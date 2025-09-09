Esto costó montar la polémica ‘Casa Colombia’ donde el Gobierno Petro vendió lechona en Osaka, Japón

La inversión total registrada asciende a 39.000 millones de pesos, por debajo del presupuesto aprobado por el Ministerio de Comercio - crédito Ministerio de Comercio/X

El análisis de los recursos invertidos en la ‘Casa Colombia’ de Osaka, en Japón, reveló que, hasta el momento, Procolombia ha utilizado 10 millones de dólares del presupuesto inicial de 11 millones de dólares aprobado para la participación nacional en la Exposición Universal Osaka 2025.

Esta cifra, que representa un gasto inferior al monto originalmente asignado, se desprende de los datos publicados en la plataforma estatal Secop II y de los reportes oficiales de la entidad.

La inversión total registrada hasta la fecha asciende a 39.000 millones de pesos, una cantidad que todavía se mantiene por debajo de los 44.000 millones de pesos que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo destinó en 2023 para el evento, cuya clausura está prevista para el 25 de octubre de este año.

El convenio firmado entre el Ministerio y Procolombia, disponible en Secop II, constituye el único documento oficial que detalla la estructura de costos y la distribución de los recursos para la operación del pabellón colombiano.

Más de 1,3 millones de personas han visitado el stand colombiano en la Expo Universal Osaka 2025 - crédito @CarCaballeroV/X

El acuerdo establece que Procolombia administra los fondos provenientes tanto de entidades públicas como de aportes privados que puedan sumarse durante el desarrollo del evento.

Aunque el presupuesto base fue 11 millones de dólares, el documento aclara que “el valor del presente Convenio es indeterminado pero determinable, toda vez que corresponderá al monto final de aportes que realicen las diferentes entidades públicas que se adhieran”, según consta en los documentos consultados por El Tiempo.

En cuanto a la distribución de los gastos, el mayor desembolso corresponde al montaje del espacio de 875 metros cuadrados que alberga la Casa Colombia en Osaka, con un costo de 37.140 millones de pesos. El diseño arquitectónico requirió 44 millones de pesos, mientras que la construcción, el mantenimiento y el desmontaje sumaron 15 millones de pesos.

La producción de contenido interactivo y la planificación del recorrido informativo implicaron otros 12 millones de pesos. Todos estos contratos se adjudicaron directamente en Japón, según lo estipulado en el acuerdo marco.

Para la programación cultural, las actividades de negocios y las acciones de posicionamiento de marca en el stand, se asignaron 251 millones de pesos.

El área de comunicaciones, que abarca la creación de la página web, la gestión de redes sociales, las relaciones públicas y la elaboración del informe final, recibió 367 millones de pesos.

Además, se destinaron 837 millones de pesos a la cobertura de los gastos de viaje y oficina del equipo en Colombia y Japón, así como a la coordinación interinstitucional y el seguimiento a la construcción y necesidades del pabellón.

El mayor gasto corresponde al montaje del pabellón de 875 metros cuadrados, con un costo de 37.140 millones de pesos - crédito @CarCaballeroV/X

El contrato estipula que el desmontaje del stand debe completarse el 25 de octubre de 2025, tras lo cual se iniciará el proceso de liquidación, que se extenderá hasta el 30 de junio de 2026, fecha en la que concluirá formalmente el convenio. Solo entonces se conocerán los costos y gastos definitivos de la participación colombiana en la Expo.

En términos de metas, el acuerdo marco proyecta que la presencia de Colombia en la Exposición Universal Osaka 2025 impacte el Plan Estratégico Sectorial del cuatrienio con objetivos ambiciosos: 12.716 millones de dólares en Inversión Extranjera Directa en sectores no minero energéticos, 24.703 millones de dólares en exportaciones de bienes no minero energéticos y 15.591 millones de dólares en exportaciones de servicios.

Hasta el momento, más de 1.300.000 personas han visitado el stand colombiano, aunque los resultados económicos aún distan de las metas iniciales.

Según el balance parcial presentado por Procolombia, durante la rueda de negocios realizada entre el 1 y el 2 de septiembre se alcanzó un récord de 34,6 millones de dólares (aproximadamente 134.000 millones de pesos) en oportunidades de negocios, incluyendo el cierre de un acuerdo para la exportación de aguacate Hass por 11 millones de dólares.

Las actividades culturales, de negocios y posicionamiento de marca recibieron 251 millones de pesos - crédito @CancilleriaCol/X

El desglose sectorial de estos logros muestra que los agroalimentos lideraron con 34,23 millones de dólares, seguidos por metalmecánica y otras Industrias (0,30 millones de dólares) y el sistema moda (0,16 millones de dólares).

“Entre los mercados que concentraron el mayor interés y compras de productos colombianos, sobresalen Corea del Sur y China, quienes representaron el 94% del total, seguidos de Japón, Australia y Malasia”, según el balance de Procolombia.

El contrato aclara que el estado final de cuentas solo podrá conocerse una vez finalizado el proceso de liquidación, previsto para junio de 2026.

Se espera que, tras la conclusión de la participación nacional en la Expo Osaka 2025, Procolombia publique un informe actualizado que detalle los resultados y el balance de costo-beneficio de la inversión realizada.