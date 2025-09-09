El procurador se refirió a la apertura de indagación a la Armada Nacional por ataque a lancha de alcaldesa de Mosquera, Nariño: “No hay nadie que escape a la competencia disciplinaria”

La Procuraduría investiga a la Armada Nacional por posible incumplimiento de protocolos en ataque a lancha de la alcaldesa de Mosquera - crédito composición fotográfica Infobae

Gregorio Eljach, procurador general de la nación, en medio del desarrollo del Día Nacional de los Derechos Humanos contra el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, se refirió al ataque por parte de miembros de la Armada Nacional que recibió la lancha de la alcaldesa de Mosquera, Nariño, Karen Pineda, en la madrugada del lunes 8 de septiembre de 2025, en aguas del departamento.

En primera medida, afirmó que desconoce si realmente hay una responsabilidad por parte de alguno de los funcionarios públicos que estuvieron involucrados en los hechos, donde perdió la vida uno de los escoltas de la mandataria.

“No sé si hay responsabilidad de algún servidor público de cualquier entidad que sea. Allí iba una alcaldesa, servidora pública. Ahí resultó un asesor muerto, servidor público. Allí están involucrados unos soldados, servidores públicos, y nosotros tenemos competencia sobre todos”.

Por lo cual, Eljach fue claro al mencionar que dependiendo el grado de responsabilidad, ninguno de los servidores podrá huir de las responsabilidades que el caso amerite.

“No hay nadie en Colombia, servidor público, que escape a la competencia disciplinaria y de prevención de la Procuraduría General. Ahí está la Procuraduría y lo que resulte, Colombia entera lo conocerá enseguida”, aseguró el procurador Eljach.

Alcaldesa de Mosquera se refirió al ataque

Luego de haber ocurrido el desafortunado suceso en el que se perdió la vida de una persona que la acompañaba, y otras más resultaron heridas, Karen Pineda narró cómo fue el momento en que la Armada interceptó su embarcación y los atacó.

“Lo que puedo decir es lo que sucede, y es que la Armada pasó al lado de nosotros y cuando iban atrás nos dispararon. Y no hicieron ningún aviso. Es falso lo que están diciendo que realizaron avisos, nunca hubo un aviso. Nos dispararon”, con el deseo de desmentir las versiones que habían circulado sobre varias alertas previas para que se detuvieran.

Con respecto a la notificación previa sobre la movilización de la lancha del municipio a las Autoridades (en este caso a la Armada Nacional), Pineda fue clara al decir que de ese tema se encarga su escolta y él es la persona que da aviso para poder movilizarse.

Nuevamente, fue interrogada sobre la autorización, a lo que respondió al medio de comunicación con la razón por la que se estaban movilizando a esas horas de la madrugada: “Nosotros tenemos derecho a transitar en nuestra zona en cualquier momento, sino que salimos a esa hora porque el mar estaba para salir a esa hora. Si se seca el mar, no alcanzamos a pasar".

Finalmente, la funcionaria fue interrogada por el pronunciamiento del presidente Gustavo Petro, por medio de su cuenta de X en el que expresa sus condolencias por lo ocurrido: “Le presento mis sentidos pésames a la familia de Luis Fernando Sánchez, quien murió en la lancha donde viajaba la alcaldesa de Mosquera, Nariño. El incumplimiento de los protocolos de seguridad hizo disparar al guardia en el retén oficial en Tumaco y tuvo este lamentable desenlace”.

Estas palabras no fueron bien vistas por Karen, pues esperaba que lo mínimo ante los hechos, en los que como el mismo lo dice, se vio involucrada una institución del Estado, hubiera sido una comunicación mucho más personal: “Pues me da muchísima tristeza que el presidente no tenga la amabilidad de comunicarse para esclarecer los hechos de primera mano. Eso sí me da mucha tristeza. Busco con todas mis fuerzas que la acción del Estado salve vidas humanas y no al contrario. Es la base de construcción de una seguridad humana”.