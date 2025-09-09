Colombia

El procurador se refirió a la apertura de indagación a la Armada Nacional por ataque a lancha de alcaldesa de Mosquera, Nariño: “No hay nadie que escape a la competencia disciplinaria”

Eljach fue claro al mencionar que dependiendo el grado de responsabilidad ninguno de los servidores podrá huir de las responsabilidades que el caso amerite

Francy Agudelo

Por Francy Agudelo

Guardar
La Procuraduría investiga a la
La Procuraduría investiga a la Armada Nacional por posible incumplimiento de protocolos en ataque a lancha de la alcaldesa de Mosquera - crédito composición fotográfica Infobae

Gregorio Eljach, procurador general de la nación, en medio del desarrollo del Día Nacional de los Derechos Humanos contra el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, se refirió al ataque por parte de miembros de la Armada Nacional que recibió la lancha de la alcaldesa de Mosquera, Nariño, Karen Pineda, en la madrugada del lunes 8 de septiembre de 2025, en aguas del departamento.

En primera medida, afirmó que desconoce si realmente hay una responsabilidad por parte de alguno de los funcionarios públicos que estuvieron involucrados en los hechos, donde perdió la vida uno de los escoltas de la mandataria.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“No sé si hay responsabilidad de algún servidor público de cualquier entidad que sea. Allí iba una alcaldesa, servidora pública. Ahí resultó un asesor muerto, servidor público. Allí están involucrados unos soldados, servidores públicos, y nosotros tenemos competencia sobre todos”.

Por lo cual, Eljach fue claro al mencionar que dependiendo el grado de responsabilidad, ninguno de los servidores podrá huir de las responsabilidades que el caso amerite.

“No hay nadie en Colombia, servidor público, que escape a la competencia disciplinaria y de prevención de la Procuraduría General. Ahí está la Procuraduría y lo que resulte, Colombia entera lo conocerá enseguida”, aseguró el procurador Eljach.

Alcaldesa de Mosquera se refirió al ataque

Luego de haber ocurrido el desafortunado suceso en el que se perdió la vida de una persona que la acompañaba, y otras más resultaron heridas, Karen Pineda narró cómo fue el momento en que la Armada interceptó su embarcación y los atacó.

“Lo que puedo decir es lo que sucede, y es que la Armada pasó al lado de nosotros y cuando iban atrás nos dispararon. Y no hicieron ningún aviso. Es falso lo que están diciendo que realizaron avisos, nunca hubo un aviso. Nos dispararon”, con el deseo de desmentir las versiones que habían circulado sobre varias alertas previas para que se detuvieran.

Ataque De La Armada A Lancha De Alcaldesa De Municipio De Nariño - crédito @JairoReport/X

Con respecto a la notificación previa sobre la movilización de la lancha del municipio a las Autoridades (en este caso a la Armada Nacional), Pineda fue clara al decir que de ese tema se encarga su escolta y él es la persona que da aviso para poder movilizarse.

Nuevamente, fue interrogada sobre la autorización, a lo que respondió al medio de comunicación con la razón por la que se estaban movilizando a esas horas de la madrugada: “Nosotros tenemos derecho a transitar en nuestra zona en cualquier momento, sino que salimos a esa hora porque el mar estaba para salir a esa hora. Si se seca el mar, no alcanzamos a pasar".

Petro sobre ataque a lancha
Petro sobre ataque a lancha en Nariño - crédito @petrogustavo/X

Finalmente, la funcionaria fue interrogada por el pronunciamiento del presidente Gustavo Petro, por medio de su cuenta de X en el que expresa sus condolencias por lo ocurrido: “Le presento mis sentidos pésames a la familia de Luis Fernando Sánchez, quien murió en la lancha donde viajaba la alcaldesa de Mosquera, Nariño. El incumplimiento de los protocolos de seguridad hizo disparar al guardia en el retén oficial en Tumaco y tuvo este lamentable desenlace”.

Estas palabras no fueron bien vistas por Karen, pues esperaba que lo mínimo ante los hechos, en los que como el mismo lo dice, se vio involucrada una institución del Estado, hubiera sido una comunicación mucho más personal: “Pues me da muchísima tristeza que el presidente no tenga la amabilidad de comunicarse para esclarecer los hechos de primera mano. Eso sí me da mucha tristeza. Busco con todas mis fuerzas que la acción del Estado salve vidas humanas y no al contrario. Es la base de construcción de una seguridad humana”.

Temas Relacionados

Procurador generalGregorio EljachArmada NacionalAtaque a lanchaAlcaldesa de MosqueraNariñoColombia-Noticias

Más Noticias

Con video, así motivó la selección Venezuela a sus hinchas y jugadores previo al partido ante Colombia: “Tendremos que tumbar la puerta”

El delantero venezolano Salomón Rondón protagoniza un emotivo video en el que llama a la selección y a la hinchada a unirse como uno solo, para enfrentar a la selección colombiana

Con video, así motivó la

Carla Giraldo contó cómo conoció a su nuevo novio y dio detalles de sus planes futuros en pareja: “Llevamos un buen tiempo”

La presentadora de ‘La casa de los famosos’ habló de su actual relación sentimental con el fotógrafo Roberto Asís y reveló qué fue lo que más la enamoró de él: “No tenía idea de quién era yo”

Carla Giraldo contó cómo conoció

Gustavo Petro se refirió a informe de la Contraloría sobre la crítica situación de la Nueva EPS: “No aclara, pura “mala leche”"

El Contraloría General de la Nación advierte que las anomalías detectadas en la EPS intervenida involucran cifras billonarias y afectan directamente la gestión de la entidad

Gustavo Petro se refirió a

Dorado Mañana resultado último sorteo hoy 9 de septiembre de 2025

Infobae Colombia te comparte los últimos números y la combinación ganadora de una de las loterías más populares del país

Dorado Mañana resultado último sorteo

Armando Benedetti lanzó fuertes críticas a los alcaldes que viajaron a Washington sin autorización del Gobierno: no deben pedir permiso si “van a ir a Disney World”

El ministro del Interior advirtió que ningún funcionario local puede establecer relaciones con representantes de otro Estado sin la autorización del Ejecutivo

Armando Benedetti lanzó fuertes críticas
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Quién es alias Jimmy, el

Quién es alias Jimmy, el hombre que estaría detrás de la asonada de soldados en el Cauca, según la inteligencia militar

Tras la liberación de 45 soldados en Cauca, el Ministerio de Defensa cuáles son los militares que permanecen secuestrados en el país

ELN presentará propuesta para reactivar diálogos de paz con el Gobierno

Video: un ataque con explosivos sacudió puesto fluvial de la Armada en Putumayo

Disidencias de las Farc reconocieron asesinato de la patrullera Paula Ortega

ENTRETENIMIENTO

Isabella Ladera habría filtrado el

Isabella Ladera habría filtrado el video íntimo con Beéle, aseguró Valentino Lázaro: “Ella tenía todo premeditado”

Gerard Piqué deja atrás su historia con Shakira ante rumores de boda con Clara Chía: fotos en Beverly Hills lo revelarían

Westcol aseguró que lo afectarían las críticas si se llegase a filtrar un video íntimo suyo

Beéle rompe el silencio tras la filtración de un video íntimo con Isabella Ladera y anuncia acciones legales

Karina García arremetió contra los papá de sus hijos y reveló que no recibe ayuda de ellos: “He sido fuerte y berraca”

Deportes

Estas son todas las victorias

Estas son todas las victorias de etapa de los ciclistas colombianos en la Vuelta a España: Egan Bernal es el vigesimocuarto

Así formaría la selección Colombia contra Venezuela: habría cambios importantes y futbolistas que juegan su última Eliminatoria serían titulares

Carlos Antonio Vélez le respondió a Néstor Lorenzo por polémicas declaraciones sobre “fracaso” con la selección Colombia: “No me diga”

Etapa 16 de la Vuelta a España 2025 EN VIVO hoy: victoria para Egan Bernal, su primer triunfo en la carrera española

Venezuela vs. Colombia - EN VIVO: siga en directo el último partido de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026