Colombia

Diosdado Cabello le puso picante previo al partido entre Venezuela vs. Colombia por eliminatorias: “Les vamos a ganar como siempre”

El segundo al mando del régimen venezolano avivó la expectativa con declaraciones contundentes, mientras la selección local se aferra a la esperanza de clasificar por primera vez a un mundial

Jhon Bernal

Por Jhon Bernal

Diosdado Cabello está ilusionado con
Diosdado Cabello está ilusionado con el partido que tendrá la selección venezolana ante Colombia - crédito EFE/AFP

Crece la expectativa frente al enfrentamiento entre las selecciones de Venezuela y Colombia, encuentro válido por la fecha 18 de las eliminatorias a la Copa del Mundo de 2026.

Uno de los que opinó sobre el partido fue Diosdado Cabello, considerado el número dos del régimen venezolano, en la que mostró su confianza frente a lo que puede realizar la selección Venezuela, ya que están ad portas de disputar el repechaje que les puede dar el boleto a su primera cita mundialista.

Durante la emisión de su programa de televisión, el ministro del interior venezolano aseguró que el partido entre ambas selecciones favorecerá al equipo patriota, teniendo en cuenta que el conjunto cafetero logró su pase al campeonato del mundo.

“Mañana (9 de septiembre) juega la Vinotinto. Rosalinda para pasar a repechaje. ¿Con quién sería el repechaje? Ah, no sabemos todavía. Que nos pongan al que quieran, pues. Nosotros les vamos a ganar como siempre”, indicó Cabello.

