularse es el 26 de septiembre de 2025.

Los requisitos incluyen promedio mínimo, experiencia profesional y carta de admisión definitiva - crédito Icetex

La Universidad Internacional de Valencia (VIU) ofrece más de 130 programas académicos y ha sido galardonada por su modelo pedagógico flexible y su campus virtual de excelencia. El Icetex destacó el enfoque de la VIU en la empleabilidad, la innovación y la calidad educativa, posicionándose como una de las principales universidades online en el ámbito hispanohablante.

Quienes deseen postularse a estas becas deben cumplir los siguientes requisitos:

Edad: tener entre 21 y 65 años al momento del cierre de la convocatoria.

Formación académica: haber culminado estudios de pregrado en una institución colombiana reconocida, con el título debidamente registrado o convalidado.

Promedio académico mínimo: 4,0/5,0 certificado oficialmente por la universidad donde cursaron el pregrado.

Experiencia profesional: acreditar, al menos, 12 meses de experiencia en áreas afines a la maestría seleccionada, posteriores a la obtención del título universitario.

Admisión definitiva: presentar la carta de admisión expedida por la VIU para el periodo académico 2025-2.

La convocatoria de becas del 70% ofrece 49 cupos para maestrías online en diversas áreas - crédito Icetex

Se dará prioridad a postulantes con trayectoria profesional en el área del programa elegido o con desempeño en entidades públicas o privadas. Los programas que se estarán ofertando en este proceso son los siguientes:

Máster Universitario en Gestión del Patrimonio Cultural y Museología

Máster Universitario en Ciberseguridad

Máster Universitario en Energías Renovables

Máster Universitario en Gestión de las Tecnologías de la Información y la Comunicación

Máster Universitario en Industria 4.0

Máster Universitario en Ingeniería Biomédica

Máster Universitario en Robótica y Automatización de Procesos

Máster Universitario en Bioética

Máster Universitario en Ciencias Avanzadas de la Nutrición Humana

Máster Universitario en Dirección Sanitaria y Gestión Clínica

Máster Universitario en Dirección y Gestión de Enfermería

Máster Universitario en Epidemiología y Salud Pública

Máster Universitario en Gerontología y Atención Centrada en la Persona

Máster Universitario en Nutrición y Salud

Máster Universitario en Prevención en Drogrodependencias y otras Conductas Adictivas

Máster Universitario en Psicología en la Infancia y Adolescencia

Máster Universitario en Terapias Psicológicas de Tercera Generación

Máster Universitario en Trabajo Social en el Ámbito Sanitario

Máster Universitario en Comunicación y Marketing Político

Máster Universitario en Periodismo Multimedia

Máster Universitario en Dirección, Liderazgo y Gestión de Centros Educativos

Máster Universitario en Educación Bilingüe

Máster Universitario en Enseñanza de Español como Lengua Extranjera

Máster Universitario en Investigación en Educación

Máster Universitario en Metodologías Activas y Digitales

Máster Universitario en Necesidades Educativas Especiales y Atención Temprana

Máster Universitario en Tecnologías de la Información y la Comunicación Aplicadas a Educación

Máster Universitario en Didáctica de las Matemáticas

Máster Universitario en Administración y Dirección de Empresas (MBA)

Máster Universitario en Dirección de Marketing y Gestión Comercial

Máster Universitario en Dirección y Gestión Financiera

Máster Universitario en Dirección y Gestión de Personas

Máster Universitario en Economía Circular y Desarrollo Sostenible

Máster Universitario en Gestión de la Cadena de Suminsitro y Logística / Supply Chain Management and Logistics

Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management

Máster Universitario en Gestión Integral de la Calidad

Máster Universitario en Marketing Digital y Analítico

Máster Universitario en Criminología: Delincuencia y Victimología

Máster Universitario en Derecho de los Negocios y la Contratación Internacionales

Máster Universitario en Derecho Digital y de la Ciberseguridad

Máster Universitario en Intervención Interdisciplinar en Violencia de Género

Máster Universitario en Propiedad Intelectual e Industrial

Becas del 100% para maestrías online en la VIU

En la modalidad de cobertura total, la convocatoria contempla la adjudicación de cinco becas que cubrirán el 100% del valor de la matrícula para programas específicos en la Universidad Internacional de Valencia. El plazo para la postulación de estas becas concluye igualmente el 26 de septiembre de 2025.

La convocatoria de becas del 100% otorga cinco cupos para programas específicos de la VIU - crédito Icetex

Las maestrías elegibles bajo esta modalidad son:

Máster Universitario en Composición Musical

Máster Universitario en Astronomía y Astrofísica

Máster Universitario en Desarrollo de Aplicaciones y Servicios Web

Máster Universitario en Comunicación Corporativa y Estratégica

Máster Universitario en Mediación y Gestión del Conflicto

Para acceder a estas becas, los profesionales deberán cumplir condiciones más rigurosas:

Edad: entre 21 y 65 años.

Formación académica: poseer título profesional de pregrado con registro o convalidación correspondiente.

Promedio mínimo de pregrado: 4,2/5,0, certificado por la institución formadora.

Experiencia profesional: acreditar mínimo 24 meses de experiencia específica, posterior al grado universitario, en áreas relacionadas con la maestría a cursar.

Carta de admisión definitiva: contar con la admisión formal por parte de la VIU en alguno de los programas elegibles para el periodo 2025-2.

El Icetex invitó a los aspirantes a consultar toda la información detallada sobre requisitos, documentos y criterios de selección a través de la página oficial de la Universidad Internacional de Valencia y los canales del Icetex.

La entidad resaltó que los criterios de ambas convocatorias son estrictos y que los promedios académicos mínimos no admitirán excepciones según los términos publicados. Para más información, los interesados pueden ingresar al siguiente enlace: becas vigentes 2025.