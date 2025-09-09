Venezuela vs. Colombia - EN VIVO: siga en directo el último partido de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026
La Tricolor será el juez de la Vinotinto que busca clasificar por primera vez a una Copa del Mundo, esta vez a través del repechaje, que entregará dos cupos entre seis selecciones
Por Camilo Zabaleta y Diego Ariza
09 Sep, 2025 08:25 a.m. EST
La selección Colombia buscará en Maturín terminar entre las cuatro mejores selecciones de la Eliminatoria Sudamericana - crédito FCF
Se juega la fecha 18 de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026, la cual ya definió sus clasificados de manera directa a la Copa del Mundo, pero resta por conocer la selección que irá al repechaje que se definirá entre Venezuela y Bolivia.
La selección Colombia buscará en su último partido de Eliminatoria Sudamericana sumar puntos que le permitan acercarse a las doce mejores selecciones en el listado FIFA y ser cabeza de grupo en el sorteo del Mundial.
12:25 hsHoy
Así va la tabla de posiciones de la Eliminatoria Sudamericana
Argentina: 38 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +22).
Brasil: 28 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +8).
Uruguay: 27 puntos - 17 partidos jugados (diferencia degol de +10).
Ecuador: 26 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +8).
Colombia: 25 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +7).
Paraguay: 25 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +3).
Venezuela: 18 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de -7) (repechaje).
Bolivia: 17 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de -19).
Perú: 12 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de -14).
Chile: 10 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de -18).
11:42 hsHoy
Ficha del partido
Afiche del partido de la selección Colombia vs. Venezuela por la fecha 18 de la Eliminatoria Sudamericana - crédito FCF
Selección Venezuela vs. Selección de Colombia - Fecha 18 de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026
Lugar: estadio Monumental - Maturín, Venezuela.
Fecha y hora: martes 9 de septiembre - 6:30 p. m. hora colombiana.
Transmisión: Gol Caracol y RCN Fútbol.
Posible alineación selección Colombia: David Ospina; Daniel Muñoz, Yerry Mina, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Richard Ríos; Jhon Arias, Juan Fernando Quintero, Luis Díaz, Jhon Córdoba.
D.T. selección Colombia: Néstor Lorenzo.
Posible alineación selección Venezuela: Rafael Romo; Jon Aramburu, Nahuel Ferraresi, Wilker Ángel, Christian Makoun, Miguel Navarro; Tomás Rincón, Cristian Cásseres; Eduardo Bello, Jefferson Savarino y Salomón Rondón.