Este es el truco para desbloquear la palanca de cambios si su carro automático se queda sin batería: lo puede ayudar a ‘desvarse’

Ese pequeño botón escondido junto a la palanca de cambios permite mover su carro automático aunque la batería esté descargada

Santiago Cifuentes Quintero

Por Santiago Cifuentes Quintero

Algunos modelos esconden el botón
Algunos modelos esconden el botón de liberación tras una pequeña tapa junto a la palanca de cambios, accesible solo con una herramienta plana - crédito Transporte.MX

Si alguna vez ha pasado por la molesta situación de que su carro automático no arranca y la palanca de cambios no se mueve, sabe lo frustrante que puede ser.

Lo que muchos no saben es que los vehículos modernos tienen un pequeño “truco” escondido que puede salvarle el día: un botón de desbloqueo escondido junto a la palanca de cambios.

Este mecanismo, que a simple vista parece una ranurita para tarjetas o un detalle de adorno, es en realidad un sistema de liberación que permite mover la palanca cuando los sistemas eléctricos fallan.

Es decir, si su batería está descargada o el alternador no envía corriente, la palanca puede quedarse bloqueada, y aquí es donde este pequeño recurso se convierte en héroe.

SC Autos, especialista en temas de automotores, explicó en sus redes sociales que “cuando un carro automático se queda sin batería o el alternador sufre daños y no le envía corriente a la batería, la palanca de cambios no se puede mover, así el conductor presione el freno, si el carro no enciende, la palanca de cambios no se va a poder mover”. En otras palabras, sin electricidad, la transmisión se queda “quieta”.

La ranura junto a la
La ranura junto a la palanca de cambios permite desbloquear la transmisión en caso de fallo eléctrico, un detalle que muchos conductores pasan por alto - crédito Lincol Edinson/Youtube

Pero no se preocupe: el procedimiento para usar este botón es sencillo. En algunos modelos, el botón es visible y solo basta presionarlo, mientras que en otros está escondido tras una tapa que requiere una herramienta plana, como un destornillador o la llave del carro.

Solo hay que levantar la tapa, insertar la herramienta en la ranura y presionar el botón para liberar la palanca. Una vez desbloqueada, se puede pasar la palanca a neutro (N) y empujar el vehículo si es necesario.

Es importante recordar que después de mover el carro, se debe volver a colocar la palanca en estacionamiento (P) y reponer la tapa.

Además, antes de hacer cualquier intento, se recomienda aplicar el freno de estacionamiento y asegurarse de que el encendido esté en posición de apagado para evitar accidentes. El manual del carro suele traer instrucciones exactas, así que es un buen momento para revisarlo y conocer la ubicación exacta del botón.

El sistema automático no solo incluye P, R, N y D. Algunos modelos traen posiciones como 2 o L (Low) para descensos pronunciados o remolques pesados, y la función OD (Overdrive) que ayuda a reducir las revoluciones del motor en carretera y ahorrar combustible.

También existen modos especiales como Sport o Economy, que ajustan la respuesta de la transmisión según busque más rendimiento o eficiencia. Conocer para qué sirve cada posición puede evitar errores y daños al vehículo.

Mover la palanca a la
Mover la palanca a la posición de neutro (N) permite empujar el vehículo sin dañar la transmisión cuando la batería está descargada - crédito Mazda

Entonces, ¿por qué es tan útil este botón de desbloqueo? Además de permitir empujar el carro, evita daños en la transmisión que podrían ser costosos de reparar. También facilita el remolque hasta un taller o un lugar seguro.

Muchos conductores desconocen su existencia hasta que enfrentan una emergencia, pero tenerlo presente puede marcar la diferencia entre un susto y un gran dolor de cabeza.

Un consejo adicional: la ubicación del compartimento varía según la marca y el modelo, así que familiarícese con él antes de que ocurra un imprevisto.

Además, evite confundirlo con ranuras para tarjetas o puertos multimedia, ya que aplicar fuerza en el lugar equivocado puede dañar componentes electrónicos sensibles.

Conocer la ubicación y funcionamiento
Conocer la ubicación y funcionamiento de la ranura de desbloqueo evita daños costosos en la transmisión en situaciones de emergencia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Ese pequeño espacio junto a la palanca no es un simple adorno ni un detalle olvidable del diseño del carro. Es un salvavidas escondido que todo conductor de vehículo automático debería conocer. Aprender a usarlo puede ahorrar tiempo, frustración y dinero cuando la batería decide no colaborar.

Así que la próxima vez que revise su carro, haga una pausa junto a la palanca de cambios y observe bien: ahí podría estar su mejor aliado en una emergencia eléctrica.

Tenerlo presente y saber cómo usarlo es un detalle que todo conductor colombiano agradecerá en el momento justo.

