Venezuela vs. Colombia - EN VIVO: siga en directo el último partido de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026

La selección Colombia buscará en Maturín terminar entre las cuatro mejores selecciones de la Eliminatoria Sudamericana - crédito FCF

Se juega la fecha 18 de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026, la cual ya definió sus clasificados de manera directa a la Copa del Mundo, pero resta por conocer la selección que irá al repechaje que se definirá entre Venezuela y Bolivia.

La selección Colombia buscará en su último partido de Eliminatoria Sudamericana sumar puntos que le permitan acercarse a las doce mejores selecciones en el listado FIFA y ser cabeza de grupo en el sorteo del Mundial.